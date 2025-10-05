Рекламодателям

В Новосибирской области куриные яйца с начала года подешевели на 32 рубля

  • 05/10/2025, 13:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирской области куриные яйца с начала года подешевели на 32 рубля
Такая ситуация крайне невыгодна производителям

В России регистрируется снижение цен на куриные яйца. Во многих регионах отмечен возврат к уровню цен 2023 года. В Новосибирской области куриные яйца с начала года стали дешевле на 32,86 рубля.

Согласно свежей еженедельной сводке Новосибирскстата, в последнюю неделю сентября средняя цена одного десятка яиц в магазинах региона составляла 90,07 рубля. В начале года (первая неделя января) куриные яйца стоили 122,93 рубля. Если сравнивать текущие цены с аналогичным периодами предыдущих лет, то картина выглядит следующим образом: в конце сентября 2024 года яйца в Новосибирской области стоили 112 рублей, в 2023 – 89,25 рубля.

Infopro54 подробно рассказывал о «яичной дефляции», ее причинах и о том, что почему столь существенное снижение цен производители называют критическим для отрасли.

Ранее редакция публиковала материал о разнице цен на местные и привозные продукты. В нем речь шла, в том числе и о продукции птицеводства.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Рубрики : Общество Агропром

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цены птицефабрики куриные яйца


Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
