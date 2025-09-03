Рекламодателям

Последний официальный долгострой завершают в Новосибирске

  • 03/09/2025, 13:30
Автор: Юлия Данилова
Последний официальный долгострой завершают в Новосибирске
Его начинала дочерняя компания ПТК-30

В Новосибирске завершается строительство долгостроя на ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2. Работы на объекте стартовали в 2013 году. После их остановки без квартир остались 263 дольщика. Как сообщили в минстрое региона, до конца 2025 года люди должны получить свое жилье.

— Дом по ул. Дуси Ковальчук — последний из восьми домов, завершение которых ведется региональным фондом защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК «Фонд развития территорий».  Кроме того, в рамках взаимодействия выплачены компенсации дольщикам еще 27 долгостроев, — пояснил министр строительства Дмитрий Богомолов.

завершается строительство долгостроя на ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2.

По данным ведомства, на достройку дома из федерального и регионального бюджетов направлено более 962 млн рублей.

Напомним, строительство дома по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 (ЖК «Деловой квартал») начинала компания ООО «Партнер-Инвест», входившая в ГК «ПТК-30». В 2019 застройщик был признан банкротом. В 2022 году областная прокуратура сообщала, что застройщик — «ПТК-30» — похитил у частных покупателей и юрлиц более 1,4 млрд рублей.

Впрочем, судя по обращениям новосибирцев в СМИ и к властным структурам, проблему долгостроев в регионе вряд ли можно назвать решенной. Покупатели квартир в ЖК «Покровский», который также расположен на Дуси Ковальчук, бьются за достройку своего дома и не хотят переезжать на окраины. Следователи рассматривают уголовное дело по факту мошенничества, связанного со строительством этого дома.

В середине декабря больше полусотни дольщиков долгостроя на Тополевой вышли на пикет и записали обращение к Владимиру Путину.

Но в официальной статистике эти долгострои не учитываются.  Дмитрий Богомолов отмечал, что в городе есть объекты, которые не входят в реестр, но фактически являются долгостроями, покупатели квартир в которых годами не могут получить жилье.

— Например, у ГК «Дискус» в строительстве находится 10 домов. Уверен, что все они будут достроены. За последние два года в эксплуатацию введено более 50 домов компании. По таким объектам как Pool House, который является объектом административного назначения (апартаменты) федеральное и региональное законодательство не позволяет применить меры поддержки. Но граждане должны были это понимать, когда на свой страх и риск принимали решение о покупке. Но этим людям мы тоже оказываем поддержку, в том числе в судах, — отметил чиновник.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкину снова напомнили про нарушение прав дольщиков в Новосибирске. Глава СК уже давно взял расследование дела застройщика на контроль, но люди по-прежнему остаются без квартир. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

1 568

Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : застройщики Новосибирска долгострои Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцам предложили выбрать названия для улиц в Клюквенном
3/09/25 15:45
Город Недвижимость Общество
Эксперты рассказали о предпочтениях российских зумеров в форматах работы
3/09/25 15:00
Общество
В новом эпидсезоне пик заболеваемости в Новосибирске ожидается в декабре
3/09/25 14:00
Общество
Последний официальный долгострой завершают в Новосибирске
3/09/25 13:30
Власть Недвижимость Общество
В Госавтоинспекции разъяснили новые размеры госпошлин с 1 сентября
3/09/25 13:00
Общество
«Мы заигрались с восточной кухней»: в Новосибирске насчитали более 700 киосков шаурмы, блинных – в два раза меньше
3/09/25 12:35
Бизнес Город Культура
Академики РАН и молодые ученые обсудят актуальные проблемы на OpenBio-2025
3/09/25 12:20
Бизнес Технологии
«Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателей
3/09/25 12:15
Бизнес
Большинство владельцев гаражей в Новосибирске рискуют их потерять
3/09/25 12:00
Недвижимость Общество
Самая дорогая загородная резиденция в Новосибирске продается за 160 млн рублей
3/09/25 11:00
Бизнес Недвижимость
Наращивать финансирование науки в России государство стремится руками бизнеса
3/09/25 10:10
Бизнес Власть Наука
Станция метро «Спортивная» в Новосибирске получила заключение Ростехнадзора
2/09/25 18:45
Власть Город
Сотрудники выездного сервиса банка проходят в день путь леопарда
2/09/25 18:40
Финансы
Большинство новосибирцев планируют искать подработку
2/09/25 18:30
Общество
В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах Новосибирской области
2/09/25 18:00
Образование Общество
В Новосибирской области ужесточается контроль за большегрузами
2/09/25 18:00
Бизнес Транспорт
Университетские кампусы как центр притяжения инвестиций
2/09/25 17:54
Финансы
Экс-глава Центрального округа Новосибирска отказался от иска к Минфину
2/09/25 17:30
Власть Город Право&Порядок
Дух казачества и военная подготовка: в Бердске пройдут соревнования кадетов СФО
2/09/25 17:21
Власть
Китай вводит безвизовый режим с Россией
2/09/25 17:00
ВЭД Общество Туризм
Популярное
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять