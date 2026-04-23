ИИ-кавер на «Седую ночь» принёс правообладателям не менее 10 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

При этом его автор не получил ни копейки

На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, где американский рэпер Канье Уэст якобы исполнил англоязычную версию «Седой ночи» перед 70 тысячами зрителей на стадионе SoFi (Соу-Фай) в Калифорнии. Позже выяснилось, что это был ИИ-кавер (новое исполнение), а не оригинальная версия песни Юрия Шатунова. Над роликом работала команда, которая перевела текст, обработала вокал и провела сотни дублей для создания эффекта присутствия. Видео впечатлило многих, но часть аудитории заметила использование нейросетей.

Новосибирский продюсер Юрий Турцев в разговоре с Om1 Новосибирск сказал, что такие проекты уже стали обычным явлением. С развитием искусственного интеллекта люди всё чаще делают вирусные каверы, в которых «участвуют» известные артисты.

— Один из самых ярких примеров — трек Heart on My Sleeve («Сердце нараспашку»), где с помощью ИИ были воссозданы голоса Drake и The Weeknd (рэпер Дрейк и певец Уикэнд). Композиция быстро стала вирусной и собрала миллионы прослушиваний, несмотря на то что сами исполнители не имели к ней отношения, — пояснил Турцев.

По его словам, сегмент русскоязычных ИИ-каверов тоже постепенно развивается.

Через неделю после всплеска популярности ИИ-кавера «Седой ночи» , продюсера Сергей Дворцов не исключил, что правообладатели могли заработать около 10 млн рублей, но при этом автор кавера не получил выплат.

По словам Юрия Турцева, права на кавер останутся у того, кто обладает законными правами на оригинальное произведение — текст и музыку «Седой ночи» Юрия Шатунова.

— Нейросеть Suno («Суно») и коммерческая подписка не дают прав на использование чужих материалов. ИИ-кавер — это производная работа, которая без разрешения правообладателя становится юридически уязвимой, — заявил Юрий Турцев.

Он отметил, что в подобных ситуациях важно лишь право собственности на оригинал произведения.

Ранее редакция сообщала о том, что «Союзмультфильм» подал иск к новосибирскому ИП на 2,3 миллиона рублей. Это одна из самых больших сумм, фигурировавших в делах по авторским правам, которые рассматривали в Новосибирске. 

Источник фото: нейросеть Алиса

270
Новосибирские музыканты предложили признать песню «3 сентября» культурным наследием

Автор: Артем Рязанов

Музыкальный лейбл Soul Rhyme Label предложил Министерству культуры России признать песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» важным элементом современной культуры и народным символом страны. Об этом сообщил владелец лейбла Юрий Турцев.

«Данная композиция давно вышла за рамки обычного эстрадного хита. Она превратилась в культурный феномен, который каждый год 3 сентября объединяет людей по всей стране: звучит на концертах, в социальных сетях, в СМИ и в народном творчестве», — гласит текст петиции.

Читать полностью

Глава новосибирского Союза отцов прокомментировал песню «Сигма-бой»

Автор: Артем Рязанов

Песня «Сигма-бой», которую исполняют Светлана Чертищева и Мария Янковская, заняла седьмое место в мировом чарте Billboard. Этот успех вызвал бурную реакцию со стороны известных людей и организаций, которые не остались равнодушными к творчеству исполнительниц.

Например, общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить «Сигма-бой» на предмет возможной сексуализации детей. В Европарламенте также предложили запретить эту композицию, считая, что она пропагандирует «патриархальные и пророссийские взгляды на мир».

Читать полностью

Новосибирский подросток посвятил песню покойной маме ко Дню матери

Автор: Ольга Кирсанова

Новосибирский музыкант Коля Веселов, выступающий под псевдонимом LOVSTINS, посвятил свою песню памяти покойной матери ко Дню матери.

В апреле 2024 года подросток потерял мать, и эта утрата до сих пор причиняет ему сильную боль. Их отношения были сложными, омрачёнными подростковыми конфликтами и взаимными обидами. Причиной смерти женщины стали проблемы с сердцем и Николай чувствует вину в произошедшем.

Читать полностью

Новосибирская группа спела песню про танец со снежной бабой

Автор: Артем Рязанов

Группа «Дорадо Бэнд» спела песню про снежную бабу. Группа выпустила песню под названием «Твист с снежной бабой». Об этом сообщает в соцсетях вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Староновогоднее! Группа «Дорадо Бэнд» опубликовала премьеру веселой песни, — отметила Терешкова.

Читать полностью
