Какие дома будет можно достраивать без счетов эскроу

Проектом постановления утверждаются критерии, при условии соответствия которым застройщику, осуществляющему деятельность в соответствии с 214-ФЗ, предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года.

Проектом постановления также утверждаются методика определения соответствия многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости указанным критериям и перечень документов, предоставляемых застройщиком для определения соответствия многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости утверждаемым критериям.

— При этом степень готовности рассчитывается в процентном соотношении как среднее арифметическое степени готовности, рассчитанной исходя из размера фактически понесенных застройщиком затрат на строительство, и степени готовности объектов недвижимости, рассчитанной в соответствии с готовностью конструктивных элементов проекта строительства. Критерий количества заключенных договоров долевого участия предлагается определить в размере, подтверждающем реализацию участникам долевого строительства не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений, в отношении которых могут быть заключены договоры участия в долевом строительстве, указанных в проектной декларации проекта строительства, — говорится в пояснительной записке к документу.

Общественное обсуждение проекта постановления Правительства РФ продлится до 13 марта.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures