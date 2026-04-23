На ремонт линевской больницы направят 350 млн рублей

Правительство региона объявило торги на поиск подрядчика для капитального ремонта лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Линевская районная больница». Стартовая цена контракта составляет 350 млн рублей. Сроки исполнения контракта — до декабря 2027 года.

Ранее главный врач Линевской районной больницы Оксана Смирнова сообщала, что проектно-сметная документация по объекту была подготовлена еще в 2023 году. По ее словам, ремонт будет проходить поэтапно, поэтому больница продолжит свою работу и будет принимать пациентов.

В рамках капремонта расширится отделение паллиативной помощи. А поликлиника получит два новых цифровых прибора — маммограф и рентгенаппарат. Перед установкой новой техники кабинеты капитально отремонтируют.

Больница вошла в программу по строительству детской поликлиники в 2026-2030 годах.

— Сейчас прием взрослых и детей идет в одном месте — кабинетов не хватает. Новое здание будет рассчитано на восемь педиатрических участков, лабораторию, рентгенаппарат и кабинеты для узких специалистов, — уточняли в Администрации Листвянского сельсовета.

Стоит отметить, что в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2026-2030 годы» в Линево также запланировано строительство детской поликлиники на 120 посещений в смену.

Как отмечается в презентации, размещенной на сайте Минздрава области, мощность поликлиники ГБУЗ НСО «Линевская районная больница» составляет 600 посещений в смену, мощность стационара — 127 коек, из них 52 — паллиативный профиль. К поликлинике прикреплено более 26 тысяч человек.

