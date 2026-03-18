Еще в двух населенных пунктах Новосибирской области введен карантин по бешенству

С 17 марта ограничительные мероприятия по бешенству введены на территории села Гжатск Гжатского сельсовета Куйбышевского района. Очаг выявлен в личном подсобном хозяйстве.

Также с 17 марта очаг бешенства выявлен на территории рабочего поселка Колывань. Карантин введен в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага, говорится в распоряжении губернатора области.

Ограничительные мероприятия будут действовать до 15 мая.

Напомним, по данным областного управления ветеринарии, ситуация в регионе остается напряженной. 13 марта карантин был введен в четырех селах. На 13 марта в Новосибирской области было зафиксировано 50 очагов бешенства (9 марта сообщалось о 42 очагах), все эти территории находятся на карантине.

Вирусологи связывают нынешний подъем заболеваемости с природными факторами. Как пояснил доктор биологических наук Александр Шестопалов, Новосибирская область находится в природном очаге бешенства, где основные переносчики — лисы. Сейчас их численность выросла из-за обилия кормовой базы: запущенные сельхозугодья создают благоприятные условия для размножения грызунов, которыми питаются дикие животные. Специалисты отмечают, что такие циклы подъема заболеваемости длятся обычно один-два года, после чего численность популяции лис и количество случаев бешенства должны пойти на спад.

