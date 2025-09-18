Сибирские производители упаковки не успевают за спросом

Упаковку двигает онлайн-торговля

В июле-августе 2025 года лучше всего на рынке Сибири себя чувствовали производители упаковки. Об этом говорится в докладе Центробанка «Региональная экономика». Их производство выросло за счет устойчивого потребительского спроса, а также развития рынка электронной коммерции.

Основной рост объемов производства и продаж новосибирского производителя полимерной упаковки обеспечило увеличение заказов на полимерные пакеты за счет развития онлайн-рынка. Компания заявила о планах к концу года нарастить месячный объем выпуска продукции на четверть относительно начала года.

Предприятие, производящее пищевую упаковку в Омской области, в комментариях в опросе ЦБ также отметило снижение стоимости импортного сырья вследствие укрепления рубля.

Напомним, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общий оборот интернет-торговли за 6 месяцев 2025 года в Новосибирской области составил 98,8 млрд, тогда как за весь 2025 год — 155,5 млрд рублей. Об этом ранее рассказывал Infopro54 президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко.

— Снижение цен на сырье позволяет производителям увеличивать чистую прибыль. Кроме того, в последние годы компании активно занимались локализацией — сейчас импортозамещение в сфере производства упаковки достигло максимума, — комментирует Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Крупный сибирский производитель стеклотары сообщил в опросе ЦБ, что рост спроса на его продукцию по-прежнему превышает возможности наращивания предложения. Во втором квартале объем производства у компании вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на заводе расширяют вариативную линейку сверхлегкой тары, используя 55–60% вторичного стекла в составе сырья.

О стабильно высоком спросе на продукцию Сибирскому ГУ ЦБ сообщил и другой сибирский производитель пищевой и технической стеклотары. Производственные мощности компании загружены максимально. Для расширения производства планируется запустить инвестиционный проект с привлечением господдержки, рассказали в управлении.

— Спрос на стеклянные бутылки, как и на другую упаковку, по-прежнему превышает предложение. Сами предприятия–производители отмечают — чем легче стеклянная упаковка, тем больше технологические линии могут ее выпускать, при том же объеме ресурсов, — заметил Артур Музяев.

Стоит отметить, что 17 августа ООО «Сибирское стекло» сообщило о планах повысить эффективность работы двух технологических линий, которые установлены на стекловаренных печах, изготавливающих бесцветное стекло. Компания намерена инвестировать в этот проект 150 млн рублей.

На фоне роста спроса на высококачественные упаковочные материалы крупный сибирский производитель продолжил наращивать производство крафтлайнера (картона премиального качества) для упаковки широкого круга товаров.

По итогам прошлого года российский рынок упаковки в денежном выражении составил 1,5 трлн рублей. По оценке экспертов, в 2025 году, благодаря устойчивому спросу и росту объемов выпуска, он может превысить 1,7 трлн.

Строительная отрасль в пессимизме

Охлаждение спроса на строительном рынке привело к снижению выпуска стройматериалов в регионах Сибири.

— Производители стройматериалов сократили выпуск из-за более низкого спроса со стороны строительных компаний и снижения запуска новых инфраструктурных проектов, — уточняется в документе.

Эксперты Сибирского ГУ ЦБ привели несколько комментариев участников рынка округа о ситуации на рынке.

Крупнейший за Уралом производитель цемента (объединяет мощности пяти сибирских заводов) в первом полугодии снизил производство на 9% г/г. По информации компании, за этот период потребление цемента в Сибири упало на 10% г/г.

Крупный производитель бетона направил заказчикам на 10% меньше бетонов и растворов, чем в прошлом году.

Завод железобетонных изделий отметил, что мощности предприятия загружены на 60%, запасы готовой продукции избыточные из-за сокращения объема строящегося жилья.

Производитель кирпича в 2025 году выпускает только половину продукции от возможного объема из-за снижения госзаказа и объемов строительства в целом. С осени компания, чтобы удержать персонал, планирует перейти на сокращенный режим рабочего дня.

Из-за снижения объема заказов производитель композитных стройматериалов сократил выпуск на 30–40% и приостановил инвестиции.

Напомним, по данным независимого аналитика Новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, динамика падения производства стройматериалов в Новосибирске повторяет 2017 год.

— Охлаждение спроса на рынке недвижимости привело к переносу планов по запуску новых проектов в жилищной сфере. В Новосибирской области ряд застройщиков отменили запуск отдельных новых проектов, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

С другой стороны, сообщалось, что новосибирские застройщики с июля начали увеличивать строительные заделы.

В июне отмечалось, что до смежных отраслей докатывается стагнация в строительном секторе.

Угольная отрасль сжимается

Выпуск в промышленности по макрорегиону Сибирь за июль-август в целом снизился, в отличие от России. На отрицательную динамику повлиял тот факт, что угледобывающие и металлургические компании уменьшили объемы производства из-за сохраняющихся ограничений на внутреннем и внешнем рынках.

По оперативным данным Минугля Кузбасса, добыча угля в крупнейшем угольном регионе страны в июле просела почти на 16% г/г после снижения на 6% г/г в июне. За июнь–июль 2025 года регион снизил экспорт угля на 5,6% г/г. Поставки на внутренний рынок сократились почти на 8% г/г, в основном из-за снижения потребления со стороны российских металлургов. При этом увеличение поставок российским энергетикам лишь частично компенсировало потери угольщиков в отгрузках на экспорт.

— В июне–июле количество приостановивших деятельность предприятий угольной промышленности Кузбасса увеличилось с 10 до 17, а число вакансий в отрасли сократилось на 40% к началу года. Сибирские угольщики готовятся к продолжению негативных трендов как минимум до конца года. Так, в июне крупный сибирский производитель сообщил, что в 2025 году может сократить продажи на четверть, и уже начал снижать добычу, оптимизируя издержки, — рассказали в Сибирском ГУ ЦБ.

На конец августа стало известно, что угледобывающие компании Кемеровской области перенесли на более поздний срок реализацию каждого четвертого инвестиционного проекта. Эти тренды формируются на фоне решения правительства РФ о новых мерах поддержки для угольной отрасли.

При этом в Сибири продолжается разработка текущих и освоение новых нефтегазовых месторождений.

Тренды в промышленности

По мнению аналитиков Центробанка, одним из ключевых факторов высокой инвестиционной активности в России в первом полугодии 2025 года оставался рост внутреннего спроса в условиях продолжающегося импортозамещения. Также сохранялся спрос со стороны государственного сектора. В результате, к примеру, в Кемеровской области был завершен ряд инвестиционных проектов, направленных на увеличение производства минеральных удобрений. В Иркутской области на заводе полимеров, продукция которого будет поступать на внутренний и внешний рынки, были завершены основные пусконаладочные работы.

К трендам, сформировавшимся на начало сентября 2025 года в Сибири, эксперты Сибирского ГУ ЦБ отнесли рост числа предприятий, отмечающих, что повышение зарплаты ограничено в связи со снижением спроса.

По данным августовского опроса, влияние основных факторов на рост издержек снизилось по сравнению с результатами опроса, проведенного в январе 2025 года. Сильнее всего сократилась доля предприятий, указавших на рост транспортных расходов (-14,8 п.п.), а также на повышение стоимости сырья, материалов и комплектующих (-14,7 п.п.), в частности — из-за укрепления рубля. На рост затрат на логистику предприятия стали указывать реже, в том числе благодаря снижению тарифов на морскую доставку контейнерных грузов из Азии. Так, из-за сокращения спроса на импорт тарифы опустились до минимального уровня с конца 2020 года.

Ранее редакция сообщала о том, что на предприятиях Новосибирска падает объем гражданских заказов.