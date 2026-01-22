Новосибирские компании вошли в Рейтинг работодателей России

В ежегодный федеральный Рейтинг работодателей России вошли 46 компаний из Новосибирска, сообщили в пресс-службе hh.ru. Для сравнения, по итогам 2024 года в списке была 51 компания.
В категории крупнейших (численность — от 5 001 человек) представлено 169 финалистов, из них два — из Новосибирской области. По сравнению с 2024 годом, состав этой группы не изменился:
- CDEK (27 место, в 2024 году — 102),
- ROSSKO (144 место — 135).
Как можно увидеть, CDEK за год очень серьезно улучшил позиции.
В категории крупных компаний (численность 1 001 — 5 000 человек) 426 участников, 6 из них — новосибирцы:
- АО НЗПП «ВОСТОК» (106 место),
- Greenway Global (114 место — перешел из категории средних, где занимал 96 место),
- Siberian Wellness (145 место, в 2024 — 150),
- «Сибирский Гурман» (146 место — 213),
- FIT SERVICE (154 место — 175),
- RENEWAL (361 место).
Годом ранее в этой категории из Новосибирска было пять компаний. 2ГИС занимал 5 место, Банк Левобережный 311.
В списке средних компаний (численность 251 — 1 000 человек) представлена 597 участников, в том числе, 21 из Новосибирска:
- UserGate (21 место),
- «Сибирский Медведь» (120 место),
- «Вебзайм» (124 место — 192),
- «Сибалюкс» (154 место, в 2024 — 60),
- Lime Credit Group (156 место — 144),
- VIRA (213 место— 559),
- «ИнфоСофт» (228 место — 105),
- TS Group (253 место),
- Rineco Group (266 место — 468),
- IT Smart Finance (308 место — 136),
- «Крюгер Хаус» (388 место — 394),
- ARQA Technologies (398 место — 389),
- завод «ЗЭТА» (414 место),
- торговая сеть OHARA (480 место — 507),
- БСВ (491 место),
- Клиника «Блеск» (508 место —473),
- e2e4 (538 место — 488),
- «Ваш инвестор» (549 место — 431, перешла из категории небольших),
- «Намерение» /DECOR (560 место — 516),
- «Новосибирская Пивоваренная компания» (561 место — 557),
- MARMALATO (569 место).
В 2024 году в категории был 21 участник
В категории небольших компаний (численность 100 — 250 человек) 600 работодателей, в том числе 17 новосибирских:
- «Дом-Строй» (55 место — 3),
- «Сибирский Бизнес» (132 место — 263),
- «ТЕХНОПАН» (140 место),
- ГБУ «Центр информационных технологий НСО» (158 место — 46),
- FintechIQ (191 место — 203),
- «Экспортер» (214 место — 467),
- клиника «Смитра» (233 место),
- Mygenetics (304 место),
- GoodOK (333 место),
- «СМСФИНАНС» (348 место — 142),
- Dynamika (352 место),
- «Право Онлайн» (353 место — 162, перешла из категории средине компании),
- «ВЭД Агент» (360 место — 473),
- «Инавтоматика» (388 место),
- «Атом Безопасность» (399 место — 442),
- ТМ «Армед» (403 место — 340),
- Forward (539 место).
В целом по Сибирскому округу в рейтинге приняли участие 119 компаний. На первом месте по количеству Новосибирская область, на втором Красноярск (28 компаний), на третьем — Кемеровская область (13). В рейтинг вошли 11 компаний из Алтайского края, 10 — из Иркутской области, по 5 — из Омской и Томской областей, 1 — из Республики Хакасия.
Самыми активными участниками рейтинга, по данным hh.ru, являются компании из таких сфер, как ИТ, оптовые продажи, дистрибуция и непродуктовая розница.
Рейтинг составляется в России 16-й раз. Он складывается из результатов четырех исследований: анкетирование HR-специалистов, опрос текущих сотрудников, отзывы бывших сотрудников и голосование соискателей. В этом году в опрос HR-специалистов были добавлены вопросы о внедрении искусственного интеллекта в HR-процессы, о методах взаимодействия с бывшими сотрудниками и о готовности компаний рассматривать кандидатов без опыта работы.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы игнорируют целый ряд предложений работодателей.