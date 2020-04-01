«Поправки вносились на ходу, прочитать их было негде»

— Итак, первая порция антикризисных и антивирусных законов принята. Недоумение вызвала сама форма принятия. Депутаты были сведены к роли статистов для нажатия кнопок. Обсуждения как такового не было. Я и коллега Куринный попытались хотя бы задать вопросы, но и это было пресечено. Некоторые поправки вносились на ходу, их даже прочитать было негде.

А теперь о самих законах.