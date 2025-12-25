«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Производственная база

В стремительно развивающейся сфере упаковочных решений, где жесткие требования диктуются трендами на экологичность и многофункциональность, только те компании, которые вкладывают средства в инновации, могут не только сохранять, но и расширять свое рыночное присутствие.

Фабрика упаковки «РоссПак» в 2025 году наглядно продемонстрировала справедливость этого утверждения, совершив значительный рывок в своем развитии и укрепив статус одного из лидеров на российском рынке.

«РоссПак» ведет свою деятельность с 1996 года. В настоящее время в ее распоряжении три производственные площадки, одна из которых находится в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области. Здесь выпускается промышленная пластиковая упаковка для пищевых продуктов: контейнеры, ланч-боксы, боксы для яиц, лотки под запайку и прочие изделия. На другой площадке в Новосибирске также производится упаковка, но уже из картона: стаканы для кофе, чая и молочной продукции ― как стандартных цветовых решений, так и с дизайнерским оформлением и индивидуальным брендированием. Среди клиентов «РоссПак» ― предприятия по доставке готовой еды, мясоперерабатывающие и птицеводческие комбинаты, кондитерские производства, фермерские хозяйства, рестораны и многие другие организации.

Технологический прорыв

Санкционные ограничения, особенно ощутимые для высокотехнологичных отраслей, стали мощным стимулом для поиска внутренних резервов и развития собственных инженерных решений. Яркий пример такой трансформации — компания «РоссПак»: в ответ на ограничения она взяла курс на технологическую независимость и запустила программу глубокой модернизации имеющегося импортного оборудования.

Ключевую роль в этом играет производственная площадка в Новосибирске, где организован полный цикл металлообработки. Здесь изготавливаются необходимые запчасти для станков, обеспечивающих весь технологический процесс — от подготовки сырья до выпуска и упаковки готовой продукции. Эта автономность стала стратегическим ответом на внешние вызовы.

Инвестиции в производство

Стратегические инвестиции «РоссПак» в производственные активы вывели компанию на новый уровень. В 2025 году была запущена высокоскоростная линия европейского класса для производства пищевых лотков под запайку.

Это оборудование не только увеличивает производительность, но и открывает доступ к новым сегментам рынка.

Благодаря ему, «РоссПак» планирует расширить ассортимент и начать масштабную работу с пищевыми производствами, которые поставляют свою продукцию в крупные федеральные торговые сети. Это закономерный шаг для компании, чье качество и технологические возможности соответствуют самым высоким стандартам ритейла.

Фото 2IMG_4928 Фото2.1 Фото2IMG_4929

При этом руководство компании понимает, что без сохранения команды профессионалов все технические решения бесполезны. Поэтому центральным элементом корпоративной политики является всесторонняя забота о персонале.

Для привлечения и удержания специалистов компания не только предлагает конкурентную зарплату, но и создает комплексную систему заботы: организует корпоративный транспорт и компенсирует расходы на электропоезда для работников, живущих за пределами Новосибирска, предоставляет абонементы в бассейн и даже оборудовала специальную солевую комнату для восстановления и здоровья сотрудников.

Качество и инновации, которым доверяют

Сегодня компания «РоссПак» является одним из лидеров рынка ― предлагающим сотни наименований качественной пластиковой и бумажной упаковки. Каждый продукт проходит строгий контроль, гарантирующий его безупречность от производства до логистики.

В основе успеха — внимание к уникальным деталям. Яркий пример — инновационные картонные стаканы под запайку, которые компания начала выпускать в этом году. Они идеально подходят для сметаны, йогуртов и ряженки, сочетая экологичность картона с надежностью пластика. Это решение не только импортозамещающее, но и технологически выгодное для производителей: оно ускоряет процесс упаковки, снижает энергозатраты и дает простор для дизайна из-за прямой печати на картоне.

2025 год для компании был ознаменован и другими стильными новинками. В ассортименте появились элегантные стаканы и конусы из ламинированной бумаги, а также картонные крышки для кофе в модных оттенках: нежно-розовом, сочном оранжевом и свежем зеленом. Для брендов разрабатываются именные крышки, усиливающие узнаваемость. Кроме того, запущено производство практичных прозрачных ПЭТ-контейнеров с неразъемной крышкой — идеальных для общепита, ритейла и доставки.

«РоссПак» создает упаковку, продуманную до мелочей: от ее прочности до фирменного логотипа, который служит гарантией подлинности и качества. Все эти решения были представлены на международной выставке DairyTech, подтверждая статус компании как новатора в отрасли.

Время роста

Фабрика упаковки «РоссПак» уверенно смотрит вперед и в год своего 30-летнего юбилея намерена активно развивать инновационный портфель. Уже в начале 2026-го запускает новое производство экологичных бумажных боксов для яиц в Толмачевском сельсовете. Этот шаг логично продолжает курс на технологическое лидерство и устойчивое развитие.

«РоссПак» продолжает формировать новые рыночные тренды и предлагать бизнесу не просто упаковку, а комплексные технологические решения для успеха продукта. Планы компании демонстрируют готовность укреплять лидерские позиции и отвечать на запросы будущего.

ООО «РоссПак»