Новосибирские власти опровергли перекрытие дороги жителями ради спасения скота

Власти Ордынского района Новосибирской области опровергли сообщения о том, что жители села перекрыли дорогу, чтобы предотвратить уничтожение скота из-за вспышек пастереллеза и бешенства. Об этом ТАСС заявил глава района Олег Орел.

9 марта в СМИ появилась информация о том, что в одном из сел района местные жители перекрыли дорогу, чтобы предотвратить уничтожение скота из-за вспышек инфекций. Ранее Минсельхоз области сообщил ТАСС, что в личных хозяйствах Новосибирской области изымают и уничтожают скот из-за пастереллеза и бешенства, предоставляя за это компенсацию.

— Там все нормально, ничего не перекрыто. Все работает, как работало, — сообщил глава района.

Жители села Козиха рассказывали редакции Infopro54, что перегораживали дорогу, но после приезда Олега Орлова общение сместилось к площадке рядом с местным клубом. В итоге были достигнуты определенные договоренности.

— Якобы очаг заболевания обнаружен у одного из местных фермеров из села, но там все животные уже выздоравливают. Пока люди выпросили, что частники сдадут анализы независимой экспертизе для оценки состояния своих животных. По срокам, которые отведены на это, не понятно, — рассказывала редакции Infopro54 жительница села Ксения.

По ее словам, на встрече с Орловым 9 марта жители не получили ответов на свои вопросы. Сейчас люди ожидают официальных документов о карантине и заболевании, ждут представителей прокуратуры, а также ищут независимую экспертизу.

Напомним, по данным Минсельхоза Новосибирской области в регионе выявлено 42 случая бешенства. Также зафиксированы очаги пастереллеза — бактериальной инфекции, поражающей сельскохозяйственных, домашних животных, диких зверей и птиц. По данным ведомства, в пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин — Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским фермерам обещают компенсацию за изъятый скот.