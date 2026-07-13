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Культура Общество

Российские студенты прибыли в экспедицию в село Федосиха Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

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Экспедиционная программа рассчитана на одиннадцать дней

В село Федосиха Коченёвского района прибыла студенческая экспедиция «Большая история маленьких сел Сибири». Участники проекта «Открываем Россию заново» — 15 студентов из семи городов России. Им предстоит разработать туристические маршруты по селу, создать аудиогид и подготовить видео-презентацию.

Экспедиция организована на базе усадьбы «Русский двор» и продлится до 23 июля. Участников отбирали из 80 претендентов — это студенты-гуманитарии разных направлений: историки, социологи, журналисты, филологи, а также те, кто умеет работать с видео и фото.

— Мы обозначали, кто нам нужен. Чтобы сделать аудиогид, нужен хороший озвученный текст — значит, нужны те, кто хорошо говорит и умеет работать с текстом. Чтобы текст получился, нужен материал, который надо обработать, — значит, нужны социологи и историки, чтобы не было искажения исторической правды. Ну и плюс те, кто умеют вести контент: видео, фото. К нам приехали те, кому интересно. Мы отобрали 15 человек из восьмидесяти заявок. Молодым людям интересно сделать что-то, что будет полезно для села, — рассказала Infopro54 руководитель проекта «Усадьба «Русский двор»» Ирина Кошелева.

 

За 11 дней участники экспедиции исследуют уникальные и привлекательные для туристов объекты села, пообщаются с местными жителями, соберут исторический и краеведческий материал. На основе этих данных они разработают несколько туристических маршрутов и внесут их в аудиогид IZI-travel. Также планируется создать видео-презентацию маршрутов и провести промо-тур для представителей туристической сферы Новосибирской области.

Программа экспедиции включает не только работу над проектом, но и знакомство с сибирскими традициями: мастер-классы по приготовлению пирожков и пельменей, занятия по истории традиционного костюма Сибири, встречи с местными жителями и добровольческие акции. Участники также помогут в благоустройстве территории у поклонного креста и окажут помощь пожилым жителям села.

Для усадьбы «Русский двор» это первый опыт приёма такой долгосрочной экспедиции, хотя ранее здесь принимали группы туристов на несколько дней. В планах — создать туристический маршрут, который сделает село Федосиха точкой притяжения для путешественников.

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Фото: Ирина Кошелева. Фото предоставлено автором редакции Infopro54

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Рубрики : Культура Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : экспедиция туризм студенты села Новосибирской области

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В Новосибирске в июне резко подорожал репчатый лук

Автор: Юлия Данилова

В лидерах роста цен из продуктов питания в июне в регионе оказались репчатый лук и капуста. За месяц они подорожали на 24% (до 50 рублей) и на 18% (до 51 рубля) соответственно. Это самая большая динамика не только на продовольственном сегменте, но и в целом по рынку. Продавцы говорят, что в Новосибирске пошла продукция свежего урожая, в основном, из стран СНГ.

Двузначная динамика также зафиксирована на картофель (+12,1%, продается в среднем за 58 рублей, но новый урожай переваливает и за 100 рублей), огурцы (+11,8%, в среднем за 132 рубля), морковь (+11,7%, в среднем за 63 рубля), передает Новосибирскстат. Напомним, зимой огурцы в регионе неожиданно стали деликатесом. В июне их цена была в пять раз ниже, чем зимний максимум.

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Законопроект по этому вопросу будет представлен на рассмотрение парламента.

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Из 59 случаев только 7 были признаны достоверными.

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Кроме того, по добросовестным участникам рынка бьет демпинг на торгах. По словам эксперта, в тендерах побеждают не те, кто лучше готовит, а те, кто готов работать в минус.

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Автор: Артем Рязанов

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В десятку лидеров по доле отказов вошли Оренбургская, Кемеровская и Омская области, Краснодарский край, Татарстан, Челябинская и Волгоградская области, а также Ставропольский и Алтайский края. Среднегодовая доля отказов в выдаче потребительских кредитов по России в июне достигла 73,3%, увеличившись на 1,4 п. п. по сравнению с маем.

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Автор: Артем Рязанов

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В 2026 году в ЕГЭ участвовали более 15,5 тысячи человек.

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