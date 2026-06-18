«Росспак» запустил производство обновлённой линейки пищевых лотков под запайку

Компания «Росспак», один из сибирских лидеров по производству пищевой упаковки, начала выпускать новую серию лотков под запайку типоразмера 187×137 мм. Расширение ассортимента стало ответом на устойчивый спрос со стороны переработчиков мяса, птицы и поставщиков полуфабрикатов. Новая линейка представлена четырьмя моделями, каждая из которых решает конкретные задачи производителей: от фасовки стейков до комбинированных обедов с соусом.

Формат лотков выбран не случайно. Это один из самых востребованных размеров для розничной торговли и сетей общепита. Он удобен для стандартных полок, компактно размещается на витринах и подходит для большинства линий автоматической запайки.

Совершенство в каждой детали

Все лотки изготовлены из высококачественного прозрачного полипропилена. Этот материал обеспечивает безопасность продуктов, отличную видимость содержимого и сохранность при перевозке. Полипропилен выдерживает заморозку до -25 градусов, не трескается и не теряет прочности. Плоские края лотка обеспечивают надёжную сварку с плёнкой, что полностью исключает разгерметизацию при хранении и транспортировке. Ещё одно важное преимущество — блюдо в такой упаковке можно разогревать в микроволновой печи, не перекладывая в другую посуду. Это экономит время потребителя и сохраняет его внешний вид.

В линейке лотков под запайку серии 187×137 представлены разные конфигурации: цельные лотки, модели с разделением на две или три секции, а также варианты с отдельным отсеком для соуса. Такое разнообразие позволяет подобрать упаковку под любую задачу — от полуфабрикатов и готовых обедов до сложных комбинированных блюд. Разделение секций предотвращает смешивание ингредиентов, продлевает срок хранения и сохраняет текстуру каждого компонента. При этом все лотки серии унифицированы по размеру, что упрощает логистику и хранение и не требует перенастройки упаковочного оборудования при расширении ассортимента.

Технологический фундамент

Запуск новой серии упаковки стал возможен благодаря продуманной технологической стратегии «Росспака» и опыту его инженерной команды. Производство лотков под запайку формата 187×137 мм с модификациями (разделителями и отсеком для соуса) потребовало точной настройки термоформующего оборудования. Результат — стабильное качество уже с первой промышленной партии.

Ключевым фактором успеха стала стратегия технологической независимости, которую предприятие реализует уже несколько лет. На новосибирской площадке организован полный цикл металлообработки, что позволяет компании самостоятельно изготавливать любые запчасти для станков. При запуске новой линейки лотков это преимущество сыграло решающую роль, поскольку инженеры не зависели от импортных поставок и смогли быстро адаптировать оборудование под новые задачи.

Фундаментом для выпуска новинки также послужила высокоскоростная линия европейского класса, запущенная в 2025 году. Это оборудование, как отмечают на предприятии, открывает доступ к новым сегментам рынка и позволяет работать с крупными федеральными сетями, которые предъявляют высокие требования к стандартизации упаковки.

— Мы стремились сделать упаковку не просто функциональной, а максимально удобной для производителя и привлекательной для конечного потребителя, — отметили в компании «Росспак».

Дальнейшие планы

Новая продукция уже вызвала интерес со стороны профильных предприятий, которые ищут современные и функциональные решения для фасовки своих товаров.

В планах «Росспака» на 2026 год — дальнейшее изучение рыночных трендов и внедрение новых видов упаковки, которые будут востребованы у разных категорий потребителей. Компания также намерена наращивать объёмы выпуска существующих серий и продолжать модернизацию оборудования.