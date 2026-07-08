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«Это изменит архитектурный облик города»: вместо ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске предлагают создать общественное пространство

Автор: Юлия Данилова

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Весь долгострой или хотя бы его часть при этом придется снести. Сейчас в этой локации для человека нет места, считают архитекторы

«Человеку здесь места нет»

В Новосибирске есть депрессивные локации и объекты, которые визуально портят облик города и вызывают большое недоумение как у жителей, так и у гостей города, а также у властей и бизнеса, не понимающих, что с ними делать. По просьбе редакции Infopro54 архитекторы Новосибирска высказались по поводу того, какие проекты могли бы сделать такие локации архитектурно привлекательными и полезными для города.

Начнем с истории многолетнего коммерческого недостроя левого берега — ТЦ «Подсолнух».  В июне его выставили на продажу в седьмой раз. Гигантский долгострой находится на пересечении улицы Ватутина и площади Маркса в Ленинском районе. Общая площадь участка — 5 300 кв. м.

Вице-президент Союза архитекторов России, генеральный директор «ЗапСибНИИПроект.2» Петр Долнаков констатирует, что тридцатилетний период первого бурного развития торговых объектов в России подходит к концу, и проблема перезагрузки теряющих смысл торговых центров — это то будущее, которое нас ждет в ближайшие годы.

— Снести или реконструировать — эти вопросы будут преследовать нас в ближайшее время, — прогнозирует Долнаков.

Он назвал удивительным тот факт, что площадка ТЦ, которая находится рядом с метро, (в самом буйном месте с точки зрения клиентопотока), так и не заработала. По его словам, это произошло потому, что изначально проект не был раскрыт для посетителя, а также функционально не проработан.

Директор архитектурной компании KANURA Артур Лотарев отмечает, что массивное здание «Подсолнуха», вытянутое в длину и вверх, превратило улицу Ватутина в некое узкое ущелье. Но самое печальное, по его словам, заключается в том, что оно, вместе с другими торговыми комплексами, практически уничтожило площадь Маркса как классическое открытое городское пространство.

— Если сейчас посмотреть сверху на этот участок города, то площади, по сути, нет. Есть два автомобильных кольца и рандомная застройка вокруг них. Человеку здесь места нет, — констатирует эксперт.

В Новосибирске есть депрессивные локации и объекты, которые визуально портят облик города

— Для начала стоит понять, нужно ли это здание именно в нынешнем виде и в существующей локации. Объект с 74% готовности, юридическими проблемами, превышением параметров застройки… Скорее всего, он потребует сноса, — рассуждает руководитель направления B2B компании «БУСЫ» Григорий Якобсон.

Общественное пространство для перезагрузки

Территорию, где размещен ТЦ «Подсолнух», Григорий Якобсон оценил как неплохую. Ближайший крупный парк ― «Арена» ― находится в 3 км.

— Левому берегу необходима современная точка притяжения для гостей и жителей города, — уверен Якобсон.

Интересной он считает концепцию создания в данной локации ландшафтного парка с гастропространством, который может стать местом притяжения для жителей города,  украсит район и площадь Маркса, поднимет его статус и престиж.

Смоделированное компанией «БУСЫ» пространство включает в себя закрытый гастрокорт, летнюю веранду с экраном для просмотра фильмов/спортивных мероприятий, а также ландшафтный парк.

Ландшафтный парк с гастропространством может стать местом притяжения для жителей города

Для реализации этой идеи Якобсон предложил сохранить часть здания для адаптации его под стилобат с парковкой на первом этаже и гастропространство для жителей города — на втором. Часть здания при этом нужно будет демонтировать и заменить на ландшафтный парк.

Смоделированное пространство включает в себя закрытый гастрокорт, летнюю веранду с экраном для просмотра фильмов/спортивных мероприятий, а также ландшафтный парк

При реализации этой идеи сохраняются два этажа здания (без учета первого этажа с парковкой) и 50% площади застройки.

Летняя веранда с экраном для просмотра фильмов/спортивных мероприятий

— В концепции объединяется парк и большое здание с внутренними парковками. Оно также может обеспечить парковочными местами соседние торговые центры, гостиницы, — рассуждает Якобсон.

В концепции объединяется парк и большое здание с внутренними парковками

В целом, по его словам, объект позволяет выстроить продуманный маршрут гастрокорта.

— Здесь больше возможностей для внедрения грамотных современных решений, так как не нужно ограничиваться рамками старой архитектуры, как это мы наблюдаем на Центральном рынке. Если здание изначально готовить под этот формат, то можно сразу предусмотреть решение многих задач, — поясняет собеседник редакции. — А на третьем этаже можно посадить медицинскую клинику, стоматологию либо компании, предлагающие косметические услуги.

