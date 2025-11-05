Пособие по беременности и родам в России вырастет в 2026 году

В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России вырастет более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Он достигнет 955 тысяч рублей и выше.​​​​​​​

— Динамика роста максимальных выплат весьма показательна. Если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 178 рублей, то в 2024 году он увеличился до 565 562 рублей. В 2025 году выплата достигла 794 355 рублей, а в 2026 году составит 955 836 рублей. Таким образом, за три года — с 2023 по 2026 год — максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза, — сказал Сергей Чирков, глава Социального фонда.

Он объяснил, что это стало возможным благодаря изменениям в системе социального страхования, включая объединение фондов, введение единого тарифа и установление единой облагаемой базы страховых взносов с 2023 года.

Чирков также отметил, что для получения пособия, рассчитанного на основе полного среднего заработка, женщине достаточно иметь два календарных года официального трудового стажа перед декретным отпуском.

Эксперт подчеркнул, что именно легальный статус занятости, гарантирующий уплату страховых взносов, является решающим фактором, который определяет не только право на получение пособия, но и его конечный, максимально возможный для женщины размер.

Напомним, с 1 января 2025 года в Новосибирской области изменились размеры пособий по беременности и родам. в текущем году минимальная сумма составляет 123 943 рубля, а максимальная — 794 355,8 рублей. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет варьируется от 10 до 69 тысяч рублей. Эти выплаты начисляются единовременно за 140 дней декретного отпуска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 100 студенток-очниц получат пособие по беременности.