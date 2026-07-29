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Бизнес Недвижимость

Долгострой с криминальной историей продают под Новосибирском

Автор: Оксана Мочалова

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Строительство объекта остановили в 2017 году

Фонд развития территорий объявил аукцион по продаже проблемного объекта незавершенного строительства в Бердске. Лот расположен в Речкуновской зоне отдыха на территории МК «Сибиряк» и включает земельный участок площадью 2 243 кв. м и недостроенное здание площадью более 7 тыс. кв. м. Начальная цена составляет 72,49 млн рублей.

Долгострой является частью некогда амбициозного проекта ЖК «Речкуновский». Застройщик, ООО «Интерком», планировал возвести три девятиэтажных дома повышенной комфортности. Первый дом был сдан в 2017 году, однако строительство второй очереди остановилось на уровне второго этажа. В 2020 году компанию признали банкротом.

Строительная история обернулась уголовным делом. Как установил суд, директор компании «Интерком» в течение нескольких лет привлекал средства дольщиков, но свои обязательства не выполнил.

— Своих обязательств по договорам не исполнил, многоквартирный дом не достроил, денежные средства похитил, — сообщили тогда в прокуратуре Новосибирской области.

Потерпевшими признаны 45 человек, общая сумма ущерба превысила 220 млн рублей.

В ноябре 2023 года Бердский городской суд приговорил руководителя компании к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Теперь недострой, оставивший без жилья десятки семей, пытаются продать с аукциона.

Торги завершатся 20 августа 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что инвесторы опять обошли стороной КРТ под Новосибирском.

Источник фото: презентация Фонда развития территорий

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : ФРТ недвижимость долгострой аукцион

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Росимущество передало конфискованный у Абызова БЦ новосибирскому НИИТО

Росимущество передало конфискованный у Абызова БЦ новосибирскому НИИТО

Автор: Оксана Мочалова

Здание бизнес-центра «Триумф» в центре Новосибирска передано в оперативное управление ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Об этом сообщили в Росимуществе.

Речь идет о 15-этажном здании площадью около 12 тысяч квадратных метров, построенном в 2018 году в Октябрьском районе (ул. Якушева, 16а). Ранее объект принадлежал структурам бывшего министра Михаила Абызова, но был обращен в доход государства на основании приговора Преображенского районного суда Москвы. Территориальный орган Росимущества зарегистрировал право собственности Российской Федерации.

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Новосибирцы переплачивают из-за шринкфляции

В Новосибирске, как и по всей России, производители товаров повседневного спроса всё чаще прибегают к шринкфляции — уменьшению веса или объёма продукта в упаковке при сохранении привычной цены. Если раньше покупатель выбирал между пачкой 200 и 500 граммов, то сегодня на полке соседствуют объемы в 160, 180, 200, 300, 320 и 340 граммов.

— Такое мнимое разнообразие маскирует реальную инфляцию. Формально цена на полке не растет, но скрытая инфляция для кошелька потребителя оказывается значительно выше официальной, — отмечает директор института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская.

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— В июне больше всего подорожали непродовольственные товары. Цены на услуги выросли менее ощутимо, а на продовольствие — несущественно.

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Большому начинанию всегда предшествует маленькая, но очень амбициозная идея, за которой следуют робкие шаги мечтателя. И сначала в смелый и, на первый взгляд, нереализуемый проект верят лишь единицы, но по мере его становления, а после и масштабирования рядом с мечтателем вырастает надежное плечо единомышленников, которое крепчает с каждым новым шагом. Именно так получилось и с инициативой нынешнего руководителя «Детского совета по туризму» Ирины Морозовой.

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В масштабном проекте известного новосибирского девелопера благоустройство для детей — это не просто типовая игровая зона, а целая экосистема, где продумана каждая деталь, чтобы маленькие новоселы росли творческими, активными и общительными.

Детскую площадку в эко-квартале «На Кедровой» по праву можно сравнить с целым парком развлечений, где комфортно юным новоселам разных возрастов. В большом современном игровом комплексе собраны разные фишки для детского досуга и активностей: песочницы, лабиринты, горки, скалодромы. Все территория игрового комплекса покрыта травмобезопасным прорезиненным покрытием, которое не только обеспечивает комфорт и защиту во время подвижных игр, но и эстетично вписывается в окружающую среду проекта.

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Но для небольших населенных пунктов их значение гораздо больше.

Они становятся частью повседневной жизни, помогают развивать территорию и поддерживают инициативы жителей.

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