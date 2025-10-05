В Новосибирской области куриные яйца с начала года подешевели на 32 рубля

В России регистрируется снижение цен на куриные яйца. Во многих регионах отмечен возврат к уровню цен 2023 года. В Новосибирской области куриные яйца с начала года стали дешевле на 32,86 рубля.

Согласно свежей еженедельной сводке Новосибирскстата, в последнюю неделю сентября средняя цена одного десятка яиц в магазинах региона составляла 90,07 рубля. В начале года (первая неделя января) куриные яйца стоили 122,93 рубля. Если сравнивать текущие цены с аналогичным периодами предыдущих лет, то картина выглядит следующим образом: в конце сентября 2024 года яйца в Новосибирской области стоили 112 рублей, в 2023 – 89,25 рубля.

