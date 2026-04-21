В прокуратуре снова подняли вопрос об обманутых дольщиках Новосибирска

Ситуацию с восстановлением прав граждан, участвующих в долевом строительстве, рассмотрели на совещании в прокуратуре Новосибирской области. В списке проблемных, который составило ведомство, оказались многоквартирные дома на улицах Серафимовича, Титова, Петухова, Рябиновой и Дуси Ковальчук, а также дома на улице Большой в Оби. Напомним, ранее отмечалось, про проблема с долгостроями в области решена.

На заседании были разработаны совместные планы действий для защиты прав обманутых дольщиков и приняты прокурорские меры, за выполнением которых будет осуществляться мониторинг. Прокурор региона Александр Бучман заявил о необходимости создания и актуализации «дорожных карт», направленных на восстановление прав граждан, вложивших средства в долевое строительство всех объектов.

— В марте текущего года заместитель прокурора области внес представление заместителю губернатора области Роману Теленчинову в связи с длительным восстановлением прав дольщиков, — говорится в сообщении.

На совещании первый заместитель прокурора области сделал предупреждение министру строительства региона о необходимости строго соблюдать законодательство в области долевого строительства и защищать права граждан.

Напомним, судя по обращениям новосибирцев в СМИ и к властным структурам, покупатели квартир в ЖК «Покровский», который также расположен на Дуси Ковальчук, бьются за достройку своего дома и не хотят переезжать на окраины. Не решен вопрос с долгостроем на Тополевой дольщики которого выходили на пикет и записывали обращение к Владимиру Путину. Но в официальной статистике эти долгострои не учитываются.

В апреле 2026 года стало известно, что в регионе формируют новый реестр обманутых дольщиков. В него будут входить покупатели жилья в ИЖС.

Ранее редакция сообщала о том, что есть риск появления в Новосибирске новых долгостроев.