В Новосибирске вырастет количество камер, отслеживающих водителей с телефонами

В Новосибирской области на этой неделе объявили 10 тендеров на закупку комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на общую сумму 270 млн рублей.

Комплексы планируется разместить по следующим адресам:

улица Фабричная, 65/2 (АЗС Газпромнефть);

ул. Большая 594;

площадь им. Кирова;

ул. Фабричная 59 ( выезд – Лемана ПРО).

пересечение Ватутина – Пермитина;

пересечение ул. Немировича – Данченко — Новогодняя.

пересечение Орджоникидзе – Шамшиных – Военная;

пересечение ул. Орджоникидзе – Каменская;

пересечение Кирова — Гурьевская;

пересечение ул. Кирова – Добролюбова.

пересечение Орджоникидзе – Мичурина;

пересечение ул. Гоголя – Жилиной.

пересечение Пархоменко- Троллейная;

пересечение ул. ГБШ – Полякова

пересечение Ватутина – Выставочная;

пересечение ул. Петухова — Бородина;

пересечение Фрунзе — Жилиной;

пересечение ул. Фрунзе – Шамшиных.

пересечение Владимировская – Туннельный спуск;

пересечение ул. Жуковского — Северная.

г. Искитим, пересечение ул. Советская – Комсомольская.

Как отмечается в тендерной документации, подрядчик должен выполнить работы в течение 190 дней с момента заключения контракта.

С помощью камер Центр организации дорожного движения намерен выявлять 19 нарушений правил дорожного движения. Среди них движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам, выезд на трамвайные полосы, движение транспорта по выделенным полосам, а также использование водителем в ходе движения телефона.

По данным мэрии, сейчас на территории Новосибирска работают 58 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения из 195 установленных. Комплексы фиксируют нарушения скоростного режима, факты проезда на запрещающий сигнал светофора, пересечения стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, движения по полосе для маршрутных транспортных средств, а также другие нарушения. Информация автоматически передается в информационно-аналитическую систему ГИБДД.

Напомним, в 2024 году автомобилисты Новосибирской области получили свыше 5,5 миллионов административных постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации. По штрафам они заплатили 2,5 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что самым урожайным на штрафы в Новосибирске стал перекресток на улице Ватутина.