Резидент новосибирского Академпарка разработал ИТ-систему для борьбы с коронавирусом

Компания AT Consulting Восток, которая является резидентом новосибирского Академпарка, разработала систему по предотвращению и контролю распространения опасной вирусной инфекции COVID-19. Система предназначена для региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, она помогает выявлять потенциально зараженных людей, круг их контактов и отслеживать соблюдение карантина, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что система обеспечивает автоматизацию работы оперативных штабов, которые созданы в субъектах Российской Федерации для борьбы с распространением коронавируса. Решение охватывает широкий круг функций, которые возложены на представителей региональной власти в условиях пандемии.

В их числе сбор, хранение и обработка данных по гражданам, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу регионов, заболели или находятся под наблюдением, организация работы колл-центров для информирования населения, взаимодействие с федеральными органами власти, экстренными службами и муниципалитетами.

В компании подчеркнули, что решение создано на базе платформы Smart City Cloud – собственной разработки AT Consulting Восток. Платформа предназначена для организации единого информационного пространства региональных органов власти, ее легко внедрить, масштабировать и дополнить новыми функциями. Возможности платформы уже были задействованы на проектах компании в сфере здравоохранения, поэтому новый сервис для борьбы с COVID-19 удалось запустить в кратчайшие сроки.

— Мы доработали решение буквально за несколько дней, потому что хорошо знаем специфику информатизации органов власти и медицинских учреждений, в том числе управления потоками пациентов, что сейчас востребовано как никогда. Скорость реагирования – самое важное при предотвращении эпидемии. Уже сегодня правительства субъектов могут внедрять наш сервис для интеллектуальной поддержки штабов. Он обеспечивает единое цифровое пространство для всех участников, оперативный сбор и анализ информации, ее наглядное представление для принятия управленческих решений», — рассказал Владимир Высоцкий, генеральный директор AT Consulting Восток (входит в Лигу Цифровой Экономики).

Фото предоставлено пресс-службой компании