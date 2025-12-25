Поиск здесь...
«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Предприятие укрепляет лидерство на рынке бумажной и пластиковой упаковки через эксклюзивные компетенции

Производственная база

В стремительно развивающейся сфере упаковочных решений, где жесткие требования диктуются трендами на экологичность и многофункциональность, только те компании, которые вкладывают средства в инновации, могут не только сохранять, но и расширять свое рыночное присутствие.

Фабрика упаковки «РоссПак» в 2025 году наглядно продемонстрировала справедливость этого утверждения, совершив значительный рывок в своем развитии и укрепив статус одного из лидеров на российском рынке.

«РоссПак» ведет свою деятельность с 1996 года. В настоящее время в ее распоряжении три производственные площадки, одна из которых находится в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области. Здесь выпускается промышленная пластиковая упаковка для пищевых продуктов: контейнеры, ланч-боксы, боксы для яиц, лотки под запайку и прочие изделия. На другой площадке в Новосибирске также производится упаковка, но уже из картона: стаканы для кофе, чая и молочной продукции ― как стандартных цветовых решений, так и с дизайнерским оформлением и индивидуальным брендированием. Среди клиентов «РоссПак» ― предприятия по доставке готовой еды, мясоперерабатывающие и птицеводческие комбинаты, кондитерские производства, фермерские хозяйства, рестораны и многие другие организации.

Технологический прорыв

Санкционные ограничения, особенно ощутимые для высокотехнологичных отраслей, стали мощным стимулом для поиска внутренних резервов и развития собственных инженерных решений. Яркий пример такой трансформации — компания «РоссПак»: в ответ на ограничения она взяла курс на технологическую независимость и запустила программу глубокой модернизации имеющегося импортного оборудования.

Ключевую роль в этом играет производственная площадка в Новосибирске, где организован полный цикл металлообработки. Здесь изготавливаются необходимые запчасти для станков, обеспечивающих весь технологический процесс — от подготовки сырья до выпуска и упаковки готовой продукции. Эта автономность стала стратегическим ответом на внешние вызовы.

Инвестиции в производство

Стратегические инвестиции «РоссПак» в производственные активы вывели компанию на новый уровень. В 2025 году была запущена высокоскоростная линия европейского класса для производства пищевых лотков под запайку.

Это оборудование не только увеличивает производительность, но и открывает доступ к новым сегментам рынка.

Благодаря ему, «РоссПак» планирует расширить ассортимент и начать масштабную работу с пищевыми производствами, которые поставляют свою продукцию в крупные федеральные торговые сети. Это закономерный шаг для компании, чье качество и технологические возможности соответствуют самым высоким стандартам ритейла.

Фото 2IMG_4928
previous arrow
next arrow

 

При этом руководство компании понимает, что без сохранения команды профессионалов все технические решения бесполезны. Поэтому центральным элементом корпоративной политики является всесторонняя забота о персонале.

Для привлечения и удержания специалистов компания не только предлагает конкурентную зарплату, но и создает комплексную систему заботы: организует корпоративный транспорт и компенсирует расходы на электропоезда для работников, живущих за пределами Новосибирска, предоставляет абонементы в бассейн и даже оборудовала специальную солевую комнату для восстановления и здоровья сотрудников.

Качество и инновации, которым доверяют

Сегодня компания «РоссПак» является одним из лидеров рынка ― предлагающим сотни наименований качественной пластиковой и бумажной упаковки. Каждый продукт проходит строгий контроль, гарантирующий его безупречность от производства до логистики.

В основе успеха — внимание к уникальным деталям. Яркий пример — инновационные картонные стаканы под запайку, которые компания начала выпускать в этом году. Они идеально подходят для сметаны, йогуртов и ряженки, сочетая экологичность картона с надежностью пластика. Это решение не только импортозамещающее, но и технологически выгодное для производителей: оно ускоряет процесс упаковки, снижает энергозатраты и дает простор для дизайна из-за прямой печати на картоне.

«РоссПак»

2025 год для компании был ознаменован и другими стильными новинками. В ассортименте появились элегантные стаканы и конусы из ламинированной бумаги, а также картонные крышки для кофе в модных оттенках: нежно-розовом, сочном оранжевом и свежем зеленом. Для брендов разрабатываются именные крышки, усиливающие узнаваемость. Кроме того, запущено производство практичных прозрачных ПЭТ-контейнеров с неразъемной крышкой — идеальных для общепита, ритейла и доставки.

«РоссПак» создает упаковку, продуманную до мелочей: от ее прочности до фирменного логотипа, который служит гарантией подлинности и качества. Все эти решения были представлены на международной выставке DairyTech, подтверждая статус компании как новатора в отрасли.

Время роста

Фабрика упаковки «РоссПак» уверенно смотрит вперед и в год своего 30-летнего юбилея намерена активно развивать инновационный портфель. Уже в начале 2026-го запускает новое производство экологичных бумажных боксов для яиц в Толмачевском сельсовете. Этот шаг логично продолжает курс на технологическое лидерство и устойчивое развитие.

