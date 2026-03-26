Экс-начальника управления новосибирской Росгвардии задержали следователи

В Новосибирске задержан экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майор Василий Шушаков. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в правоохранительных органах. Он возглавлял ведомство с 2016 года по осень 2025-го. Шушаков уволился по собственному желанию, после того как в управлении начались проверки.

Ряд новосибирских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что задержание может быть связано с полигоном «Горный». Также стало известно о задержании одного из бывших заместителей Шушакова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Между тем, 24 марта Железнодорожный районный суд вынес приговор бывшему начальнику Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшану Курбанову. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере десятикратной суммы взятки – 1,45 млн рублей. Курбанов также лишен звания «полковник полиции».

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура просила для Курбанова 9 лет колонии.