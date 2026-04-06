В Барабинске главу Центра культуры уволили в связи с утратой доверия

В Барабинском районе руководителя МБУК «ЦКСиМП» в связи с утратой доверия. Поводом послужила проверка прокуратуры.

Выяснилось, что директор учреждения женился на своей подчиненной, после чего долгое время сам решал вопрос о том, какие стимулирующие выплаты ей назначить. При этом руководитель не стал принимать меры, чтобы уладить конфликт интересов, стороной которого являлся.

Суд поддержал прокуратуру и счел такое поведение нарушением антикоррупционного законодательства.

Барабинская межрайонная прокуратура внесла представление об устранении нарушений. После принятых мер руководитель учреждения культуры уволен в связи с утратой доверия.

