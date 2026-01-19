Выпускник НВВКУ стал замначальника департамента в Кремле

Николай Соколов, Герой России и кавалер трех орденов Мужества, окончил Новосибирское высшее военное ордена Жукова училище. Сейчас он занимает должность заместителя начальника департамента по координации стратегических инициатив в Управлении Президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

О назначении Соколова на эту должность сообщил ТГ-канал «Время Героев».

В мае 2024 года Николай Соколов вошел в число 83 участников первого набора программы, запущенной по инициативе Президента России Владимира Путина.

— Новое назначение я воспринимаю как высокую ответственность и возможность вносить вклад в реализацию стратегических приоритетов страны, — прокомментировал Николай Соколов.

Николай Соколов окончил НВВКУ в 2018 году. В ходе специальной военной операции он командовал снайперской группой «Клинок». За боевые заслуги ему присвоили звание Героя Российской Федерации, а также вручили три ордена Мужества и медаль Жукова.

Ранее редакция сообщала о том, что уроженец Камеруна, вернувшийся с СВО, устроился на завод в Новосибирске.