Новосибирские волонтеры приняли участие в экспедиции по учету снежных барсов

  • 27/09/2025, 11:00
Автор: Мария Гарифуллина
Новосибирские волонтеры приняли участие в экспедиции по учету снежных барсов
Такие экспедиции на Алтае проходят уже десять лет и помогают ученым получать важные данные

С18 по 28 сентября на Алтае проходит очередная добровольческая экспедиция «По следам снежного барса». Ее участниками стали волонтеры из Барнаула, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга.

Проект «По следам снежного барса» существует с 2015 года. Его инициатором был новосибирский предприниматель Игорь Паутов. На протяжении десяти лет в горы отправляются люди разного возраста и профессий, чтобы помочь ученым в мониторинге снежного барса.

— Все началось с обнаруженных в горах следов. Игорь Паутов подумал, что они принадлежат снежному барсу. Ему стало интересно, и он нашел Сергея Владимировича Спицына, старшего научного сотрудника Алтайского биосферного заповедника, чтобы задать все вопросы. Оказалось, что это следы росомахи, которые как раз ходят по следам снежного барса. Сергей Владимирович пригласил его с собой на полевые работы. И когда Игорь побывал там, он понял, какой огромный объем выполняет один человек, и решил помочь. Затем за ним потянулись и другие. Экспедиции проходят несколько раз в год. В сентябре этого года организована 21-я экспедиция, — рассказала Infopro54 участник добровольческого движения «По следам снежного барса» Наталья Демьянова.

Установка фотоловушки

Алексей Кужлеков и Наталья Демьянова устанавливают фотоловушку

Систематические наблюдения за снежным барсом на хребте Чихачева с помощью фотоловушек ведутся с 2011 года. Эта территория является ключевой для мониторинга группировки ирбиса на границе России и Монголии. В текущем полевом сезоне исследования были расширены на Курайский и Северо-Чуйский хребты. В каждой экспедиции участвует от 18 до 23 человек. Их основная задача — проверка фотоловушек на маршрутах, установка новых устройств при необходимости. Так же добровольцы отсматривают и обрабатывают материал, снятый фотоловушками.

— У каждого добровольца, конечно, есть свои дела, работа. Но люди находят время, ресурсы, чтобы внести посильный вклад в важное дело. Руки в такой работе лишними не бывают. Не у всех участников получается ездить в каждую экспедицию. Мы передаем друг другу информацию и опыт. Сейчас мы, например, ездили в одни и те же локации разными составами. Важно, чтобы все знали маршрут, точки, и в любую экспедицию мы могли бы быть взаимозаменяемыми», — говорит Наталья Демьянова.

Участники экспедиции

Команда 21-й экспедиции «По следам снежного барса», сентябрь 2025

Участники экспедиций 2025 года отмечают снижение на исследуемой территории численности копытных (в том числе из-за охотничьей деятельности человека), которые являются для снежного барса кормовой базой. Это тревожный факт: если хищнику нечего будет есть, он уйдет с алтайских хребтов. Негативное влияние на популяцию ирбисов также оказывает активное развитие туризма на Алтае.

— Туризм уже практически подступился к местам обитания снежного барса. Большая заслуга добровольцев в том, что они уже столько лет работают и постоянно транслируют, что необходимо этой зоне придать охранный статус. Если так сделают, то станет легче. Потому что будет определенный регламент, уже нельзя будет любому человеку туда прийти и тем более охотиться на землях ирбиса, — говорит Лариса Буянтуева, руководитель проектов фонда «Мир вокруг тебя».

Согласно данным первого всероссийского учета снежного барса, в 2024 году на территории России насчитывалось 88 особей снежного барса: 54 — на территории Горного Алтая, 15 — в республике Тыва, 12 — в Красноярском крае, семь — на территории Бурятии. Вид остается под угрозой исчезновения. По мнению экспертов, самой эффективной мерой по сохранению снежного барса является создание особо охраняемых природоохранных территорий.

Ранее редакция рассказывала, как метеорологи оценивают происходящие изменения погоды и что считают экстремальными погодными явлениями.

 

Базовое фото — кадр с фотоловушки на хребте Чихачева.  Все использованные фотографии из личного архива Натальи Демьяновой, предоставлены редакции Infopro54.

739

Рубрики : Экология Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экспедиция снежный барс Алтай


Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

