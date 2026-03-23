В Новосибирске возбудили 13 дел из-за нечищеных дорог и тротуаров

В Новосибирске весна вступает в свои права: днем солнце уже пригревает по-настоящему и город постепенно освобождается от снежного плена. Но ночи пока остаются морозными, и утром тротуары, остановки и дворы покрываются плотным ледяным панцирем. Эта зима стала рекордной не только по количеству осадков, но и по гололедным явлениям.

Прокуратура Новосибирской области подвела итоги проверок содержания улично-дорожной сети в зимний период 2026 года. Как рассказали редакции Infopro54 в надзорном ведомстве, особое внимание уделялось уборке тротуаров, остановок и подходам к социальным объектам.

— В текущем году выявлено 155 нарушений при содержании автомобильных дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, — сообщили в прокуратуре.

Эти нарушения стали основанием для внесения территориальными прокурорами 56 представлений и возбуждения 13 административных дел.

Самое серьезное последствие гололеда — травмы людей, которые пострадали из-за нечищеных дорожек.

— В защиту прав граждан, получивших травмы из-за ненадлежащей уборки улично-дорожной сети, прокуроры предъявили 3 иска о возмещении ущерба и морального вреда, — говорится в ответе на запрос.

В ведомстве привели конкретный пример: прокурор Новосибирска в феврале внес представление первому заместителю мэра, а также объявил предостережения начальнику департамента образования и руководителям четырех крупнейших управляющих компаний, чтобы не допустить травм у школ, детских садов и во дворах.

Напомним, по словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, для качественной уборки тротуаров в городе требуется порядка миллиарда рублей — именно столько стоило бы привести пешеходные зоны в порядок по нормативам. Пока же горожанам приходится адаптироваться к реальности. Врачи Новосибирского НИИТО даже составили специальную памятку по ходьбе в гололед, чтобы снизить риск переломов и травм.

