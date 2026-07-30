Организация ответит за сужение тротуара в Новосибирске

Организацию, проводившую ремонт на улице Мичурина, привлекут к административной ответственности за сужение тротуара. Как сообщает Om1 Новосибирск, мэрия завершила проверку после жалоб горожан и публикации в СМИ. На компанию составлен протокол по статье «Об административных правонарушениях», материалы направлены в административную комиссию Центрального района.

Причиной разбирательства стал опасный участок возле дома № 4, где из-за ремонта цокольного этажа установили строительное ограждение. Забор существенно сузил тротуар: в самом узком месте расстояние между ограждением и проходящим трамваем составляет около полуметра, а с учётом выступающих частей вагона проход становится ещё уже.

По данным издания, пешеходам приходится буквально прижиматься к конструкциям, пропуская трамвайные вагоны. Некоторые водители не снижают скорость и не подают предупредительных сигналов, что делает ситуацию ещё более рискованной.

Проверка выявила, что хозяйствующий субъект проводил работы без согласования проекта, соответствующие документы в комитет не поступали.

Также на месте работ отсутствуют надлежащие предупреждающие знаки: часть табличек повреждена или сорвана, что не позволяет заранее предупредить пешеходов о сужении тротуара.

Ранее редакция сообщала о том, что жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор.