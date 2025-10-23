Артист из Арабских Эмиратов получил штраф в Новосибирске

В Новосибирске произошёл необычный случай с участием зарубежного исполнителя. Певец из ОАЭ, известный в музыкальной среде и поклонникам под псевдонимом Cash Explorer, прибыл в столицу Сибири для съёмок клипа и был оштрафован полицией.

По словам Cash Explorer, штраф оформили во время съемок одной из сцен.

— Мы просто клип снимали в Новосибирске, видимо, кого-то не устроило движение. Вызвали полицию, те в свою очередь выписали штраф за езду без номеров… Хотя машина просто стояла без номера, не двигалась. Я думал, так можно тут, не езда ведь — просто стояли, ждали съёмку, хотели снять со всех авто таблички для кадра, — рассказал музыкант.

Артист прямо ответил на вопрос о владельце машины и оплате штрафа.

— Моя машина, у меня штраф. Пока не понимаю, ехали все с номерами, когда машина стояла — без номера… Штраф не платил, висит пока, — поделился исполнитель с изданием Om1 Новосибирск.

Музыкант рассказал, что приехал в Сибирь, чтобы снять клип о своих корнях и для русскоязычной аудитории. Он отметил, что собрал для съёмок команду из здоровых людей разных поколений, в основном спортсменов и бизнесменов, а также просто хороших русских людей. Съёмки клипа ещё продолжаются.