объект позволяет выстроить продуманный маршрут гастрокорта

Артур Лотарев считает, чтобы общественное пространство в данной локации заработало в полной мере, его необходимо насытить как можно большим количеством разнообразных функций.

— Мое мнение, и оно радикальное: с учётом того, что сейчас классические торговые функции отмирают, если «Подсолнух» снести, то жизнь горожан хуже от этого точно не станет. А вот создание зеленого оазиса в виде сквера с фонтаном или прудом, где в тени деревьев можно сделать паузу и перезагрузку от городской суеты — это точно сделает жизнь людей лучше и интереснее, — уверен собеседник редакции.

По мнению Петра Долнакова, чтобы ответить на вопрос, что должно находиться на месте «Подсолнуха», надо учитывать перезагрузку, которая сейчас происходит на площади Маркса: это строительство «Аэрона», гостиницы «Турист», общий трек на развитие услуг, связанных с образовательными концепциями, общий тренд на развитие и историю культуры левого берега (водонапорная башня).

— Любая перезагрузка объекта возможна лишь после анализа того, что происходит вокруг. В ближайшие годы победит тот, кто будет думать над функциональной моделью работы таких объектов. Они должны быть дружелюбными, они должны быть проницаемыми, проходимыми насквозь, вовлекающими трафик. На мой взгляд, на месте ТЦ «Подсолнух» после его сноса или реконструкции могла бы появиться интересная культурная институция, говорящая о развитии культуры городской жизни левого берега, её сейчас очень не хватает здесь. По сути, то, что когда-то планировалось на месте «Аэрона» — ДК «Сибсельмаш», в перезагрузке могло бы появиться на месте торгового центра «Подсолнух». Не хватает культуры и образования. Могли бы появиться филиалы наших театральных заведений с правого берега, образовательные учреждения, в том числе по подготовке детей к сдаче экзаменов, центры ранней профориентации. То есть образование и культура. Вот на что, на что сегодня должно быть обращено внимание. Близость гостиницы позволит этот объект насытить не только жителями нашего города, но и приезжающими людьми из других городов, — рассуждает Долнаков.

Интерес инвесторов

Григорий Якобсон подчеркивает, что при реализации проекта переформатирования территории, где расположен ТЦ «Подсолнух», не стоит гнаться за большими продаваемыми площадями. Ключевая задача архитекторов ― найти точку притяжения для данной локации на площади Маркса, которая не испортит облик города, а не биться за экономическую выгоду проекта.

— Относительно того, может ли такой объект (парк) привлечь инвесторов, лучше, конечно, спросить экспертов по инвестициям, но как архитектор могу сказать, что исследования, в частности опубликованные «КБ Стрелка», показывают, что наличие возле общественных и жилых комплексов зеленого пространства (парка или сквера) повышает стоимость квадратного метра до 15%. Это работает как в России, так и за рубежом, — говорит Артур Лотарев.

В целом качественная городская среда, по его словам, очень хорошо работает на имидж города, на привлечение туристов.

— Это вопрос стратегического развития Новосибирска, — подчеркивает собеседник редакции.

Петр Долнаков считает, что при реализации проектов, связанных с образовательным и культурным туризмом, нужно делать ставку на яркие идеи, которые могут привлечь в том числе федеральную поддержку.

— Только неожиданное, интересное сочетание функций позволит этот объект и эту площадку спасти. Размещение там торговли, любых других функций без чёткой программы действий не оживит объект, — уверен он.

Эксперт заявил, что Новосибирску нужна перезагрузка смыслов подобных заведений и объектов, и к этому нужно подходить комплексно, а не точечно. Такая программа требуется и для левого, и для правого берега.

— В пространство и экосистему площади Маркса и города в целом должен вернуться человек с его задачами, потому что период первоначального осмысления пространства в виде простой торговли, быстрого нахождения, быстрой покупки и быстрого ухода заканчивается. Надо продумывать глубокие содержательные вещи, они требуют другого подхода, длинного финансирования, внятной долгосрочной стратегии. Сейчас человеку на площади Маркса неуютно, он себя не может там найти среди громадин объектов и их непонятных функций. А если поставить задачу привлечь семью: родителей, детей, то для этого нужно поработать втройне. Объекты должны быть дружелюбными и понятными для жителя и представлять интерес, а не просто стену стекла с невнятными функциями, — резюмирует Петр Долнаков.

Ранее редакция сообщала о том, что на месте долгостроя в Новосибирске хотят построить офисно-выставочный центр со шпилем. Объект может стать новой архитектурной доминантой площади Маркса. 

Иллюстрации и видео предоставлены компанией «БУСЫ», являются собственностью компании. Фото ТЦ «Подсолнух» в реальности: Infopro54.

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Рубрики : Город Недвижимость Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : ТЦ Подсолнух Парковка ландшафтный парк долгострой гастрокорт архитектурный облик

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