Новосибирские компании вошли в Рейтинг работодателей России

В ежегодный федеральный Рейтинг работодателей России вошли 46 компаний из Новосибирска, сообщили в пресс-службе hh.ru. Для сравнения, по итогам 2024 года в списке была 51 компания.

В категории крупнейших (численность — от 5 001 человек) представлено 169 финалистов, из них два — из Новосибирской области. По сравнению с 2024 годом, состав этой группы не изменился:

CDEK (27 место, в 2024 году — 102),

ROSSKO (144 место — 135).

Как можно увидеть, CDEK за год очень серьезно улучшил позиции.

В категории крупных компаний (численность 1 001 — 5 000 человек) 426 участников, 6 из них — новосибирцы:

АО НЗПП «ВОСТОК» (106 место),

Greenway Global (114 место — перешел из категории средних, где занимал 96 место),

Siberian Wellness (145 место, в 2024 — 150),

«Сибирский Гурман» (146 место — 213),

FIT SERVICE (154 место — 175),

RENEWAL (361 место).

Годом ранее в этой категории из Новосибирска было пять компаний. 2ГИС занимал 5 место, Банк Левобережный 311.

В списке средних компаний (численность 251 — 1 000 человек) представлена 597 участников, в том числе, 21 из Новосибирска:

UserGate (21 место),

«Сибирский Медведь» (120 место),

«Вебзайм» (124 место — 192),

«Сибалюкс» (154 место, в 2024 — 60),

Lime Credit Group (156 место — 144),

VIRA (213 место— 559),

«ИнфоСофт» (228 место — 105),

TS Group (253 место),

Rineco Group (266 место — 468),

IT Smart Finance (308 место — 136),

«Крюгер Хаус» (388 место — 394),

ARQA Technologies (398 место — 389),

завод «ЗЭТА» (414 место),

торговая сеть OHARA (480 место — 507),

БСВ (491 место),

Клиника «Блеск» (508 место —473),

e2e4 (538 место — 488),

«Ваш инвестор» (549 место — 431, перешла из категории небольших),

«Намерение» /DECOR (560 место — 516),

«Новосибирская Пивоваренная компания» (561 место — 557),

MARMALATO (569 место).

В 2024 году в категории был 21 участник

В категории небольших компаний (численность 100 — 250 человек) 600 работодателей, в том числе 17 новосибирских:

«Дом-Строй» (55 место — 3),

«Сибирский Бизнес» (132 место — 263),

«ТЕХНОПАН» (140 место),

ГБУ «Центр информационных технологий НСО» (158 место — 46),

FintechIQ (191 место — 203),

«Экспортер» (214 место — 467),

клиника «Смитра» (233 место),

Mygenetics (304 место),

GoodOK (333 место),

«СМСФИНАНС» (348 место — 142),

Dynamika (352 место),

«Право Онлайн» (353 место — 162, перешла из категории средине компании),

«ВЭД Агент» (360 место — 473),

«Инавтоматика» (388 место),

«Атом Безопасность» (399 место — 442),

ТМ «Армед» (403 место — 340),

Forward (539 место).

В целом по Сибирскому округу в рейтинге приняли участие 119 компаний. На первом месте по количеству Новосибирская область, на втором Красноярск (28 компаний), на третьем — Кемеровская область (13). В рейтинг вошли 11 компаний из Алтайского края, 10 — из Иркутской области, по 5 — из Омской и Томской областей, 1 — из Республики Хакасия.

Самыми активными участниками рейтинга, по данным hh.ru, являются компании из таких сфер, как ИТ, оптовые продажи, дистрибуция и непродуктовая розница.

Рейтинг составляется в России 16-й раз. Он складывается из результатов четырех исследований: анкетирование HR-специалистов, опрос текущих сотрудников, отзывы бывших сотрудников и голосование соискателей. В этом году в опрос HR-специалистов были добавлены вопросы о внедрении искусственного интеллекта в HR-процессы, о методах взаимодействия с бывшими сотрудниками и о готовности компаний рассматривать кандидатов без опыта работы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы игнорируют целый ряд предложений работодателей.