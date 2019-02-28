 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Какие дома будет можно достраивать без счетов эскроу

Проект постановления Правительства РФ с критериями проектов опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
  • 28/02/2019, 11:19
Какие дома будет можно достраивать без счетов эскроу

Проектом постановления утверждаются критерии, при условии соответствия которым застройщику, осуществляющему деятельность в соответствии с 214-ФЗ, предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года.

Проектом постановления также утверждаются методика определения соответствия многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости указанным критериям и перечень документов, предоставляемых застройщиком для определения соответствия многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости утверждаемым критериям.

— При этом степень готовности рассчитывается в процентном соотношении как среднее арифметическое степени готовности, рассчитанной исходя из размера фактически понесенных застройщиком затрат на строительство, и степени готовности объектов недвижимости, рассчитанной в соответствии с готовностью конструктивных элементов проекта строительства. Критерий количества заключенных договоров долевого участия предлагается определить в размере, подтверждающем реализацию участникам долевого строительства не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений, в отношении которых могут быть заключены договоры участия в долевом строительстве, указанных в проектной декларации проекта строительства, — говорится в пояснительной записке к документу.

Общественное обсуждение проекта постановления Правительства РФ продлится до 13 марта.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures

Популярное с сайта

Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по контрабанде наличных денежных средств

Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по контрабанде наличных денежных средств

28/02/2019, 13:22
Авиапассажир пытался незаконно вывезти в Таджикистан более 1,5 млн рублей.
Декларационная кампания по 3-НДФЛ продлится до 30 апреля

Декларационная кампания по 3-НДФЛ продлится до 30 апреля

28/02/2019, 13:14
Управление Федеральной налоговой службы напоминает о необходимости подать декларации.
Малышке с гиперинсулинизмом необходимы деньги на дорогостоящее лекарство

Малышке с гиперинсулинизмом необходимы деньги на дорогостоящее лекарство

28/02/2019, 12:41
Не хватает — 140 092 руб.

Актуальный разговор

Андрей Бекарев анализирует ситуацию на фармацевтическом рынке

«Большая часть производств и инноваций у нас появляется и развивается, не благодаря, а вопреки»

Все материалы
Новости

Центральному пляжу готовят альтернативу

28/02/2019, 15:45

«Речфлот» планирует в 2019 году перевезти 150 тыс пассажиров

28/02/2019, 15:33

Ветеранам и малоимущим компенсируют расходы на цифровое телевидение

28/02/2019, 14:12

В аэропорту Толмачёво за четыре года отремонтируют ВПП и пассажирский терминал

28/02/2019, 14:09

В регионе площадь посевов технических культур в 2019 году увеличится на 10 %

28/02/2019, 14:01

Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по контрабанде наличных денежных средств

28/02/2019, 13:22

Декларационная кампания по 3-НДФЛ продлится до 30 апреля

28/02/2019, 13:14

Малышке с гиперинсулинизмом необходимы деньги на дорогостоящее лекарство

28/02/2019, 12:41

Проектное финансирование в Новосибирске требуется 573 объектам

28/02/2019, 11:10

Новосибирская область получит более 200 га федеральных земель

27/02/2019, 18:39

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска