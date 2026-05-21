Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Новосибирец превратил интернет-шутку в успешный музыкальный проект

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Его песни рождаются из необычной или ироничной фразы, вокруг которой выстраивается сюжет

Новосибирец Илья Абрамов, выступающий под псевдонимом Илюша, работает в жанре «шансон для зумеров», собирает концертные площадки по всей России и выходит на федеральное телевидение.

Творческий путь музыканта начался в новосибирском Академгородке. Во время учёбы в НГУ Илья участвовал в юмористическом клубе «Контора братьев Дивановых», а в 2017 году вместе с друзьями запустил проект Siberians, где создавал пародии на популярные песни и юмористические треки.

Позже Абрамов переехал в Москву, где пробовал себя в актёрской профессии и юмористических телевизионных проектах. Вместе с коллегами он участвовал в КВН, выиграл лигу «КВН-Сибирь» и дошёл до финала проекта «Битва за время». После этого музыкант решил сосредоточиться на собственном интернет-проекте.

Идея «шансона для зумеров» появилась во время работы над очередной песней. Первым заметным треком стала композиция «Я люблю мать и аниме». По словам исполнителя, песни обычно рождаются из необычной или ироничной фразы, вокруг которой выстраивается сюжет и музыкальное настроение.

Сейчас Илюша активно гастролирует по России и участвует в телепередачах. Одним из самых неожиданных для него стало приглашение в программу «Песни от всей души», где он исполнил песню «Я люблю мать своего друга». После эфира музыканта начали приглашать и в другие шоу, включая проекты на ТНТ и радиоэфиры, рассказал певец Горсайту.

По данным стриминговых сервисов, треки исполнителя ежемесячно набирают около 400 тысяч прослушиваний. Илюша уже выступал в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а крупнейшая площадка его концерта вмещала более тысячи зрителей. В ближайших планах артиста — гастроли в Екатеринбурге и других городах России.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским школам разрешили самостоятельно подбирать музыку для выпускных. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : музыкант зумеры

354
0
0
Предыдущая статья
Шойгу: Россия поставляет Армении газ и бензин по ценам втрое ниже рыночных
Следующая статья
На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Стало известно, за какой одеждой охотятся зумеры Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Жители Новосибирска тратят около 22 000 рублей в год на покупку современной одежды. Более половины горожан (52%) следят за модными тенденциями, а 18% делают это активно.

Сибиряки узнают о модных тенденциях из разных источников. Треть респондентов (37%) обращают внимание на ассортимент в магазинах, замечая повторяющиеся цвета и фасоны. Еще 36% черпают вдохновение, наблюдая за прохожими на улицах.

Читать полностью

Новосибирский кинокритик рассказал, какие фильмы зумеры считают новогодними

Автор: Мария Гарифуллина

Начались длинные новогодние каникулы. Их практическим обязательным атрибутом является просмотр определенного набора фильмов. Телеканалы в первые дни января показывают стандартный, и многими россиянами любимый набор, включающий «Иронию судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию» и еще целый ряд советских фильмов. Это новогоднее кино собирает у экранов людей, родившихся в СССР. А вот люди молодые — те, кого называют зумеры, — к советской новогодней киноклассике равнодушны.

Поколение Z, или зумеры, — это люди, родившиеся в период примерно с середины 1990-х до начала 2010-х. Infopro54 провел небольшой опрос среди зумеров на тему новогодних фильмов и выяснил два принципиальных момента. Во-первых, никто из них телевизор не смотрит — им кино показывает интернет, онлайн-кинотеатры. Во-вторых, у каждого из них свой список новогодних фильмов и сериалов. Так, среди опрошенных молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет совпадений оказалось немного, и стройный «зумерский» новогодний список составить сложно. В числе названных фильмов чаще всего встречается серия фильмов о Гарри Поттере, иногда упоминаются фильмы «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», сериал «Игра престолов», «Ёлки». Многие зумеры также говорили, что на новогодних каникулах обязательно пересматривают любимое аниме (японские мультфильмы), при этом в названиях совпадений практически не было.

Читать полностью

Тренд, переходящий в помешательство: психолог из Новосибирска оценила повальное подведение личных итогов в соцсетях

Автор: Мария Гарифуллина

В декабре 2025 года пользователи соцсетей стали массово публиковать личные итоги года. Как правило, это количественные показатели: сколько пройдено километров, сколько прочитано книг и новостей, сколько прослушано песен и т.д. Возможность все это просчитать и измерить предоставляют цифровые сервисы, которыми люди пользуются. Но простота такого подведения итогов не дает ответа на вопрос, кому и зачем они нужны. Infopro54 поговорил об этом с психологом.

