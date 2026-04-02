Медицина

В Новосибирской области внедряют ИИ-видеоаналитику для ухода за пациентами

Автор: Артем Рязанов

В реанимационном отделении городской клинической больницы № 34 стартует пилотный проект

В Новосибирской области стартует проект по использованию искусственного интеллекта для улучшения ухода за пациентами. В качестве пилотной площадки выбрано реанимационное отделение городской клинической больницы № 34. Система искусственного интеллекта интегрируется с камерами видеонаблюдения в палатах, а обработанные данные передаются на сервер медицинского учреждения. Все сведения защищены.

Алгоритмы компьютерного зрения в реальном времени фиксируют ключевые события: момент, когда пациент открывает глаза, пытается встать, начинает ходить или покидает палату. Система автоматически собирает данные и формирует отчёты. Полученная информация позволяет врачам анализировать активность пациентов, оценивать вероятность травм, корректировать лечение и улучшать работу медицинского персонала.

По словам Александра Колупаева, заместителя министра здравоохранения Новосибирской области, к 2028 году все медицинские учреждения региона должны будут соответствовать единым стандартам, которые включают обязательное внедрение цифровых систем для учёта событий и видеонаблюдения.

— Внедряется электронный журнал событий и наблюдение за состоянием пациентов, что обеспечивает прозрачность, объективность учёта и формирование архива данных для анализа чрезвычайных ситуаций, — отметил эксперт.

Источник фото: Министерство здравоохранения Новосибирской области 

В Новосибирске разработали устройство для реабилитации после инсульта
Инвалид добирался до поликлиники в Новосибирске по ледяным желобам

В Новосибирской области не станут ограничивать частную практику на аборты

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области в ближайшее время не будут вводить запрет на проведение абортов в частных медицинских клиниках. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

Поводом для вопроса стал опыт соседнего Алтайского края, где частным клиникам уже запретили проводить эту процедуру.

В Новосибирске разработали устройство для реабилитации после инсульта

Автор: Мария Гарифуллина

В Сибирском научно-исследовательском и испытательном центре медицинской техники разработали систему для реабилитации пациентов в послеинсультный период. Устройство воздействует на механорецепторы и ноцицепторы, расположенные на пальцах рук и ног, с помощью слабых электрических импульсов и вибрации.

В основе используемого подхода — комбинация электрических и вибротактильных сигналов, частота которых приближена к естественным ритмам мозга. Infopro54 ознакомился с патентной документацией на изобретение.

Центр подготовки врачей медицины катастроф откроют в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В новом кампусе Новосибирского государственного университета (НГУ), открытие которого запланировано на конец года, будет создан центр подготовки специалистов, специализирующихся на медицине катастроф.

— Блок медицины катастроф позволит проводить совместные межведомственные тренинги, в том числе с участием команд МЧС, формируя у обучающихся навыки реальной командной работы на стыке медицины и спасательных служб, — цитирует пресс-служба НГУ слова руководителя центра Марии Васильевой.

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Автор: Мария Гарифуллина

В марте 2026 года был объявлен электронный аукцион на поставку в Новосибирскую область вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y. Для медицинских учреждений региона закупается более 40 240 доз вакцины. На это из бюджета выделяется более 139 миллионов рублей. Ранее закупки были не такими масштабными.

Врачи и пациентские организации на протяжении последних нескольких лет призывают внести вакцинацию против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок, чтобы сделать ее доступной и бесплатной для всех россиян. Но пока такое решение не принято, и прививки против смертельного менингококка ставятся по эпидемическим показаниям и для определенных групп риска. Деньги на приобретение вакцин выделяют региональные бюджеты. Новосибирская область, как и многие другие регионы, в 2025 году увеличивала закупки вакцин против менингококка. Это было связано с тем, что в стране было зарегистрировано увеличение числа выявленных случаев данной инфекции. Такие же решения, по данным редакции Infopro54, были приняты и на текущий год: инфекционисты рекомендовали увеличить охват вакцинацией детей в возрасте от 0 до 6 лет.

Замбиец работает участковым терапевтом в поликлинике Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Эндрю Мвула родом из Южной Африки получил образование в Новосибирском государственном медицинском университете и прекрасно владеет русским языком. В январе этого года он начал работать в Городской клинической поликлинике № 22. Пациенты высоко оценивают профессионализм молодого врача.

— Нового врача очень доброжелательно приняли, тем более он очень хорошо владеет русским языком, грамотно и красиво пишет. Он работал медбратом, пока обучался. Знает, как работать с пациентами, знаком с нашей государственной системой здравоохранения. У нас не было никаких сомнений. Мы его приняли с удовольствием, — рассказывает главный врач ГКП № 22 Любовь Евдокимова.

В Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца

Автор: Мария Гарифуллина

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали комплекс для самостоятельного контроля сердечного ритма. Домашний кардиограф рассчитан на людей с уже выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется регулярная оценка состояния. Infopro54 поговорил с руководителем проекта.

Устройство позволяет пациентам самостоятельно записывать электрокардиограмму без посещения медицинского учреждения. Авторы проекта подчеркивают, что домашний кардиограф не ставит диагноз, а только информирует пользователя о наличии или отсутствии отклонений и необходимости обращения к врачу.

