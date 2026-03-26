Экс-начальника управления новосибирской Росгвардии задержали следователи

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Он уволился по собственному желанию осенью прошлого года

В Новосибирске задержан экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майор Василий Шушаков. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в правоохранительных органах. Он возглавлял ведомство с 2016 года по осень 2025-го. Шушаков уволился по собственному желанию, после того как в управлении начались проверки.

Ряд новосибирских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что задержание может быть связано с полигоном «Горный». Также стало известно о задержании одного из бывших заместителей Шушакова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Между тем, 24 марта Железнодорожный районный суд вынес приговор бывшему начальнику Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшану Курбанову. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере десятикратной суммы взятки – 1,45 млн рублей. Курбанов также лишен звания «полковник полиции».

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура просила для Курбанова 9 лет колонии. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Переводы новосибирцев за товары и услуги возьмет под контроль налоговая

Автор: Юлия Данилова

Минфин РФ подготовил законопроект, ужесточающий контроль за переводами между людьми, чьи транзакции указывают на предпринимательскую деятельность или скрытые доходы. Под видом таких переводов нередко проводятся платежи за товары и услуги. Эта работа ведется в рамках программы по «обелению» экономики, пояснила «Российская газета» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.

По задумке федерального ведомства, Банк России будет анализировать потоки операций и передавать в ФНС данные о подозрительных транзакциях. Налоговая сможет потребовать из банков полную информацию по счетам. Четкие параметры, по которым регулятор будет определять подозрительность переводов, пока непонятны.

Читать полностью

Не каждому по карману списать долги: в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске названа актуальная цена процедуры банкротства. Юридические агентства, опрошенные Infopro54, сообщили, что за последний год стоимость соответствующих услуг выросла на 5–7% и сейчас составляет порядка 300 тысяч рублей. Редакция рассказывает, из чего складывается такая сумма и откуда должники берут деньги.

Сумма, которую должен выплатить при прохождении процедуры банкротства, складывается из нескольких составляющих. При этом основной долг перед кредиторами (тело кредитов, займов, проценты, неустойки) может быть полностью или частично списан по итогам процедуры, а вот расходы на само банкротство гражданин платит в любом случае. Обязательными для всех, кто обращается в суд, являются государственная пошлина в размере 300 рублей и вознаграждение финансового управляющего.

Читать полностью

Экс-министр Новосибирской области снова дал подписку о невыезде

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд вернул экс-министру ЖКХ региона Денису Архипову меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом сообщил источник Infopro54.

— Кассация отменила апелляционное определение Новосибирского областного суда и направила дело на новое рассмотрение. Подписку о невыезде областной суд избрал, так как приговор не вступил в законную силу, и она была после первой инстанции. Суд был обязан это сделать, — пояснил адвокат адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов.

Читать полностью

Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы

Автор: Юлия Данилова

В числе проблемных территорий с точки зрения автоподстав и страхового мошенничества руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов назвал регионы Северного Кавказа, Приморский и Хабаровский края, Республика Марий Эл и Архангельская область.

— Логика повышенного тарифа связана не только с убыточностью ОСАГО, но и с попыткой побудить региональные власти и силовые структуры активнее реагировать на проблему страхового мошенничества, — цитирует эксперта проект «Страхование: Общественная экспертиза».

Читать полностью

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Автор: Юлия Данилова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили иски от двух фермеров, чьи хозяйства попали в подкарантинные районы, а животные были изъяты и уничтожены в связи с возможным заболеванием пастереллезом.

6 марта в суд обратилось ООО «Сибирский колос» из села Новопичугово о признании незаконным распоряжения «О проведении расследования причин инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)» № 485-Р-2026 от 05.03.2026. Ответчиком выступает управление Роспотребнадзора Новосибирской области. Компания настаивала на принятии обеспечительных мер по заявлению, но суд ей в этом отказал.

Читать полностью

СК сообщил детали дела экс-главы управления Росгвардии Шушакова

Автор: Артем Рязанов

По запросу Главного военного следственного управления суд заключил под стражу бывшего руководителя Управления Росгвардии по Новосибирской области, генерал-майора полиции в отставке Василия Шушакова, об этом заявили в Следственном комитете Российской Федерации.

По информации ведомства, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением группой лиц по предварительному сговору с целью личной выгоды при реализации государственного контракта, что привело к серьёзным последствиям (п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

