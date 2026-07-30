«Соборная Мечеть» отозвала заявку по надстройке медресе на Мира в Новосибирске

Новосибирская мусульманская религиозная организация «Соборная Мечеть» получила отказ от мэрии в увеличении этажности здания медресе на улице Мира. Вместо запланированных семи этажей объект останется четырехэтажным. Соответствующее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовано на официальном сайте города.

Строительство медресе ведется с 2017 года, а в начале 2026 года разрешение на его возведение было продлено до декабря. В середине июля организация обратилась в мэрию с просьбой разрешить увеличить количество надземных этажей с четырех до семи. Заявитель аргументировал это неблагоприятной конфигурацией земельного участка и фактическим расположением объекта. По заявлению были назначены общественные слушания, которые продлились до 30 июля.

В обсуждениях приняли участие 38 человек, включая экспертов. Все они высказались против увеличения этажности. Основным аргументом для отказа стало возможное нарушение мер безопасности. Некоторые участники слушаний также выражали опасения по поводу транспортной нагрузки на район, избыточности религиозных объектов в городе и рисков, связанных с миграционной политикой. Однако, согласно официальному заключению, большинство замечаний были оставлены без рассмотрения как поданные с нарушением процедуры.

Основной причиной отказа стало заявление самого заявителя. Как указано в документе, «Соборная Мечеть» отозвала свое заявление о предоставлении разрешения на увеличение этажности. В связи с этим мэрия приняла решение отказать в удовлетворении запроса.

Недавно городские власти привели в соответствие с законодательством разрешенные виды использования для данного участка (кадастровый номер 54:35:052055:74, площадью 13 152 кв. м), официально разрешив использовать его для объектов религиозного назначения.

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