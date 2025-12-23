В Академгородке создан Сибирский технологический хаб

В январе 2026 года в Новосибирске стартует проект — Сибирский технологический хаб, направленный на поддержку стартапов. Соотвествующее соглашение подписали Академпарк и Газпромбанк.

Ключевая цель хаба — обеспечение устойчивого потока стартапов из Сибири, способных формировать новые рынки. При этом корпорации и инвесторы получат ранний доступ к научным разработкам, готовым к интеграции в производственные цепочки. Фундаментальная наука получит возможность прямого доступа к финансовым и рыночным ресурсам для превращения разработок в технологии и продукты В финале участники выступят перед представителями банка и венчурных фондов.

Приортет будет отдаваться высокотехнологичным стартапам, рожденным в лабораториях ключевых вузов, институтов СО РАН и центрах трансфера технологий Сибири. В проекте смогут участвовать решения в области геномики, клеточных технологий и синтетической биологии, медицинских устройств и цифровой медицины, технологий для повышение качества и продолжительности жизни, новых материалов и химии, аддитивных технологий, робототехники, сенсорики и иных технологий промышленной автоматизации, беспилотных технологий, топливных и энергосберегающих технологий, финтеха и искусственного интеллекта, космонавтики и других технологий.

Алексей Логвинский, исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка», руководитель бизнес-инкубатора Академпарка у верен, что хаб станет точкой притяжения для венчурного капитала, технологических корпораций и федеральных институтов развития.

— Это новая модель, где наука, бизнес и инвестиции работают синхронно и на опережение. Такая сфокусированная поддержка — реальная возможность для сибирских диптех-стартапов и команд с наукоемкими проектами найти партнеров, заказчиков и масштабировать свои разработки, — заявил Логвинский.

Напомним, в Новосибирске работа со стартапами идет в разных форматах. На Технопрое-2025 представители технологического предпринимательства, сотрудники, отвечающие за развитие студенческих стартапов восьми вузов Новосибирска, и потенциальные инвесторы встречались на заседании ТехПредКлуба. В 2024 году в Новосибирске запустили российскую площадку нетворкинга технологических предпринимателей. Кроме того, уже много лет в Академпарке проходит бизнес-ускоритель для инновационных стартапов А:СТАРТ.

Ранее редакция сообщала о том, что наращивать финансирование науки в России государство стремится руками бизнеса. Предпринимателей «инвестиции в лоб» в университеты сегодня не очень устраивают.