Новосибирский музыкант рассказал про конкуренцию в мессенджере Telegram

Конкуренция в Telegram, как и в любом бизнесе, может быть агрессивной и нечестной. Об этом рассказал новосибирский музыкальный продюсер Юрий Турцев. По его словам, ранее его канал был одним из крупнейших музыкальных пабликов в Telegram с полумиллионной аудиторией. Мессенджер позволяет создавать и развивать каналы без ограничений. Владельцы крупных каналов могут делиться информацией и получать доход. В итоге проект рухнул из-за нечестной конкуренции.

— Канал «загрызли» конкуренты. Мне сначала писали с угрозами, требовали отдать канал за 100 тысяч рублей. Даже угрожали найти и сжечь мой дом. Когда я им отказал, начали делать накрутку в канале, и он попал в теневой бан. Т.е. паблик пропал из поиска, и люди перестали в него заходить. Охваты заметно упали, — рассказал новосибирец Om1 Новосибирск.

Турцев считает, что выбраться из теневого бана почти невозможно. По его словам, после шести месяцев поисков он нашел лишь один выход — сменить имя пользователя в Telegram.

Через несколько месяцев после смены имени музыкант заметил, что поиск заработал. Но трафик уже упал, и люди начали массово отписываться. Сейчас у его паблика 20 000 подписчиков, хотя раньше было 100 000. Вернуть прежние охваты канала не удалось.

Юрий Турцев отмечает, что в Telegram легко навредить любому паблику. По его мнению, один из способов защитить канал — обратиться к профильным IT-специалистам. Однако, как отмечает владелец канала, это может быть очень дорого.

