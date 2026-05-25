Новосибирцы могут встретить медведей в 12 районах области

Жители Новосибирской области могут столкнуться с дикими животными практически в любом районе региона. Об этом сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, на территории области обитают косули, лоси, лисицы, енотовидные собаки, бобры и ондатры. Также в ряде районов фиксируется присутствие бурых медведей. Речь идёт о Кыштовском, Северном, Венгеровском, Убинском, Чулымском, Колыванском, Маслянинском, Сузунском, Мошковском, Каргатском, Коченевском и Искитимском районах, перечисляет Om1 Новосибирск.

Ранее в ведомстве отмечали, что в Новосибирской области обитают более 1,3 тысячи особей бурого медведя. Численность животного за последние годы резко не менялась – всегда в пределах 1,5 тыс. При этом охота на медведя в регионе не пользуется особым спросом. В 2025 году в августе квота на добычу составляла 338 особей. Сезон охоты длится с 1 августа по 31 декабря. В министерстве напомнили, что медведи, как правило, проявляют агрессию только при защите территории, добычи или потомства.

Отдельное внимание власти обратили на лисиц, которые могут быть переносчиками бешенства. Такие случаи возможны по всей территории региона.

Напомним, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 17 случаев бешенства, в 2023 — 25 случаев, в 2022 — 5 случаев, в 2021 — 6 случаев, в 2020 — 16 случаев. В апреле 2026 в регионе было зарегистрировано 70 очагов бешенства.

При встрече с диким животным специалисты рекомендуют не приближаться к нему, не пытаться кормить или ловить, а также избегать резких движений и агрессии.

Ранее редакция сообщала о том, что медведь съел овец в Новосибирской области.