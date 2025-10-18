Рекламодателям

Сокровища старообрядцев: в Новосибирск съехались ученые, которые изучают древние книги

  18/10/2025, 11:00
Автор: Мария Гарифуллина
Ровно 60 лет назад начались археографические экспедиции по Сибири

В Новосибирске в октябре проходят мероприятия, посвященные 60-летию археографического открытия Сибири. Это открытие стало возможным благодаря ученым, решившим поехать в таежные старообрядческие поселения. С тех пор экспедиции за древностями стали регулярными и позволили обнаружить уникальные древние рукописи и старопечатные книги XV–XIX веков. В материале Infopro54 рассказ о том, что такое археография, на каких условиях владельцы отдают древние книги библиотекам, и почему сейчас экспедиции практически не проводятся.

Археографическое открытие Сибири

Археография изучает памятники письменности. Она тесно связана с филологией, историей, источниковедением. Археографические экспедиции проводятся, чтобы выявлять и собирать эти памятники. В Сибири поиски древних книг и рукописей проводились еще в XVIII – XIX вв. Но регулярные поиски древностей, которые сберегли староверы, начались в конце 1950-х годов. Инициатором стал председатель Археографической комиссии АН СССР академик Михаил Тихомиров. Он отправил московских историков в старообрядческие поселения Забайкалья и Дальнего Востока. Эти экспедиции показали, что староверы сохранили множество памятников письменности.

Старообрядцы, или староверы, — это православные христиане, которые отказались принять церковные реформы, проведенные патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем в середине XVII века. Они считали, что новые богослужебные книги и обряды (например, троеперстное крестное знамение вместо двуперстного) являются отступлением от истинной веры. Официальная церковь и государство начали их преследовать как раскольников. В Сибирь старообрядцы попадали в основном двумя путями. Первый — ссылка. Власти часто отправляли непокорных староверов, особенно их духовных лидеров и активных проповедников, в отдаленные сибирские остроги и деревни. Второй путь — добровольное бегство. Спасаясь от преследований и стремясь сохранить свою веру, общины старообрядцев уходили на восток, в малоосвоенные и труднодоступные районы Сибири. Они селились в глухих таежных районах, создавая там изолированные поселения — «скиты». Особенно массовым было переселение в XVIII веке.

Первые экспедиции к сибирским староверам убедили исследователей в необходимости постоянных контактов и системной работы. Иначе ученые гости так и остались бы для старообрядцев чужаками, которым нельзя особо доверять. В результате было решено создать археографический центр в Новосибирске. Занимался этим, в том числе ученик Тихомирова Николай Покровский.

Коллекция отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН

В 1965 году состоялась первая археографическая экспедиция в старообрядческие поселения Томской и Тюменской областей. Ее участниками стали молодые ученые Владимир Алексеев, Елена Дергачева-Скоп, Елена Ромодановская. Они привезли от староверов 38 книг. И это стало началом большого пути, который академики Дмитрий Лихачев и Александр Панченко назвали «археографическим открытием Сибири».

— За 60 лет в Сибири было выявлено порядка восьми тысяч книжных памятников. Это я говорю не только про нас. Наша коллекция – около 3,5 книг и рукописей, выявленных, описанных, благодаря экспедициям. Но ведь не только мы собирали эти сокровища. Сибирская археография со временем стала явлением довольно обширным. Полевой археографией занимались институт истории, университет. Наши томские коллеги тоже вели археографические исследования в 90-е годы. Бурятский научный центр также занимался сбором книжных памятников, и там до сих ведется работа, и данный пласт пока не учтен в полном объеме, — рассказал Infopro54 кандидат филологических наук, доцент кафедры источниковедения литературы и древних языков ГИ НГУ, заведующий отделом редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН.

На каких условиях староверы расстаются с книгами

Для старообрядцев древние книги — важнейшая часть жизни. Они их не просто хранят, они их читают ежедневно. В первую очередь это богослужебные книги, а также жития, повести, прологи, хронографы, торжественники и разнообразные сборники. Эти манускрипты и старопечатные книги написаны на церковнославянском языке. Староверам он понятен. Жизнь молодые людей, детей тоже связана с древними текстами. Им не нужно переводить их на современный русский. По убеждению старообрядцев, сакральные тексты должны быть именно такими как 100, 200, 500  лет назад – это важнейший элемент сохранения традиций. При этом к книгам староверы относятся не как к музейным экспонатам: если нужно, меняют износившиеся переплеты, подклеивают страницы бумагой, которая есть под рукой, и делают пометки. Даже если это Евангелие 1629 года.

Андрей Бородихин и представитель старообрядческой общины

За 60 лет археографических экспедиций у староверов с учеными сложились партнерские отношения. Зная, зачем историкам и филологам древние книги, старообрядцы иногда дарят их. Но чаще происходит по-другому: жители таежных поселений выставляют свои условия, составляют списки книг, которые нужны им. Ученые говорят, что идет постоянный обмен. Точнее, такой обмен шел до недавнего времени.

Приостановка археографических экспедиций

Уже несколько лет новосибирские ученые не ездят в археографические экспедиции. В далеких таежных поселениях остаются и библиотеки, и их хранители, а городах по-прежнему есть ученые, которые готовы продолжать выявлять, описывать и изучать древние книги. Но сейчас на полевую археографию не выделяют деньги. Еще несколько лет назад археографические проходили дважды в год — летом и ранней осенью.

— В этом году у нас не было экспедиций, к сожалению. Была только камеральная экспедиция. Это описание ранее выявленных памятников, работа в различных учреждениях. Мы выезжали в Тобольск, Бийск. Описания — тоже важная часть работы. Все сведения публикуются в научной периодике, они становятся достоянием научного сообщества. А приостановка полевых экспедиций связана с финансированием. Точнее, с отсутствием денег. Последний раз мы ездили два года назад на собственные средства. У товарища есть автомобиль, мы сели и поехали до города Белово. Привезли оттуда шесть замечательных книг. Но в тайгу так не поедешь. Там другой уровень организации, другие ресурсы нужны, — говорит Андрей Бородихин.

Отдел редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН

60-летие полевой археографии Сибири

Ключевыми мероприятиями, приуроченными к юбилейной дате, стали «Покровские чтения — 2025» и Всероссийская научная конференция «Источниковедение древнерусской литературы и языка». Они следовали друг за другом, и получилось так, что на неделю в Новосибирск съехались ученые со всей страны. Так же в рамках празднования в НГУ была открыта фотовыставка, которая показывает, как проходят археографические экспедиции. Сами археографические находки экспонируются в ГПНТБ СО РАН.

Ранее редакции рассказывала, как затапливали старый Бердск и деревни при подготовке к запуску Новосибирской ГЭС.

 

