Иски о конфискации имущества на полмиллиарда рассматриваются в судах Новосибирска

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман в ходе пресс-конференции сообщил о заметном росте числа коррупционных преступлений в регионе. В их числе были упомянуты мошенничество, хищение государственной собственности и взяточничество.

По словам Бучмана, в 2025 году около половины всех выявленных преступлений касались коррупции. В 2026 году количество таких случаев уже достигло 120.

Прокурор также отметил, что в судах рассматриваются иски на общую сумму около полумиллиарда рублей, связанные с конфискацией незаконно приобретённого имущества.

— Это указывает на увеличение числа правонарушений и активизацию действий по возврату средств в государственную казну, — подчеркнул Александр Бучман.

Одним из показательных примеров такого дела стало решение о конфискации имущества бывшего главы муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Сумма изъятых у бывшего топ-менеджера муниципального предприятия активов превысила 115 миллионов рублей.

