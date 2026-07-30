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Организация ответит за сужение тротуара в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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Проверка выявила отсутствие документов на ограждение

Организацию, проводившую ремонт на улице Мичурина, привлекут к административной ответственности за сужение тротуара. Как сообщает Om1 Новосибирск, мэрия завершила проверку после жалоб горожан и публикации в СМИ. На компанию составлен протокол по статье «Об административных правонарушениях», материалы направлены в административную комиссию Центрального района.

Причиной разбирательства стал опасный участок возле дома № 4, где из-за ремонта цокольного этажа установили строительное ограждение. Забор существенно сузил тротуар: в самом узком месте расстояние между ограждением и проходящим трамваем составляет около полуметра, а с учётом выступающих частей вагона проход становится ещё уже.

По данным издания, пешеходам приходится буквально прижиматься к конструкциям, пропуская трамвайные вагоны. Некоторые водители не снижают скорость и не подают предупредительных сигналов, что делает ситуацию ещё более рискованной.

Проверка выявила, что хозяйствующий субъект проводил работы без согласования проекта, соответствующие документы в комитет не поступали.

Также на месте работ отсутствуют надлежащие предупреждающие знаки: часть табличек повреждена или сорвана, что не позволяет заранее предупредить пешеходов о сужении тротуара.

Ранее редакция сообщала о том, что жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор.

Фото: Om1 Новосибирск
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Регионы : Новосибирск

Теги : Трамвай ремонт нарушение правил Мэрия жалобы

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Портфель кредитов для подрядчиков ИЖС превысил 10 миллиардов рублей

Власти Новосибирска обещают закопать провал на Горском за три недели

Автор: Оксана Мочалова

Устранение провала грунта в микрорайоне Горский в Новосибирске потребует длительных восстановительных работ. По информации, прозвучавшей на оперативном совещании в мэрии, причиной произошедшего, стала поломка водопроводной трубы, которая повисла и сломалась из-за пустоты, образовавшейся в результате повреждения канализационного коллектора.

По словам главы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, провал уходит на глубину 15 метров, где проходит крупный коллектор диаметром 2 метра. Основная проблема заключается в восстановлении инфраструктуры.

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На проект бывшей больницы власти Новосибирска потратят 3,4 миллиона рублей

Управление контрактной системы региона приступило к поискам подрядчика для разработки научно-проектной документации для ремонта здания бывшей больницы, расположенной по адресу Чаплыгина, 75. Строение причислено к объектам культурного наследия.  Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок.

Потенциальные подрядчики могут подать заявки на участие в конкурсе до 28 июля. Начальная стоимость контракта составляет 3,4 млн рублей.

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Автопроизводителей обязали предоставлять технические данные для ремонта машин

Автор: Артем Рязанов

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки к закону «О защите прав потребителей». Эти изменения касаются правил ремонта и обслуживания товаров, особенно автомобилей.

Автопроизводители теперь будут обязаны предоставлять не только запчасти для техцентров, как это предусмотрено действующим законодательством, но и необходимую техническую документацию, даже через 10 лет после окончания производства товара, но не дольше срока его службы. Если срок службы не установлен, то обязательства действуют в течение 10 лет с момента передачи товара покупателю.

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Двухсекционный трамвай «Богатырь-М» выйдет на улицы Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Мэрия Новосибирска и компания «ПК Транспортные системы» подписали план тестового запуска нового трамвая модели 71‑923М «Богатырь-М» вместимостью до 222 пассажиров. Это сочленённый полностью низкопольный двухвагонный трамвай.

Испытания новой для города подвижной техники начнутся в ноябре 2026 года. Эксперты будут проверять:

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Жители Калининского района Новосибирска наблюдают авиашоу над своими домами

Автор: Артем Рязанов

Жители Новосибирска заметили необычную активность в небе над городом. По их словам, в течение часа слышны звуки пролетающих самолётов, а машины периодически сигналят.

Екатерина, одна из жительниц города, рассказала редакции Om1 Новосибирск, что над её домом часто пролетают самолёты.

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На заводе под Новосибирском открыли центр по ремонту авиатехники

Автор: Юлия Данилова

На АО «Бердский электромеханический завод» (БЭМЗ) запущен сервисный центр по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники (СЦТО и РАТ). На площадке создана производственно-ремонтная база, а также постоянно пополняющийся склад новых и отремонтированных агрегатов и компонентов.

Как пояснили в пресс-службе компании, ключевая задача центра: оперативное обеспечение самолетов необходимыми агрегатами и комплектующими изделиями для поддержания их летной годности.  Он может работать со всеми типами воздушных судов, которые эксплуатируются на территории РФ (Boeing, Airbus, Embraer, Turbolet L-410 и пр.).

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