ИИ-кавер на «Седую ночь» принёс правообладателям не менее 10 млн рублей

На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, где американский рэпер Канье Уэст якобы исполнил англоязычную версию «Седой ночи» перед 70 тысячами зрителей на стадионе SoFi (Соу-Фай) в Калифорнии. Позже выяснилось, что это был ИИ-кавер (новое исполнение), а не оригинальная версия песни Юрия Шатунова. Над роликом работала команда, которая перевела текст, обработала вокал и провела сотни дублей для создания эффекта присутствия. Видео впечатлило многих, но часть аудитории заметила использование нейросетей.

Новосибирский продюсер Юрий Турцев в разговоре с Om1 Новосибирск сказал, что такие проекты уже стали обычным явлением. С развитием искусственного интеллекта люди всё чаще делают вирусные каверы, в которых «участвуют» известные артисты.

— Один из самых ярких примеров — трек Heart on My Sleeve («Сердце нараспашку»), где с помощью ИИ были воссозданы голоса Drake и The Weeknd (рэпер Дрейк и певец Уикэнд). Композиция быстро стала вирусной и собрала миллионы прослушиваний, несмотря на то что сами исполнители не имели к ней отношения, — пояснил Турцев.

По его словам, сегмент русскоязычных ИИ-каверов тоже постепенно развивается.

Через неделю после всплеска популярности ИИ-кавера «Седой ночи» , продюсера Сергей Дворцов не исключил, что правообладатели могли заработать около 10 млн рублей, но при этом автор кавера не получил выплат.

По словам Юрия Турцева, права на кавер останутся у того, кто обладает законными правами на оригинальное произведение — текст и музыку «Седой ночи» Юрия Шатунова.

— Нейросеть Suno («Суно») и коммерческая подписка не дают прав на использование чужих материалов. ИИ-кавер — это производная работа, которая без разрешения правообладателя становится юридически уязвимой, — заявил Юрий Турцев.

Он отметил, что в подобных ситуациях важно лишь право собственности на оригинал произведения.

