В Заельцовском бору Новосибирска запустят курорт за пять миллиардов рублей

Инвестор анонсировал старт проекта по развитию оздоровительного туризма на территории свыше 25 га в Заельцовском бору. Соответствующее соглашение было подписано между ООО «Чкаловские Дачи», ООО «Альянс отель Менеджмент» и Корпорацией развития Новосибирской области на форуме «Дикоросы». Его реализация рассчитана на 2026-2032 годы. Компания планирует вложить в него более 5 млрд рублей.

Основатель Эко-парка «Чкаловские Дачи» Геннадий Побижан сообщил, что сейчас идет подготовка к строительству санаторно-курортного комплекса, который будет включать 4-х и 5-ти звёздочные отели, термальный комплекс, конгресс-холл, спортивный центр, дом русской истории, а также тропы здоровья, уличные зоны отдыха и многое другое. Концепцию проекта разработает «Альянс отель Менеджмент», которая также поможет пройти федеральную классификацию гостиниц («звёздность»).

Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф заявила, что после завершения проекта ежегодный турпоток парка «Чкаловские дачи» увеличится до 500-600 тысяч гостей, налоговые отчисления парка в областной бюджет составят от 100 млн в год, а количество рабочих мест вырастет до 500.

Напомним, «Чкаловские дачи» были созданы в 1950 годы, как место для отдыха сотрудников Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова. В 2010 году на площадке началось создание эко-парка. На сегодняшний день в него вложено более 700 млн рублей, созданы спортивные площадки, ферма, ресторан, кафе, открытый подогреваемый бассейн, верёвочный парк, площадка для пейнтбола, модульные домики, банкет-холл, банный комплекс, открытые и тёплые беседки. Ежегодно парк посещают около 110 тысяч человек.

Ранее эко-парк «Чкаловские дачи» выиграл федеральную поддержку в размере 75 миллионов рублей на развитие номерного фонда. Общий объём финансирования — 450 миллионов рублей. Срок реализации — до конца 2027 года. Инвестор планирует ввести в эксплуатацию 100 номеров и создать 50 новых рабочих мест.

По данным сервиса «Контур.Фокус», собственником ООО «Чкаловские Дачи» является Геннадий Побижан. Выручка компании в 2025 году составила 51,1 млн рублей (+1000%), чистый убыток — 1,2 млн (в 2024 году — прибыль 370 тысяч).

Напомним, Новосибирская область заняла третье место в Сибири по количеству гостей, отдохнувших в региональных санаториях (итоги 11 месяцев 2025 года): 89 тысяч человек. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее. При этом доходы региона, полученные от предоставления санаторных услуг, составили 2.8 млрд — на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По доходам в отрасли регион оказался на втором месте в Сибири. Спа-комплекс рядом с Заельцовским бором также планирует построить Александр Бойко.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей.