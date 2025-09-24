В Новосибирске суд оставил полковника Росгвардии Курбанова в СИЗО

Заельцовский районный суд Новосибирска оставил под стражей начальника регионального Управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшана Курбанова. Он останется в СИЗО до 27 ноября. Постановление пока не вступило в силу.​​​​​​​

— 24.09.2025 в судебном заседании следователь и помощник прокурора заявленное ходатайство поддержали. Защита и обвиняемый возражали против его удовлетворения, — говорится в сообщении пресс-службы Судов общей юрисдикции региона.

Курбанова арестовали в конце мая 2025 года. Его обвиняют в крупном вымогательстве взятки (п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, Курбанов через WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России) позвонил главе отдела по предотвращению аварий в торговом центре «Лемана ПРО». Он потребовал взятку в виде стройматериалов на сумму более 293 тысяч рублей за незаконные действия в свою пользу.

Курбанов руководил Управлением вневедомственной охраны с августа 2017 года.

Вневедомственная охрана Росгвардии занимается охраной особо важных и режимных объектов, имущества физических и юридических лиц по договорам, а также участвует в обеспечении охраны общественного порядка, предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений.

