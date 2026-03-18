Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

Еще в двух населенных пунктах Новосибирской области введен карантин по бешенству

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Среди них — поселок Колывань

С 17 марта ограничительные мероприятия по бешенству введены на территории села Гжатск Гжатского сельсовета Куйбышевского района. Очаг выявлен в личном подсобном хозяйстве.

Также с 17 марта очаг бешенства выявлен на территории рабочего поселка Колывань. Карантин введен в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага, говорится в распоряжении губернатора области.

Ограничительные мероприятия будут действовать до 15 мая.

Напомним, по данным областного управления ветеринарии, ситуация в регионе остается напряженной. 13 марта карантин был введен в четырех селах.  На 13 марта в Новосибирской области было зафиксировано 50 очагов бешенства (9 марта сообщалось о 42 очагах), все эти территории находятся на карантине.

Вирусологи связывают нынешний подъем заболеваемости с природными факторами. Как пояснил доктор биологических наук Александр Шестопалов, Новосибирская область находится в природном очаге бешенства, где основные переносчики — лисы. Сейчас их численность выросла из-за обилия кормовой базы: запущенные сельхозугодья создают благоприятные условия для размножения грызунов, которыми питаются дикие животные. Специалисты отмечают, что такие циклы подъема заболеваемости длятся обычно один-два года, после чего численность популяции лис и количество случаев бешенства должны пойти на спад.

Ранее редакция сообщала о том, что проверяющие из Москвы едут в Новосибирскую область. Они проанализируют ситуацию со вспышкой заболевания у крупного рогатого скота в регионе. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : карантин бешенство

672
0
0
Предыдущая статья
«Изъятия скота производились»: новосибирская ветслужба рассказала о работе крупных хозяйств в режиме карантина
Следующая статья
Бизнес экономит на комиссиях: ритейл Новосибирска предлагает покупателям скидки за расчеты по СБП

Все марки бензина подорожали в феврале в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в феврале, по сравнению с январем, произошло повышение цен на все виды бензина, а также на компримированный природный газ, дизельное топливо и газ для автомобилей. Эту информацию предоставил Новосибирскстат.

Больше всего в цене вырос компримированный природный газ — на 2,4%. Бензин марки АИ-92 подорожал на 1%, АИ-95 — на 0,8%, АИ-98 и выше — на 0,4%. Дизельное и газовое моторное топливо стали дороже на 0,3%.

Читать полностью

Бизнес экономит на комиссиях: ритейл Новосибирска предлагает покупателям скидки за расчеты по СБП

Автор: Юлия Данилова

Ритейл в Новосибирске начал стимулировать покупателей рублем к оплате по Системе быстрых платежей (СБП). Бонусы за расчеты по СБП предлагают как в продуктовых магазинах, так и в крупных торговых центрах. Скидка за оплату составляет от 300 рублей, а также бонусы от определенной суммы в чеке.

Кроме того, в некоторых магазинах можно найти предложения по оплате покупок в рассрочку.

Читать полностью

«Изъятия скота производились»: новосибирская ветслужба рассказала о работе крупных хозяйств в режиме карантина

Автор: Мария Гарифуллина

Ветеринарное управление Новосибирской области ответило на вопросы о работе крупных животноводческих комплексов, находящихся в настоящее время в карантинных зонах из-за пастереллеза и бешенства. Сведения о количестве таких предприятий и их названия официально не публикуются. Infopro54 рассказывает, что известно на сегодняшний день.

Животноводческие комплексы, которые в последние два месяца так или иначе затронула проблема, делятся на две категории. Первая — это те хозяйства, где крупный рогатый скот изымали и уничтожали. Вторая — те, которых изъятия не коснулись, но карантин сказался на режиме их работы. Вот что о первой категории говорят в правительстве региона:

Читать полностью

Проверяющие из Москвы едут в Новосибирскую область

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирскую область едет рабочая группа из Москвы. Она создана по поручению заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Возглавит группу руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. В состав делегации также вошли представители Минсельхоза России, говорится в сообщении правительства России.

— В рамках выезда будут проанализированы принятые на местах меры по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота, — уточняется в документе.

Читать полностью

«Новая вторичка» в Новосибирске заняла треть рынка

Автор: Оксана Мочалова

В марте доля так называемой «новой вторички» на рынке недвижимости Новосибирска достигла 30,2% от всего объема предложения. Речь идет о квартирах в домах, введенных в эксплуатацию за последние пять лет. В абсолютных цифрах это составляет более 136,5 тысячи квадратных метров жилья, сообщили аналитики сервиса «Объектив.РФ».

Всего на вторичном рынке города экспонируется около 8 тысяч квартир общей площадью свыше 452,6 тысячи квадратных метров. Средняя цена квадратного метра на «вторичке» остановилась на отметке 148,6 тысячи рублей, что на 14% ниже, чем в новостройках, где метр стоит в среднем 173,9 тысячи рублей.

Читать полностью

Карантин в очагах заболевания скота в Новосибирской области продлится 30 дней

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжаются карантинные мероприятия в районах, где зарегистрированы случаи заболевания крупного рогатого скота. Ограничения действуют как в личных подсобных хозяйствах, так и на крупных промышленных предприятиях. Ветслужба озвучила сроки действия карантинных ограничений.

— Карантин снимается через 30 дней с момента последней регистрации заболевания. За этот период проводится механическая очистка, первая дезинфекция, вторая дезинфекция и финальная. После этого проводятся контрольные лабораторные исследования, берутся смывы на качество дезинфекции и наличие возбудителя в окружающей среде. И только тогда мы снимаем карантинные мероприятия, — сообщил в ответ на вопрос Infopro54 начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения, официальный представитель областной противоэпизоотической комиссии Юрий Шмидт.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Финансы

Новосибирское предприятие получило крупную банковскую гарантию

Авто Общество

Все марки бензина подорожали в феврале в Новосибирске

Бизнес Общество

Бизнес экономит на комиссиях: ритейл Новосибирска предлагает покупателям скидки за расчеты по СБП

Власть Общество

Еще в двух населенных пунктах Новосибирской области введен карантин по бешенству

Бизнес Общество

«Изъятия скота производились»: новосибирская ветслужба рассказала о работе крупных хозяйств в режиме карантина

Бизнес Право&Порядок

Экс-руководителя «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова выпустили из колонии

Бизнес Промышленность Технологии

Лабораторию для тестирования ИИ-разработок создадут в Новосибирске

Власть

Проверяющие из Москвы едут в Новосибирскую область

Бизнес Недвижимость Общество

«Новая вторичка» в Новосибирске заняла треть рынка

Власть Общество

Карантин в очагах заболевания скота в Новосибирской области продлится 30 дней

Власть

Правительство НСО выделило 190 млн руб на компенсации владельцам изъятых животных

Бизнес Власть Общество

Генпрокуратуру просят проверить агрокластер «Азия-Сибирь» под Новосибирском

Бизнес Власть

В Новосибирске обновят дизайн-код для ларьков и киосков

Власть Общество

В Новосибирской области 17 марта первые 13 семей получат деньги за изъятый скот

Бизнес Общество

Количество игроков, предлагающих питание навынос, в Новосибирске резко выросло

Общество

Улицы, которые может затопить при потеплении, назвали в Новосибирске

Общество

Застройщик разработает проект планировки огромной площадки в центре Новосибирска

Бизнес

СГК проложит теплосети для нового жилого массива на левом берегу Новосибирска

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности