Новосибирцы могут встретить медведей в 12 районах области

Автор: Юлия Данилова

Лисы заходят и на территорию города

Жители Новосибирской области могут столкнуться с дикими животными практически в любом районе региона. Об этом сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, на территории области обитают косули, лоси, лисицы, енотовидные собаки, бобры и ондатры. Также в ряде районов фиксируется присутствие бурых медведей. Речь идёт о Кыштовском, Северном, Венгеровском, Убинском, Чулымском, Колыванском, Маслянинском, Сузунском, Мошковском, Каргатском, Коченевском и Искитимском районах, перечисляет Om1 Новосибирск.

Ранее в ведомстве отмечали, что в Новосибирской области обитают более 1,3 тысячи особей бурого медведя. Численность животного за последние годы резко не менялась – всегда в пределах 1,5 тыс. При этом охота на медведя в регионе не пользуется особым спросом. В 2025 году в августе квота на добычу составляла 338 особей. Сезон охоты длится с 1 августа по 31 декабря. В министерстве напомнили, что медведи, как правило, проявляют агрессию только при защите территории, добычи или потомства.

Отдельное внимание власти обратили на лисиц, которые могут быть переносчиками бешенства. Такие случаи возможны по всей территории региона.

Напомним, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 17 случаев бешенства, в 2023 — 25 случаев, в 2022 — 5 случаев, в 2021 — 6 случаев, в 2020 — 16 случаев. В апреле 2026 в регионе было зарегистрировано 70 очагов бешенства.

При встрече с диким животным специалисты рекомендуют не приближаться к нему, не пытаться кормить или ловить, а также избегать резких движений и агрессии.

Ранее редакция сообщала о том, что медведь съел овец в Новосибирской области. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Новосибирская охотница на медведей рассказала о своей коллекции

Автор: Артем Рязанов

31-летняя сибирячка Фрида Линч активно путешествует. У неё есть коллекция черепов, сотни плюшевых акул и мини-зоопарк. Также она увлекается охотой и сама добыла медведя.

Фрида переехала в Новосибирск из Иркутска, где три года обустраивалась с сыном. Сейчас работает курьером, занимается клинингом и шьёт кожаные изделия на заказ.

В Новосибирской области зафиксированы более 70 очагов бешенства

Автор: Артем Рязанов

С начала 2026 года в Новосибирской области выявлен 71 случай бешенства. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

— 49 из них находятся в режиме карантина, — уточнили в Управление.

Маленький медвежонок поступил в госпиталь питомника «К9» в Иркутске

Автор: Артем Рязанов

В ветеринарный госпиталь для бездомных животных питомника «К-9», расположенного в Иркутске, привезли необычного гостя — маленького медвежонка, найденного на 137-м километре Кругобайкальской железной дороги. Для транспортировки животного использовали пластиковый бак.

В телеграм-канале (18+) сообщили, что медвежонок находился один, без матери. Его состояние оценивается как тяжелое: он сильно истощен и страдает от обезвоживания. Специалисты взяли малыша под наблюдение.

Еще в двух населенных пунктах Новосибирской области введен карантин по бешенству

Автор: Юлия Данилова

С 17 марта ограничительные мероприятия по бешенству введены на территории села Гжатск Гжатского сельсовета Куйбышевского района. Очаг выявлен в личном подсобном хозяйстве.

Также с 17 марта очаг бешенства выявлен на территории рабочего поселка Колывань. Карантин введен в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага, говорится в распоряжении губернатора области.

Список сёл с карантином по бешенству пополнился в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области продолжает распространяться вирус бешенства. Губернатор региона Андрей Травников подписал постановления о введении карантинных ограничений еще в четырех населенных пунктах. Под запрет попали село Кундран в Убинском округе, село Утянка в Доволенском округе, село Янченково в Тогучинском районе и деревня Тармакуль в Чановском округе.

Ограничения будут действовать как минимум до 10 мая. На это время в селах запрещено перемещать животных, торговать любой сельхозпродукцией, произведенной в этих селах, а также проводить выставки и ярмарки. Ветеринары поясняют, что такие жесткие меры необходимы, чтобы не дать инфекции распространиться на соседние территории и не допустить заражения людей. Вирус бешенства смертельно опасен, и главный способ борьбы с ним — локализация очагов и вакцинация.

Новосибирские власти опровергли перекрытие дороги жителями ради спасения скота

Автор: Артем Рязанов

Власти Ордынского района Новосибирской области опровергли сообщения о том, что жители села перекрыли дорогу, чтобы предотвратить уничтожение скота из-за вспышек пастереллеза и бешенства. Об этом ТАСС заявил глава района Олег Орел.

9 марта в СМИ появилась информация о том, что в одном из сел района местные жители перекрыли дорогу, чтобы предотвратить уничтожение скота из-за вспышек инфекций. Ранее Минсельхоз области сообщил ТАСС, что в личных хозяйствах Новосибирской области изымают и уничтожают скот из-за пастереллеза и бешенства, предоставляя за это компенсацию.

