В Новосибирской области внедряют ИИ-видеоаналитику для ухода за пациентами

В Новосибирской области стартует проект по использованию искусственного интеллекта для улучшения ухода за пациентами. В качестве пилотной площадки выбрано реанимационное отделение городской клинической больницы № 34. Система искусственного интеллекта интегрируется с камерами видеонаблюдения в палатах, а обработанные данные передаются на сервер медицинского учреждения. Все сведения защищены.

Алгоритмы компьютерного зрения в реальном времени фиксируют ключевые события: момент, когда пациент открывает глаза, пытается встать, начинает ходить или покидает палату. Система автоматически собирает данные и формирует отчёты. Полученная информация позволяет врачам анализировать активность пациентов, оценивать вероятность травм, корректировать лечение и улучшать работу медицинского персонала.

По словам Александра Колупаева, заместителя министра здравоохранения Новосибирской области, к 2028 году все медицинские учреждения региона должны будут соответствовать единым стандартам, которые включают обязательное внедрение цифровых систем для учёта событий и видеонаблюдения.

— Внедряется электронный журнал событий и наблюдение за состоянием пациентов, что обеспечивает прозрачность, объективность учёта и формирование архива данных для анализа чрезвычайных ситуаций, — отметил эксперт.

