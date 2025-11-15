Новосибирский орнитолог рассказала о степном орле, который принес в гнездо вилы

Новосибирский орнитолог Елена Шнайдер, которая проводит работу по изучению и сохранению редких видов хищных птиц, рассказала о необычных предметах, найденных в гнездах. За годы экспедиций у нее собрана большая коллекция соответствующих фотографий и наблюдений. Когда-нибудь это материал станет темой выставки или отдельного научного исследования. В интервью Infopro54 орнитолог рассказала о самых неожиданных находках.

Известно, что многие гнезда используются десятилетиями и даже столетиями. Особенно этим отличаются крупные плотоядные птицы. Каким бы удобным и крепким ни было гнездо, птицы ежегодно его подправляют, надстраивают и благоустраивают. Это обязательная часть ритуала, предшествующего сезону размножения: в гнездо надо что-то принести. И тут вопрос только в том, что птице (чаще самцу) удалось найти. Один степной орел нашел и принес старые вилы (без черенка).

— В 2024 году во время очередной экспедиции по южной Сибири я нашла гнездо степного орла с вилами. Гнездо жилое. Фотография это подтверждает. Вилы вместе с другим строительным материалом стояли, скажем так, у порога. Совершенно точно, что принесли инструмент птицы. И, скорее всего, это сделал самец в качестве подарка самке: мол, смотри, родная, что я нашел для тебя. Ему это было несложно и нетяжело. Степные орлы носят в гнезда бараньи и лошадиные кости, а тут всего лишь вилы. В степи сложно найти строительный материал, поэтому, что удалось найти, то и используется. Было одно гнездо, сложенное из шифера, некоторые гнезда сложены целиком из костей, — сообщила Infopro54 орнитолог, председатель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.

Гнезда, которые долго служат птицам, могут стать хранилищем артефактов. В Европе ученые изучают гнезда бородачей. Птицы использовали их на протяжении веков, и они хранят не только историю вида, но и отчасти историю людей и их ремесел. Новосибирский орнитолог старые гнезда не разбирает и прицельно не изучает, но говорит, что культурные слои в них действительно видны.

— У нас в степи из-за регулярных пожаров и других причин гнезда не служат долго. Но, например, в этом году я проверяла гнездо, которому 25 лет. Обрадовалась, что оно жилое, занято птицами. Если место удобное, то хищные птицы снова и снова будут его использовать. И, действительно, это может длиться столетиями и тысячелетиями. Если никакой пожар не уничтожит, или ветер не сбросит конструкцию гигантского размера, то она так и будет храниться со всеми вещами, подобранными в разное время. Мы сейчас видим в гнездах пластиковые бутылки, много проволоки, маски медицинские. В моем архиве есть фотографии, где в гнездах видны защитные очки и мягкая игрушка — медвежонок, — рассказывает Елена Шнайдер.

Далеко не всё, что приносят птицы в качестве материала для строительства и выстилки гнезд, безопасно. Например, в синтетической веревке птенцы могут запутаться и погибнуть. И это, говорят ученые, происходит довольно часто.

