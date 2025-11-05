Рекламодателям

Пособие по беременности и родам в России вырастет в 2026 году

  • 05/11/2025, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Пособие по беременности и родам в России вырастет в 2026 году
Для его расчета достаточно двух календарных лет официального трудового стажа

В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России вырастет более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Он достигнет 955 тысяч рублей и выше.​​​​​​​

— Динамика роста максимальных выплат весьма показательна. Если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 178 рублей, то в 2024 году он увеличился до 565 562 рублей. В 2025 году выплата достигла 794 355 рублей, а в 2026 году составит 955 836 рублей. Таким образом, за три года — с 2023 по 2026 год — максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза, — сказал Сергей Чирков, глава Социального фонда.

Он объяснил, что это стало возможным благодаря изменениям в системе социального страхования, включая объединение фондов, введение единого тарифа и установление единой облагаемой базы страховых взносов с 2023 года.

Чирков также отметил, что для получения пособия, рассчитанного на основе полного среднего заработка, женщине достаточно иметь два календарных года официального трудового стажа перед декретным отпуском.

Эксперт подчеркнул, что именно легальный статус занятости, гарантирующий уплату страховых взносов, является решающим фактором, который определяет не только право на получение пособия, но и его конечный, максимально возможный для женщины размер.

Напомним, с 1 января 2025 года в Новосибирской области изменились размеры пособий по беременности и родам. в текущем году минимальная сумма составляет 123 943 рубля, а максимальная — 794 355,8 рублей. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет варьируется от 10 до 69 тысяч рублей. Эти выплаты начисляются единовременно за 140 дней декретного отпуска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 100 студенток-очниц получат пособие по беременности.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

372

Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : ребенок пособие беременность


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Пособие по беременности и родам в России вырастет в 2026 году
5/11/25 11:30
Общество
«Киосков меньше — доходы больше»: платежи от НТО в бюджет Новосибирска увеличиваются
5/11/25 11:00
Бизнес Власть Город
Цифровой надзиратель: алгоритмы ФНС мгновенно находят ошибки в декларациях бизнеса Новосибирска по НДС
5/11/25 10:00
Бизнес ПроБизнес
В Новосибирске магазины стали чаще просить оплату через QR-код или наличкой
5/11/25 9:00
Бизнес Общество
Белая галерея устроила первую в своей практике выставку скульптуры в Новосибирске
4/11/25 19:00
Город Культура Общество
Новосибирский политик Кожемякин поздравил всех с праздником и объявил голодовку
4/11/25 18:15
Общество Политика
Список профессиональных праздников в России пополнил День работника суда
4/11/25 18:00
Власть Общество
Восемь новосибирских вузов приняли участие в China Education Expo 2025 в Пекине
4/11/25 17:00
Образование Общество
В Новосибирске эксперты связали ожирение школьников с EГЭ и ОГЭ
4/11/25 16:00
Общество
Опубликованы снимки лосей, сделанные фотоловушкой в лесу Новосибирской области
4/11/25 15:00
Общество
Новосибирские ученые разрабатывают метод борьбы с раком мозга с помощью вируса
4/11/25 14:40
Медицина Наука Общество
В Новосибирске мост через Иню полностью открыли для движения
4/11/25 13:15
Общество
Собственность города: в Новосибирске ВООПИК пытается спасти старый дом с резьбой на улице Инской
4/11/25 13:00
Город История Недвижимость Общество
Росстат посоветовал туристам пробовать в Новосибирске кебаб из медвежатины
4/11/25 12:00
Общество
В Новосибирске возбудили четыре дела о чрезмерном количестве домашних животных
4/11/25 11:00
Общество
Новосибирский депутат предложил ввести ГОСТ упаковки для борьбы со шринкфляцией
4/11/25 10:00
Бизнес Общество
Делегация Новосибирской области во главе с губернатором работает в Мьянме
4/11/25 9:00
Власть Общество
«Лимит исчерпан»: в России вступил в силу закон об ограничении сим-карт на одного человека
3/11/25 18:00
Власть Общество
В Новосибирске начали сносить старую инфекционную больницу
3/11/25 16:00
Бизнес Власть История
Пенсии и пособия семьям с детьми вырастут в 2026 году в Новосибирской области
3/11/25 14:00
Власть Общество Экономика
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять