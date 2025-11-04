Рекламодателям

Новосибирский депутат предложил ввести ГОСТ упаковки для борьбы со шринкфляцией

  • 04/11/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
Новосибирский депутат предложил ввести ГОСТ упаковки для борьбы со шринкфляцией
Производители продуктов планомерно уменьшают объемы пачек и бутылок

Депутат Государственной думы Александр Аксёненко предложил ввести ГОСТ «Добросовестная упаковка» для борьбы со шринкфляцией — практикой производителей, когда цена сохраняется, но уменьшается вес или объем товара.

Парламентарий отметил, что получает много жалоб от граждан на эту проблему. Лично посетив магазины, он убедился, что покупателям сложно сравнивать товары разного веса и цены.

— На одной полке рядом стоят три пачки гречки: одна — 700 граммов, вторая — 800 граммов, третья — 900 граммов. Цены при этом — от 74 до 90 рублей. Шоколад — 75, 80 и 87 граммов. Цена тоже вразброс. Выбрать выгодную покупку при таких условиях крайне проблематично,  — пояснил депутат.

Предлагаемый стандарт включает несколько мер:

  • обязательное указание на лицевой стороне упаковки информации об уменьшении веса или объема в течение 12 месяцев;
  • запрет на одинаковое оформление упаковки при снижении массы более чем на 5% без специального визуального обозначения;
  • установление пределов свободного объема тары для исключения «обманной емкости»;
  • введение специального знака «Добросовестная упаковка» для производителей, соблюдающих стандарт.

Также депутат считает нужным обязать магазины указывать цену за единицу измерения (килограмм, литр) на ценниках для удобства сравнения товаров. Соответствующие предложения направлены министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

Ранее редакция рассказывала о примерах шринкфляции в новосибирских магазинах. Одним из ярких примеров является упаковка сливочного масла. Сначала пачки уменьшились до 180 граммов, потом до 150 граммов. В текущем году на прилавках появились пачки масла по 100 граммов.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

2 246

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : шринкфляция цены упаковка


0
0

