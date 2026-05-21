Новосибирец превратил интернет-шутку в успешный музыкальный проект

Новосибирец Илья Абрамов, выступающий под псевдонимом Илюша, работает в жанре «шансон для зумеров», собирает концертные площадки по всей России и выходит на федеральное телевидение.

Творческий путь музыканта начался в новосибирском Академгородке. Во время учёбы в НГУ Илья участвовал в юмористическом клубе «Контора братьев Дивановых», а в 2017 году вместе с друзьями запустил проект Siberians, где создавал пародии на популярные песни и юмористические треки.

Позже Абрамов переехал в Москву, где пробовал себя в актёрской профессии и юмористических телевизионных проектах. Вместе с коллегами он участвовал в КВН, выиграл лигу «КВН-Сибирь» и дошёл до финала проекта «Битва за время». После этого музыкант решил сосредоточиться на собственном интернет-проекте.

Идея «шансона для зумеров» появилась во время работы над очередной песней. Первым заметным треком стала композиция «Я люблю мать и аниме». По словам исполнителя, песни обычно рождаются из необычной или ироничной фразы, вокруг которой выстраивается сюжет и музыкальное настроение.

Сейчас Илюша активно гастролирует по России и участвует в телепередачах. Одним из самых неожиданных для него стало приглашение в программу «Песни от всей души», где он исполнил песню «Я люблю мать своего друга». После эфира музыканта начали приглашать и в другие шоу, включая проекты на ТНТ и радиоэфиры, рассказал певец Горсайту.

По данным стриминговых сервисов, треки исполнителя ежемесячно набирают около 400 тысяч прослушиваний. Илюша уже выступал в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а крупнейшая площадка его концерта вмещала более тысячи зрителей. В ближайших планах артиста — гастроли в Екатеринбурге и других городах России.

