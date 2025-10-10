Минтранс РФ объяснил, как будет бороться с овербукингом

Овербукинг — это практика продажи большего числа билетов, чем мест в самолёте. Авиакомпании делают это, чтобы снизить убытки от неявки пассажиров. Однако, если все зарегистрированные пассажиры придут в аэропорт, обязательно найдутся те, кому не достанется места. Сообщения об овербукинге регулярно публикует Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Например, в мае мест не хватило на девять человек, которые купили билеты на рейс «Новосибирск – Хабаровск — Новосибирск» авиакомпании S7. В марте — восьми.

Штраф за такое нарушение составляет 30 тысяч рублей — незначительная сумма для авиакомпаний.