Последний официальный долгострой завершают в Новосибирске

В Новосибирске завершается строительство долгостроя на ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2. Работы на объекте стартовали в 2013 году. После их остановки без квартир остались 263 дольщика. Как сообщили в минстрое региона, до конца 2025 года люди должны получить свое жилье.

— Дом по ул. Дуси Ковальчук — последний из восьми домов, завершение которых ведется региональным фондом защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК «Фонд развития территорий». Кроме того, в рамках взаимодействия выплачены компенсации дольщикам еще 27 долгостроев, — пояснил министр строительства Дмитрий Богомолов.

По данным ведомства, на достройку дома из федерального и регионального бюджетов направлено более 962 млн рублей.

Напомним, строительство дома по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 (ЖК «Деловой квартал») начинала компания ООО «Партнер-Инвест», входившая в ГК «ПТК-30». В 2019 застройщик был признан банкротом. В 2022 году областная прокуратура сообщала, что застройщик — «ПТК-30» — похитил у частных покупателей и юрлиц более 1,4 млрд рублей.

Впрочем, судя по обращениям новосибирцев в СМИ и к властным структурам, проблему долгостроев в регионе вряд ли можно назвать решенной. Покупатели квартир в ЖК «Покровский», который также расположен на Дуси Ковальчук, бьются за достройку своего дома и не хотят переезжать на окраины. Следователи рассматривают уголовное дело по факту мошенничества, связанного со строительством этого дома.

В середине декабря больше полусотни дольщиков долгостроя на Тополевой вышли на пикет и записали обращение к Владимиру Путину.

Но в официальной статистике эти долгострои не учитываются. Дмитрий Богомолов отмечал, что в городе есть объекты, которые не входят в реестр, но фактически являются долгостроями, покупатели квартир в которых годами не могут получить жилье.

— Например, у ГК «Дискус» в строительстве находится 10 домов. Уверен, что все они будут достроены. За последние два года в эксплуатацию введено более 50 домов компании. По таким объектам как Pool House, который является объектом административного назначения (апартаменты) федеральное и региональное законодательство не позволяет применить меры поддержки. Но граждане должны были это понимать, когда на свой страх и риск принимали решение о покупке. Но этим людям мы тоже оказываем поддержку, в том числе в судах, — отметил чиновник.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкину снова напомнили про нарушение прав дольщиков в Новосибирске. Глава СК уже давно взял расследование дела застройщика на контроль, но люди по-прежнему остаются без квартир.