Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Власть Отставки и назначения

Выпускник НВВКУ стал замначальника департамента в Кремле

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Николай Соколов удостоен трех орденов Мужества и медали Жукова

Николай Соколов, Герой России и кавалер трех орденов Мужества, окончил Новосибирское высшее военное ордена Жукова училище. Сейчас он занимает должность заместителя начальника департамента по координации стратегических инициатив в Управлении Президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

О назначении Соколова на эту должность сообщил ТГ-канал «Время Героев».

В мае 2024 года Николай Соколов вошел в число 83 участников первого набора программы, запущенной по инициативе Президента России Владимира Путина.

— Новое назначение я воспринимаю как высокую ответственность и возможность вносить вклад в реализацию стратегических приоритетов страны, — прокомментировал Николай Соколов.

Николай Соколов окончил НВВКУ в 2018 году. В ходе специальной военной операции он командовал снайперской группой «Клинок». За боевые заслуги ему присвоили звание Героя Российской Федерации, а также вручили три ордена Мужества и медаль Жукова.

Ранее редакция сообщала о том, что уроженец Камеруна, вернувшийся с СВО, устроился на завод в Новосибирске.

Источник фото: телеграм-канал Время героев

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Новосибирск

Теги : НВВКУ Кремль департамент

494
1
0
Предыдущая статья
Новосибирский бизнес сможет реструктурировать кредиты еще полгода
Следующая статья
Масштабная авария на подстанции на несколько часов оставила Академгородок без света

Новосибирским госслужащим могут запретить зарубежную недвижимость

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий антикоррупционные ограничения для отдельных категорий работников, в том числе на территории Новосибирской области. Инициатива предполагает введение запрета на владение и пользование зарубежной недвижимостью. Ограничения коснутся не только самих работников, но и их супругов, а также несовершеннолетних детей.

Согласно документу, под новые правила попадут сотрудники госкорпораций, публично-правовых компаний, государственных внебюджетных фондов (таких как СФР и ФФОМС), а также организаций, созданных для выполнения задач федеральных органов власти. На региональном уровне изменения затронут представительства и филиалы госкомпаний, а также подведомственные учреждения.

Читать полностью

Мэрия утвердила условия аукциона по КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске утверждены условия и параметры будущих торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Октябрьском районе. Мэрия города издала постановление, устанавливающее ключевые условия для масштабного проекта реновации в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора.

Стартовая цена права на заключение договора составляет 600,189 млн рублей. Для участия в предстоящих торгах потребуется внести задаток в размере 200 млн рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 25 млн.

Читать полностью

Новосибирские пенсионеры столкнулись с поборами на почте

Автор: Оксана Мочалова

Депутат Государственной Думы Александр Аксёненко сообщил о поступающих от жителей его округа в Новосибирской области жалобах на действия «Почты России». По словам граждан, в почтовых отделениях им навязывают дополнительную платную услугу — «страховку жилого помещения», без оформления которой сотрудники отказываются принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Парламентарий привёл в пример обращение жительницы Советского района, ветерана труда, которой было предложено либо оплатить 90 рублей за страховку, либо искать другой пункт приёма платежей за электроэнергию. Заявители отмечают, что с подобными незаконными требованиями они сталкиваются с сентября 2025 года, при этом никаких документов, подтверждающих условия страховки, им не выдают.

Читать полностью

Арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания

Автор: Юлия Данилова

Последний в Новосибирской области официальный проблемный объект — долгострой на ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2 — был сдан в конце 2025 года. С применением всего комплекса мер с 2010 года в регионе были восстановлены права почти 21 тысяч семей в 216 проблемных объектах.

— Мы можем гордиться тем, что почистили город от долгостроев и обманутых дольщиков. Это была неподъемная работа, но мы ее сделали. Однако на днях у нас арестовали имущество застройщика. Проблема снова может уйти вдолгую. Не один миллиард опять ляжет на бюджет города и области. Этого нельзя допустить, — заявил на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и строительству вице-спикер парламента, директор ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», учредитель ГК «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

Читать полностью

Губернатор обсудил проект «Герои НовоСибири» на заседании общественного совета

В Новосибирской области продолжает действовать региональный проект «Герои НовоСибири» – программа переподготовки для ветеранов и участников специальной военной операции, успешно прошедших конкурсный отбор.

Первое заседание совета в 2026 году начал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Читать полностью

Мэр Новосибирска стал самым медийным градоначальником Сибири в 2025 году

Автор: Оксана Мочалова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев с большим отрывом возглавил рейтинг медийной активности первых лиц сибирских городов по итогам 2025 года, который составила компания «Медиалогия». Его показатель по шкале МедиаИндекс составил 223 921,3, что почти в 1,5 раза выше результата ближайшего конкурента — мэра Омска Сергея Шелеста (144 959,3). На третьем месте — глава Иркутска Руслан Болотов (103 979,3).

Основным информационным поводом, определившим лидерство Кудрявцева, стал отчет мэра перед депутатами городского совета о работе администрации за 2024 год. Также высокий медиарезонанс вызвало его участие вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в запуске станции метро «Спортивная».

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

В магазинах Новосибирска сахар стали продавать в пачках по 450 граммов

Общество

В Новосибирске за две недели января из-за гололёда пострадали более 200 человек

Бизнес Недвижимость

Уходит эпоха: основатель «Краснообск.Монтажспецстрой» решил ликвидировать компанию

Общество

Масштабная авария на подстанции на несколько часов оставила Академгородок без света

Власть Отставки и назначения

Выпускник НВВКУ стал замначальника департамента в Кремле

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес сможет реструктурировать кредиты еще полгода

Бизнес

«Лучшие друзья девушек»: у новосибирцев резко вырос спрос на украшения с выращенными бриллиантами

Культура Общество

Почти тысяча новосибирцев окунулись в прорубь

Авто Бизнес Общество

В Новосибирске из-за морозов спрос на отогрев автомобилей вырос в четыре раза

Культура Общество

Киноностальгия собирает в Новосибирске полные залы, но оставляет много вопросов

Общество

Депутат рассказал, как изменятся выплаты работающим пенсионерам Новосибирска

Общество

Стал известен прогноз погоды на Крещение в Новосибирске

Право&Порядок

Вагон пригородного поезда сошёл с рельсов на станции Новосибирск‑Главный

Авто

В Новосибирске сократили сроки выдачи водительских удостоверений

Общество

С 1 марта в России изменят правила авиаперелетов

Общество

Морозы привели к перебоям с электричеством в Новосибирской области

Бизнес Туризм

В один день новогодних праздников отели Новосибирска были загружены на 72%

Общество Стиль жизни

Жители Новосибирска в -39 пьют кофе в иглу

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности