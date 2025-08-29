Студенческие стартапы встретились с инвесторами на Технопроме

Представители технологического предпринимательства, сотрудники, отвечающие за развитие студенческих стартапов восьми вузов Новосибирска, и потенциальные инвесторы встретились на заседании ТехПредКлуба на форуме Технопром. CEO стартапов рассказывали о своих проектах в формате стендапа.

К примеру, аспирант Института химии нефти СО РАН, лидер проекта «Криотех» Михаил Ковтунов рассказал запуске производства термоиндикаторов Z-Crio для контроля качества хранения замороженных продуктов. Никита Сабуров о том, как стал сооснователем цифровой платформы по интеграции между владельцами отходов и переработчиками — Trash for cash.

Представители университетских стартапов также рассказали о своих болях. В частности, выяснилось, что для развития качественных технологичных продуктов многим важна помощь в организации коммуникаций B2B и поиске площадки для реализации пилотного проекта.

«ТехПредКлуб» — создан Платформой университетского технологического предпринимательства в 2024 году как площадка для неформального общения технологических предпринимателей, экспертов, инвесторов и представителей корпораций. В течение года встречи молодых техпредов с потенциальными партнерами и инвесторами в формате клуба проходили в разных регионах страны, в том числе в Саранске, Казани, Томске и Москве.

