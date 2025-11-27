Жительницы Новосибирска начали получать подарки в честь Дня матери

Новосибирских мам поздравляют со всей страны. В топ городов из которых приходят подарки входят Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Об этом редакции Infopro54 сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow. Наибольшее количество заказов ожидается в период с 27 по 29 ноября.

По данным сервиса, средняя стоимость букета цветов на День матери составляет 3535 рублей. Наиболее востребованы в это время монобукеты из одного вида цветов. Спрос на них уже вырос на 23%. Для сравнения, в прошлом году рост составил в 1,5 раза.

Самыми популярными цветами для подарка маме, по прогнозам экспертов платформы, будут кустовые хризантемы и розы, включая классические красные розы.

В дополнение к цветочному подарку новосибирцы обычно покупают сладкие презенты. В прошлом году в лидерах был дубайский шоколад. В этом интерес к нему в городе снизился на 80%. При этом сохраняется спрос на такие десерты, как клубника в шоколаде и бенто-торты с индивидуальными дизайнами.

— За ноябрь спрос на эти сладости вырос на 15% в сравнении с ноябрем прошлого года. Средняя цена одной упаковки ягодного десерта выросла на 3%, а бенто-торта на 13% к уровню прошлого года, — констатируют эксперты компании.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2025 году праздник выпадает на 30 ноября.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники в Новосибирске использовали доставку цветов к 8 Марта. Они представлялись курьерами и просили сообщить код из СМС для отчетности.