Новосибирские компании вошли в Рейтинг работодателей России

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Некоторые участники за год существенно прибавили вес на HR-рынке, а также в оценках сотрудников

В ежегодный федеральный Рейтинг работодателей России вошли 46 компаний из Новосибирска, сообщили в пресс-службе hh.ru. Для сравнения, по итогам 2024 года в списке была 51 компания.

В категории крупнейших (численность — от 5 001 человек) представлено 169 финалистов, из них два — из Новосибирской области. По сравнению с 2024 годом, состав этой группы не изменился:

  • CDEK (27 место, в 2024 году — 102),
  • ROSSKO (144 место — 135).

Как можно увидеть, CDEK за год очень серьезно улучшил позиции.

В категории крупных компаний (численность 1 001 — 5 000 человек) 426 участников, 6 из них — новосибирцы:

  • АО НЗПП «ВОСТОК» (106 место),
  • Greenway Global (114 место — перешел из категории средних, где занимал 96 место),
  • Siberian Wellness (145 место, в 2024 — 150),
  • «Сибирский Гурман» (146 место — 213),
  • FIT SERVICE (154 место — 175),
  • RENEWAL (361 место).

Годом ранее в этой категории из Новосибирска было пять компаний. 2ГИС занимал 5 место, Банк Левобережный 311.

В списке средних компаний (численность 251 — 1 000 человек) представлена 597 участников, в том числе, 21 из Новосибирска:

  • UserGate (21 место),
  • «Сибирский Медведь» (120 место),
  • «Вебзайм» (124 место — 192),
  • «Сибалюкс» (154 место, в 2024 — 60),
  • Lime Credit Group (156 место — 144),
  • VIRA (213 место— 559),
  • «ИнфоСофт» (228 место — 105),
  • TS Group (253 место),
  • Rineco Group (266 место — 468),
  • IT Smart Finance (308 место — 136),
  • «Крюгер Хаус» (388 место — 394),
  • ARQA Technologies (398 место — 389),
  • завод «ЗЭТА» (414 место),
  • торговая сеть OHARA (480 место — 507),
  • БСВ (491 место),
  • Клиника «Блеск» (508 место —473),
  • e2e4 (538 место — 488),
  • «Ваш инвестор» (549 место — 431, перешла из категории небольших),
  • «Намерение» /DECOR (560 место — 516),
  • «Новосибирская Пивоваренная компания» (561 место — 557),
  • MARMALATO (569 место).

В 2024 году в категории был 21 участник

В категории небольших компаний (численность 100 — 250 человек) 600 работодателей, в том числе 17 новосибирских:

  • «Дом-Строй» (55 место — 3),
  • «Сибирский Бизнес» (132 место — 263),
  • «ТЕХНОПАН» (140 место),
  • ГБУ «Центр информационных технологий НСО» (158 место — 46),
  • FintechIQ (191 место — 203),
  • «Экспортер» (214 место — 467),
  • клиника «Смитра» (233 место),
  • Mygenetics (304 место),
  • GoodOK (333 место),
  • «СМСФИНАНС» (348 место — 142),
  • Dynamika (352 место),
  • «Право Онлайн» (353 место — 162, перешла из категории средине компании),
  • «ВЭД Агент» (360 место — 473),
  • «Инавтоматика» (388 место),
  • «Атом Безопасность» (399 место — 442),
  • ТМ «Армед» (403 место — 340),
  • Forward (539 место).

В целом по Сибирскому округу в рейтинге приняли участие 119 компаний. На первом месте по количеству Новосибирская область, на втором Красноярск (28 компаний), на третьем — Кемеровская область (13). В рейтинг вошли 11 компаний из Алтайского края, 10 — из Иркутской области, по 5 — из Омской и Томской областей, 1 — из Республики Хакасия.

Самыми активными участниками рейтинга, по данным hh.ru, являются компании из таких сфер, как ИТ, оптовые продажи, дистрибуция и непродуктовая розница.

Рейтинг составляется в России 16-й раз. Он складывается из результатов четырех исследований: анкетирование HR-специалистов, опрос текущих сотрудников, отзывы бывших сотрудников и голосование соискателей. В этом году в опрос HR-специалистов были добавлены вопросы о внедрении искусственного интеллекта в HR-процессы, о методах взаимодействия с бывшими сотрудниками и о готовности компаний рассматривать кандидатов без опыта работы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы игнорируют целый ряд предложений работодателей. 

Фото freepik, автор: freepik

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

