На Затулинке пассажиры штурмовали переполненный трамвай

  • 20/11/2025, 17:45
Автор: Артем Рязанов
На Затулинке пассажиры штурмовали переполненный трамвай из-за пробок
Из-за заторов люди вынуждены пересаживаться на этот вид транспорта из машины и автобусов

Один из рабочих дней в Новосибирске на этой неделе начался с происшествия на остановке «Бульвар», где маршрут № 18 столкнулся с неожиданной трудностью. Местные жители описывают ситуацию как «штурм» трамвая, который не смог вместить всех пассажиров, и началась давка. По словам Дмитрия С., жителя района, эта проблема существует уже три года.

Он отметил, что причина кроется в массовой автомобилизации. Из-за заторов пассажиры автобусов вынуждены пересаживаться на трамвай, чтобы успеть на работу. Всё это началось после строительства Южно-Чемского жилмассива рядом с первой остановкой трамваев.

— Часть жителей ЖК из-за пробок вынуждены идти пешком до Затулинки и ехать на трамвае. Плюс жители самой Затулинки из-за пробок вынуждены пересаживаться с троллейбусов и автобусов на трамвай, — пояснил собеседник издания Om1 Новосибирск.

Ситуацию значительно улучшило бы создание выделенных полос для общественного транспорта с запретом проезда автомобилей. Однако на Затулинке узкие дороги, из-за чего автобусы и троллейбусы часто стоят в пробке вместе с машинами, отметил новосибирец. Жители района неоднократно обращались в местные органы власти с жалобами на эту проблему, но пока никаких изменений не произошло.

— Здесь нужно дороги перестраивать и расширять, чтобы была возможность организовать дополнительные полосы для общественного транспорта. Но никто не озвучивает конкретных сроков к началу строительства, — подытожил собеседник издания.

Напомним, в Новосибирске эксперты уже предлагали обособлять трамвайные пути, чтобы повысить скорость движения этого вида транспорта. В качестве примера приводился Челябинск.

Что касается проекта скоростного городского трамвая в сторону ОбьГЭСа и Краснообска, то администрация города начала его разработку 10 лет назад — в 2014 году. В июле 2024 года заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин сообщил, что он до сих пор находится на стадии обоснования инвестиций. В технико-экономическом обосновании проекта от 2014 года отмечалось, что стоимость работ оценивалась в 47,8 млрд рублей. В 2024 году, при рассмотрении поправок в генплан, этот вопрос отложили до 2030 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на станции Речной вокзал не работают турникеты.

Источник фото: Om1 Новосибирск/ Автор — Дмитрий Соломенцев.

Рубрики : Общество Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт пассажиры жалобы


