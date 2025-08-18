Рекламодателям

Новосибирцы купили через интернет продуктов почти на 28 млрд рублей

  • 18/08/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы купили через интернет продуктов почти на 28 млрд рублей
На втором месте по объему заказов — цифровая и бытовая техника

По данным ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), оборот компаний Новосибирской области в онлайн-торговле по итогам первого квартала 2025 года составил 46 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост, оборот вырос почти на 40%. По темпам прироста регион находится в середине рейтинга.

Среди регионов Сибири по динамике оборота интернет-торговли лидирует Томская область — 47,5% (до 16,1 млрд рублей). На втором месте Красноярский край — 41,8% (до 49 млрд). Красноярск также лидирует в округе по обороту в денежном выражении. На третьем Алтайский край — 40,8% (до 28,5 млрд).

Эта динамика сохранилась и во втором квартале.

— Общий оборот интернет-торговли за 6 месяцев 2025 года в Новосибирской области составил 98,8 млрд, тогда как за весь 2025 год — 155.5 млрд рублей, — рассказал Infopro54 президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко.

Что касается товаров, по информации АКИТ, на первом месте в России продукты питания (20% всех трат), товары для дома и мебель (почти 16%), одежда и обувь (13%), электроника и вся бытовая техника (12%), автозапчасти и автоаксессуары (почти 7%). Заметные объемы в интернете также у товаров для красоты и здоровья, спорттоваров, аксессуаров (сумки, ремни, головные уборы), товаров для детей.

— Самый заметный рост оборотов с начала года — порядка 30% и больше — оказался в категориях продукты питания, одежда и обувь, товары для дома, инструменты, зоотовары, спорттовары, подарки и цветы, — отмечают эксперты ассоциации.

В Новосибирской области, по словам Алексея Москаленко, наиболее активно через интернет в 2025 году покупали продукты питания (27,7 млрд, годом ранее 19,5 млрд). На втором месте цифровая и бытовая техника (22 млрд, годом ранее — 11,5 млрд), на третьем одежда и обувь (21,3 млрд, годом ранее 12 млрд), на четвертом — мебель и товары для дома (21 млрд, годом ранее — 13,5 млрд). То есть динамика прироста заказов через интернет в Новосибирске выше, чем в среднем по России.

По прогнозу АКИТ, по итогам 2025 года рост рынка интернет-торговли в России составит порядка 30%, а объем — 12 триллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на долю интернет-продаж в 2024 году пришлось 12.7% от совокупного оборота розничной торговли в регионе или свыше 136 млрд рублей. С 2020 года количество новосибирцев, совершающих онлайн-покупки, выросло в два раза. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

879

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : интернет-торговля


