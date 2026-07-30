Недостроенный «Подсолнух» на Ватутина в Новосибирске вновь выставлен на торги

Мэрия Новосибирска объявила о проведении очередного аукциона по продаже знаменитого недостроя на улице Ватутина. Начальная цена объекта вновь снижена и составляет 698,7 млн рублей. Торги запланированы на 8 сентября 2026 года.

История здания, которое должно было стать торгово-общественным центром, насчитывает почти два десятилетия. Строительство началось в 2007 году, но было заморожено в 2010-м. Инвесторами проекта выступили 280 физических и юридических лиц. В 2022 году решением Ленинского районного суда долгострой был изъят у собственников из-за истечения срока аренды земли и нарушений градостроительных норм, после чего передан в ведение муниципалитета для продажи. На первых торгах стартовая цена составляла 1,8 млрд рублей — нынешняя стоимость снижена более чем вдвое.

Нынешний аукцион проводится на основании решения Арбитражного суда Новосибирской области. Снижение цены на 15% от предыдущих торгов, признанных несостоявшимися из-за отсутствия заявок, стало очередным шагом властей для привлечения покупателей. Для участия в аукционе потенциальным покупателям необходимо внести задаток в размере 200 млн рублей. Строительная готовность 13-этажного комплекса составляет 74%.

Главной проблемой для будущего владельца станут многочисленные обременения объекта. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), на здание наложен ряд запретов и арестов. В частности, в отношении долей большинства собственников установлены запреты на регистрационные действия на основании определений суда об обеспечении исков.

— В целях погашения в Едином государственном реестре недвижимости записей об арестах, запретах в адрес Управления Росреестра по Новосибирской области должны поступить соответствующие судебные акты, акты уполномоченных органов о их снятии, — говорится в извещении.

Также подчеркивается, что государственную регистрацию перехода права собственности невозможно будет осуществить до снятия всех этих ограничений, и победитель аукциона должен будет самостоятельно заниматься этим вопросом.

Кроме того, объект имеет критические несоответствия градостроительным нормам. Параметры здания не соответствуют правилам землепользования и застройки города: превышен максимальный процент застройки, а также остро не хватает парковочных мест. Реконструкция такого объекта возможна только путем его приведения в соответствие с установленными регламентами.

Земельный участок, на котором расположен долгострой, также имеет ряд ограничений, в том числе располагается в границах приаэродромной территории.

Несмотря на сложности, власти рассчитывают найти инвестора. В случае успешной продажи, вырученные средства будут распределены между собственниками объекта пропорционально их долям, за вычетом расходов на организацию торгов. Победителю аукциона после регистрации права собственности предстоит обратиться в мэрию за предоставлением земельного участка в аренду.

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