«РоссПак» продолжает формировать новые рыночные тренды и предлагать бизнесу не просто упаковку, а комплексные технологические решения для успеха продукта. Планы компании демонстрируют готовность укреплять лидерские позиции и отвечать на запросы будущего.

ООО «РоссПак»

Erid: F7NfYUJCUneTUT4BWLoQ

Реклама. Рекламодатель ООО «РоссПак»

Фото предоставлено рекламодателем. Автор фото: Артем Меос

Игорь Диденко: Давление рыночных факторов — это как фитнес-нагрузка

— Игорь Анатольевич, середина декабря — время подведения итогов и новых планов. С какими результатами НКБК закачивает 2025 год?

— Я бы сказал, что 2025 год для НКБК получился хорошим. Мы приросли в физическом объеме примерно на 5−7%. Это существенно, если посмотреть на общую экономическую ситуацию в стране и в Сибирском федеральном округе. В Новосибирской области мы фактически «курируем» в вопросе упаковки большинство производителей FMCG (товары повседневного спроса), которые в конечном итоге упаковываются в нашу продукцию. Поэтому, понимая, что у многих компаний есть существенное снижение объемов выпуска и реализации, тот факт, что мы прирастаем — это, конечно, заслуга нашего сплоченного коллектива.

Читать полностью

У Новосибирска есть шанс попасть в тренд создания гражданской авиации России

Автор: Юлия Данилова

Вопрос авиастроения — острый и важный. Об этом заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. Он напомнил, что в стране хорошие традиции авиастроения: и боевого авиастроения, и гражданского. Вопрос всегда заключался в том, что гражданская авиация была производной от военно-транспортной авиации, а к военной авиации совсем другие подходы — и по жизненному циклу, и по расходованию авиационного керосина, и по шумам и так далее. С гражданским авиастроением и в Советском Союзе явно не дорабатывали, отметил Путин.

— Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолёты. И отчасти рост билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. С одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолёты, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию, но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка, — подчеркнул президент.

Читать полностью

Новосибирская компания расширит производство косметической продукции

Автор: Юлия Данилова

ООО «Лаборатория Ангиофарм» реализует второй этап строительства производственного комплекса завода косметической продукции в наукограде Кольцово. Проект направлен на импортозамещение: развитие отечественного производства косметики снижает зависимость от зарубежных поставок, сообщил муниципальный портал «Новосибирские новости».

«Лаборатория Ангиофарм» больше десяти лет разрабатывает и выпускает продукцию для ухода за кожей. В основе средств — рекомбинантный ангиогенин, технологию выделения которого вывели в сотрудничестве с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. На сайте компании уточняется, что она проводит исследования о биологических функциях ангиогенина и его роль в механизмах контроля ангиогенеза, а также ведет научную деятельность в области эстетической медицины, хирургии лица и контурной пластики тела

Читать полностью

Под Новосибирском будут производить самолеты из композиционных материалов

Автор: Юлия Данилова

Под Бердском построят завод по производству летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов. Такое решение принято на заседании городского совета по инвестициям, сообщил глава администрации Бердска Семен Лапицкий. Он будет расположен рядом с аэродромом «Бердск-Центральный».

— Работа завода стартует в 2028 году. На площадке планируется производить четыре типа летательных аппаратов: начиная от учебного и заканчивая пассажирским региональным на 24 пассажирских места, — пояснил чиновник.

Читать полностью

«Это еще не конец»: в Новосибирске закрываются швейные производства и падает качество одежды

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске производители одежды обсудили ситуацию на рынке. Этим вопросам был посвящен бизнес-завтрак, проведенный организатором выставки индустрии моды CPM. В целом аналитики рисуют довольно пессимистичную картину: падение реальных доходов населения, давление со стороны маркетплейсов, снижающееся качество товаров и волна закрытий локальных производств. Однако в этой сложной ситуации эксперты видят не только кризис, но и новые возможности для тех, кто способен адаптироваться.

Одной из тем обсуждения стало резкое снижение покупательской способности. Рост цен на товары и услуги обгоняет увеличение доходов, заставляя потребителей предельно рационально подходить к покупкам, в том числе одежды. Это подтверждается данными по рынку: рост оборота крупнейших российских компаний происходит в основном за счет увеличения стоимости, а не объема продаж, а чистая прибыль многих игроков оставляет желать лучшего.

Читать полностью

Кирпичный завод продают в Новосибирске за 260 миллионов рублей

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске выставили на продажу завод по производству керамического кирпича. Продавец просит за него 260 миллионов рублей. Предприятие производит кирпич марок M75, M100, M125, M150.  Годовая производственная мощность завода составляет до 9 миллионов кирпичей.

Комплекс, выставленный на продажу, включает производственные корпуса, склады, вспомогательные постройки, более пяти гектаров земли и дополнительный арендуемый участок. Также в состав входят погрузочная техника, транспорт, краны и хозяйственные помещения. У завода есть лицензии на пользование недрами, эксплуатацию опасных объектов и водозаборную скважину, а также собственный карьер.

Читать полностью
