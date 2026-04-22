Иски о конфискации имущества на полмиллиарда рассматриваются в судах Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В регионе увеличивается количество выявленных коррупционных преступлений. В 2026 году выявлено уже 120 таких фактов

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман в ходе пресс-конференции сообщил о заметном росте числа коррупционных преступлений в регионе. В их числе были упомянуты мошенничество, хищение государственной собственности и взяточничество.

По словам Бучмана, в 2025 году около половины всех выявленных преступлений касались коррупции. В 2026 году количество таких случаев уже достигло 120.
Прокурор также отметил, что в судах рассматриваются иски на общую сумму около полумиллиарда рублей, связанные с конфискацией незаконно приобретённого имущества.

— Это указывает на увеличение числа правонарушений и активизацию действий по возврату средств в государственную казну, — подчеркнул Александр Бучман.

Одним из показательных примеров такого дела стало решение о конфискации имущества бывшего главы муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Сумма изъятых у бывшего топ-менеджера муниципального предприятия активов превысила 115 миллионов рублей.

Борьба с коррупцией остаётся ключевой задачей контролирующих органов. Каждое выявленное преступление становится основой для реальных действий по защите государственных интересов и прав граждан.

Ранее редакция сообщала о том, что создателя «падающего» долгостроя в Новосибирске отправили под домашний арест.

Источник фото:  Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Предпринимателей осудили за валютные махинации на миллионы рублей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело против двух жителей региона, 47 и 50 лет. Их признали виновными в незаконных валютных операциях с использованием подставных юридических лиц.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемые в период с 10 января 2019 года по 28 мая 2020 года осуществляли незаконные валютные операции. Они переводили денежные средства в иностранной валюте на счета организаций-нерезидентов, зарегистрированных в Китайской Народной Республике.

Начальника ЗСЖД Александра Грицая отправили в СИЗО

Автор: Юлия Данилова

Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следователя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России избрал меру пресечения начальнику ЗСЖД Александру Грицаю (на фото слева). Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — в общей сумме не менее 55 млн рублей. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в группе Управления Судебного департамента в Новосибирской области ВКонтакте.

Грицай взят под стражу на два месяца.

Чиновникам Новосибирска вынесли взыскания из-за самостроя

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирска проверила, как мэр и главы районов борются с самостроем. Выяснилось, что чиновники постоянно срывают сроки решений городской комиссии по незаконным постройкам.

Из-за несоблюдения сроков выполнения решений городской комиссии по вопросам самовольного строительства районные прокуроры направили представления главам администраций.

Мошенники используют ограничения интернета в России

Автор: Артем Рязанов

Громкий новостной фон вокруг популярных сервисов быстро превращается в удобную приманку для злоумышленников, рассказал эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский. Он предупредил, что злоумышленники стали активно использовать тему ограничения работы интернета в России.

Самый частый сценарий — фальшивые предложения помощи. Злоумышленники рассылают ссылки в мессенджерах, по почте или в комментариях под новостями. Попав на поддельную страницу или скачав файл, пользователь передает логин, пароль или устанавливает вредоносное ПО.

Аудиторы выявили нарушения на 9,5 млрд рублей при проверке организаций Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Объектами контроля Контрольно-счетной палаты Новосибирской области в 2025 году стали 104 организации. В 98 из них были установлены почти 3 000 нарушений на 9,5 млрд руб. Об этом сообщила председатель КСП Елена Гончарова.

По ее словам, подавляющее большинство нарушений (71,6%) допущены при использовании средств областного бюджета и областного имущества. На втором месте нарушения при исполнении бюджетов — 753. На третьем — нарушения при ведении бухгалтерского учёта.

Экс-борец с коррупцией Андрей Хомин получил четыре года колонии в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Экс-руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК, ранее ОБЭП) новосибирского МВД признан виновным в превышении полномочий, а также в получении взяток. Такое решение вынес Центральный районный суд Новосибирска.

Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 16,5 млн руб. Решением суда он также лишен звания «подполковник полиции».

