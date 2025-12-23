Минздрав отреагировал на жалобы пациентов Путину о больнице в Бердске

Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным жители Бердска пожаловались на закрытие неврологического отделения в местной больнице. Горожане рассказали, что в городе, где более 100 тысяч жителей, отделение не работает с марта 2025 года, и попросили помощи в решении проблемы.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что специализированная помощь пациентам с неврологическими заболеваниями в Бердской центральной городской больнице предоставляется, но в ином формате.

Экстренная и неотложная помощь теперь оказывается в первичном сосудистом отделении. Там же развернута реанимация неврологического профиля. Плановая помощь и госпитализация организованы на специализированных неврологических койках в терапевтическом корпусе, уточнили в ведомстве.

— Всю необходимую помощь неврологическим пациентам Бердска оказывают в полном объёме, — подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Напомним, что 19 декабря в Гостином дворе президент России Владимир Путин подвел итоги года. Мероприятие проходило в формате прямой линии совмещенной с пресс-конференцией. На нее поступило более 3 миллионов обращений. За 4 часа и 28 минут глава государства ответил на 103 вопроса.

