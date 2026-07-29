Долгострой с криминальной историей продают под Новосибирском

Фонд развития территорий объявил аукцион по продаже проблемного объекта незавершенного строительства в Бердске. Лот расположен в Речкуновской зоне отдыха на территории МК «Сибиряк» и включает земельный участок площадью 2 243 кв. м и недостроенное здание площадью более 7 тыс. кв. м. Начальная цена составляет 72,49 млн рублей.

Долгострой является частью некогда амбициозного проекта ЖК «Речкуновский». Застройщик, ООО «Интерком», планировал возвести три девятиэтажных дома повышенной комфортности. Первый дом был сдан в 2017 году, однако строительство второй очереди остановилось на уровне второго этажа. В 2020 году компанию признали банкротом.

Строительная история обернулась уголовным делом. Как установил суд, директор компании «Интерком» в течение нескольких лет привлекал средства дольщиков, но свои обязательства не выполнил.

— Своих обязательств по договорам не исполнил, многоквартирный дом не достроил, денежные средства похитил, — сообщили тогда в прокуратуре Новосибирской области.

Потерпевшими признаны 45 человек, общая сумма ущерба превысила 220 млн рублей.

В ноябре 2023 года Бердский городской суд приговорил руководителя компании к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Теперь недострой, оставивший без жилья десятки семей, пытаются продать с аукциона.

Торги завершатся 20 августа 2026 года.

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