Предновогоднее подведение итогов — это, конечно, старый жанр. И никто не спорит с тем, что годовые отчеты — вещь хоть и хлопотная, но нужная. Потому что на основе этих финальных цифр строятся расчеты и прогнозы на предстоящий период для компаний, организаций, населенных пунктов, страны. Когда же речь идет о личных итогах, то здесь возникает совсем другая картина. Скажем, пользователь узнает, что за год он прослушал 2113 музыкальных треков, а еще приложение сообщает ему, что чаще всего он слушает альтернативный рок. Для самого человека здесь нет ничего нового и неожиданного. Но он публикует это у себя на странице, собирает (или не собирает) лайки. Зачем вся эта история владельцам цифровых сервисов, понятно — маркетинг, привлечение внимания. А вот с интересом самого человека все сложнее.

Читать полностью

Новосибирский музыкант рассказал про конкуренцию в мессенджере Telegram

Автор: Артем Рязанов

Конкуренция в Telegram, как и в любом бизнесе, может быть агрессивной и нечестной. Об этом рассказал новосибирский музыкальный продюсер Юрий Турцев. По его словам, ранее его канал был одним из крупнейших музыкальных пабликов в Telegram с полумиллионной аудиторией. Мессенджер позволяет создавать и развивать каналы без ограничений. Владельцы крупных каналов могут делиться информацией и получать доход. В итоге проект рухнул из-за нечестной конкуренции.

— Канал «загрызли» конкуренты. Мне сначала писали с угрозами, требовали отдать канал за 100 тысяч рублей. Даже угрожали найти и сжечь мой дом. Когда я им отказал, начали делать накрутку в канале, и он попал в теневой бан. Т.е. паблик пропал из поиска, и люди перестали в него заходить. Охваты заметно упали, — рассказал новосибирец Om1 Новосибирск.

Читать полностью

«Не ругайте зумеров»: проблема «поколения нулевых» в Новосибирске излишне раздута

Автор: Дмитрий Овчинников

Не так давно прочитал на портале Infopro54 статью о развернувшейся в рамках Сибирской юридической недели дискуссии на тему роли молодёжи (пресловутых зумеров)  на рынке труда и того, как зумеры влияют на корпоративную культуру в организациях. Возникло желание высказать несколько собственных мыслей по этому поводу, а также на более широкую тему аксиологического, или ценностного антагонизма различных поколений.

Вообще говоря, конфликт «отцов» и «детей» — тема отнюдь не новая, и зародилась она задолго даже до знаменитого романа Тургенева. По некоторым сведениям, уже в древних письменных источниках можно встретить жалобы представителей старших поколений на непутёвую молодёжь, от которой, дескать, ничего хорошего ждать не приходится. Поэтому и к сетованиям нынешних «отцов» стоит, на мой взгляд, относиться с осторожностью, но, вместе с тем, нельзя отрицать того, что проблема действительно существует, и, более того, возможно, сегодня она стоит более остро, чем когда-либо ранее.

Читать полностью

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности, зумеры создают риски для будущих поколений

Автор: Юлия Данилова

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын проанализировал, как привычка арендовать машины, квартиры сказывается на экономике и какие риски это может принести в перспективе, когда поколение зумеров соберется на пенсию.

— Дмитрий Валерьевич, сейчас в обществе, особенно среди молодежи, активно продвигается идея, что не нужно покупать дом, машины, дорогие предметы быта... Достаточно взять их в аренду при необходимости. Такой тренд эксперты называют шеринговой или арендной экономикой? Как вы его оцениваете?

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Общество Право&Порядок Финансы

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Общество

Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Общество

Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Финансы

Рост популярности накопительных счетов отмечен в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Бизнес

В Новосибирске прошёл День предпринимательства

Бизнес Технологии

Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Общество

Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

Власть

Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб

Общество Право&Порядок Финансы

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Власть Туризм

Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

Власть Недвижимость Общество

Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Общество

Новосибирским школьникам и родителям ограничили доступ к электронным дневникам

Власть Общество

Более 900 участков изымут у собственников для «Южного транзита» в Новосибирске

Бизнес Экономика

Сибирские производители чая и кофе заработали 1,9 млрд рублей

Бизнес Власть Общество

Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Бизнес Недвижимость

Фонд развития территорий продает недострои под Новосибирском

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности