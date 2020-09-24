2 октября на сцене Камерного зала Новосибирской филармонии пройдет концерт «Бетховен», сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии.
В концерте примут участие:
Семен Промое, скрипка
Павел Дашкин, виолончель
Дмитрий Карпов, фортепиано
Татьяна Костина, сопрано
Владимир Огнев, бас
Дина Новикова, фортепиано
Татьяна Шевченко, фортепиано
Ведёт концерт — Владимир Калужский, заслуженный деятель искусств РФ
В программе прозвучит музыка Бетховена
Возраст 12+
Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии
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