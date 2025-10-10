Рекламодателям

Минтранс РФ объяснил, как будет бороться с овербукингом

  • 10/10/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Минтранс РФ объяснил, как будет бороться с овербукингом
Одно из предложений — ввести компенсации пассажирам при изменении условий договора перевозки

Овербукинг — это практика продажи большего числа билетов, чем мест в самолёте. Авиакомпании делают это, чтобы снизить убытки от неявки пассажиров. Однако, если все зарегистрированные пассажиры придут в аэропорт, обязательно найдутся те, кому не достанется места. Сообщения об овербукинге регулярно публикует Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Например, в мае мест не хватило на девять человек, которые купили билеты на рейс «Новосибирск – Хабаровск — Новосибирск» авиакомпании S7. В марте — восьми.

Штраф за такое нарушение составляет 30 тысяч рублей — незначительная сумма для авиакомпаний.

— Минтранс России не планирует вводить прямой запрет на овербукинг. При этом мы считаем недопустимым отказывать гражданам в перевозке, тем самым нарушая их права. В связи с этим Министерство совместно с авиакомпаниями, федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями ищет взаимоприемлемое для пассажиров и авиакомпаний решение этого вопроса, а также способ внести в законодательство изменения, направленные на обеспечение защиты прав пассажиров при сверхбронировании, — сказано в ответе на запрос Горсайта.

Минтранс России предлагает законодательно урегулировать овербукинг, ввести компенсации пассажирам при изменении условий договора перевозки и ограничить его на высокочастотных рейсах. Роспотребнадзор предложил создать рейтинг недобросовестности авиакомпаний для повышения качества услуг.

Если компания окажется в нижней части рейтинга, это может вызвать проверки со стороны надзорных органов и даже привести к отзыву лицензии. Рейтинг будет формироваться на основе количества предупреждений, выданных авиакомпании за год, и её доли на рынке авиаперевозок. Чем больше доля компании, тем выше спрос на её услуги. По информации ведомства, у трёх перевозчиков — «Победы», Utair и Smartavia — число нарушений за последний год увеличилось втрое.

Среди самых частых нарушений авиакомпаний можно выделить:

  • навязанные допуслуги;
  • трудности с возвратом денег за билеты;
  • ограничения на провоз ручной клади;
  • долгое рассмотрение жалоб;
  • нехватка мест из-за овербукинга;
  • отказ в питании на борту и размещении в гостинице при задержках рейса.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за нарушение прав пассажиров.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

