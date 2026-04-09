Экс-главу новосибирской Росгвардии Шушакова оставили в СИЗО

9 апреля 2-й Восточный окружной военный суд подтвердил законность решения о взятии под стражу бывшего начальника Новосибирского управления Росгвардии Василия Шушакова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

— Постановление Новосибирского гарнизонного суда от 26 марта в отношении Шушакова оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения, — сообщил председательствующий в процессе судья Дмитрий Воложанин.

На судебном заседании адвокат настаивал на изменении меры пресечения для Василия Шушакова, предлагая заменить её на залог или домашний арест. Однако суд отклонил это ходатайство, сообщает «Ъ-Сибирь».

26 марта Новосибирский гарнизонный военный суд заключил под стражу до 23 мая бывшего руководителя регионального управления Росгвардии Василия Шушакова, который занимал эту должность с 2016 по 2025 год. Ему вменяют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Согласно данным Следственного комитета, в 2024 году между государственным заказчиком и ООО «СтройСиб» был подписан многомиллионный договор на поставку специального объекта для учебной и целевой стрельбы. Контроль за выполнением контракта возложили на генерала Шушакова, который в то время возглавлял Новосибирское управление Росгвардии. По версии следствия, руководитель управления организовал оформление документации с заведомо ложными данными о якобы выполненных работах и их оплате. В итоге государству в лице Росгвардии был нанесен ущерб в размере более 35 миллионов рублей.

