При минобразования Новосибирской области создан оперативный штаб

В Новосибирской области при региональном министерстве образования создан оперативный штаб. Соответствующий приказ подписал министр образования региона Сергей Федорчук.

Отмечается, что порядок работы оперативного штаба разработан с целью принятия оперативных мер по снижению социальной напряженности, рисков распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также оказания информационной, консультативной и методической помощи по вопросам организации образовательной деятельности по школьным программам, в том числе, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В состав оперативного штаба вошли: замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин, начальник управления технологий цифрового государства министерства цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, начальник отдела по информационно-аналитической и проектной деятельности ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» Оксана Василенко, начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов региона Андрей Головнин, проректор по научно-методической работе ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО Анна Молокова, и.о. директора ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» Эдуард Сапрыкин.

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