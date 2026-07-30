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Бизнес Власть Недвижимость

Недостроенный «Подсолнух» на Ватутина в Новосибирске вновь выставлен на торги

Автор: Оксана Мочалова

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Начальная цена упала ниже 700 миллионов рублей

Мэрия Новосибирска объявила о проведении очередного аукциона по продаже знаменитого недостроя на улице Ватутина. Начальная цена объекта вновь снижена и составляет 698,7 млн рублей. Торги запланированы на 8 сентября 2026 года.

История здания, которое должно было стать торгово-общественным центром, насчитывает почти два десятилетия. Строительство началось в 2007 году, но было заморожено в 2010-м. Инвесторами проекта выступили 280 физических и юридических лиц. В 2022 году решением Ленинского районного суда долгострой был изъят у собственников из-за истечения срока аренды земли и нарушений градостроительных норм, после чего передан в ведение муниципалитета для продажи. На первых торгах стартовая цена составляла 1,8 млрд рублей — нынешняя стоимость снижена более чем вдвое.

Нынешний аукцион проводится на основании решения Арбитражного суда Новосибирской области. Снижение цены на 15% от предыдущих торгов, признанных несостоявшимися из-за отсутствия заявок, стало очередным шагом властей для привлечения покупателей. Для участия в аукционе потенциальным покупателям необходимо внести задаток в размере 200 млн рублей. Строительная готовность 13-этажного комплекса составляет 74%.

Главной проблемой для будущего владельца станут многочисленные обременения объекта. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), на здание наложен ряд запретов и арестов. В частности, в отношении долей большинства собственников установлены запреты на регистрационные действия на основании определений суда об обеспечении исков.

— В целях погашения в Едином государственном реестре недвижимости записей об арестах, запретах в адрес Управления Росреестра по Новосибирской области должны поступить соответствующие судебные акты, акты уполномоченных органов о их снятии, — говорится в извещении.

Также подчеркивается, что государственную регистрацию перехода права собственности невозможно будет осуществить до снятия всех этих ограничений, и победитель аукциона должен будет самостоятельно заниматься этим вопросом.

Кроме того, объект имеет критические несоответствия градостроительным нормам. Параметры здания не соответствуют правилам землепользования и застройки города: превышен максимальный процент застройки, а также остро не хватает парковочных мест. Реконструкция такого объекта возможна только путем его приведения в соответствие с установленными регламентами.

Земельный участок, на котором расположен долгострой, также имеет ряд ограничений, в том числе располагается в границах приаэродромной территории.

Несмотря на сложности, власти рассчитывают найти инвестора. В случае успешной продажи, вырученные средства будут распределены между собственниками объекта пропорционально их долям, за вычетом расходов на организацию торгов. Победителю аукциона после регистрации права собственности предстоит обратиться в мэрию за предоставлением земельного участка в аренду.

Ранее редакция сообщала, что школа в Клюквенном за 2,6 млрд не заинтересовала новосибирских застройщиков.

Фото редакции Infopro54, автор- Мария Гарифуллина

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Рубрики : Бизнес Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : ТЦ Подсолнух недвижимость долгострой аукцион

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«Соборная Мечеть» отозвала заявку по надстройке медресе на Мира в Новосибирске

«Соборная Мечеть» отозвала заявку по надстройке медресе на Мира в Новосибирске

Новосибирская мусульманская религиозная организация «Соборная Мечеть» получила отказ от мэрии в увеличении этажности здания медресе на улице Мира. Вместо запланированных семи этажей объект останется четырехэтажным. Соответствующее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовано на официальном сайте города.

Строительство медресе ведется с 2017 года, а в начале 2026 года разрешение на его возведение было продлено до декабря. В середине июля организация обратилась в мэрию с просьбой разрешить увеличить количество надземных этажей с четырех до семи. Заявитель аргументировал это неблагоприятной конфигурацией земельного участка и фактическим расположением объекта. По заявлению были назначены общественные слушания, которые продлились до 30 июля.

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Успеть к врачу после работы: в августе в Новосибирске пройдет «Ночная диспансеризация»

В августе Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции проведет ряд профилактических мероприятий, направленных на поддержание репродуктивного здоровья. Жители региона смогут принять участие в Дне диспансеризации, Дне открытых консультаций по вспомогательным репродуктивным технологиям и в уникальной «Ночной диспансеризации» по репродуктивному профилю, проводимой в рамках национального проекта «Семья».

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий отметил, что инициативы региона способствуют ответственному подходу к планированию семьи и рождению здоровых детей. Наблюдается рост числа жителей, проходящих репродуктивную диспансеризацию: за первые шесть месяцев 2026 года обследование прошли 203 тысячи человек, что значительно превышает показатели прошлого года (107 тысяч за аналогичный период). Это обследование помогает выявить риски на ранних стадиях, избежать осложнений и укрепить уверенность в будущем.

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Новосибирская область удержалась в топ-10 инновационных регионов России

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область подтвердила статус одного из ведущих инновационных центров России, сохранив шестую позицию в рейтинге инновационного развития субъектов РФ. Исследование, проведенное Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, ставит регион в один ряд с Москвой, Санкт-Петербургом и лидерами Приволжья. По словам аналитиков, регион демонстрирует устойчивость, опираясь на мощный научно-технический потенциал, развитую систему образования и высокую концентрацию исследовательских кадров.

При этом Томская область впервые в истории наблюдений вошла в тройку лидеров, поднявшись с пятого на третье место. Успех Томску обеспечило укрепление позиций сразу по трем ключевым направлениям: качество инновационной политики, социально-экономические условия и инновационная активность бизнеса. Иркутская область продемонстрировала впечатляющую динамику, переместившись с 32-го на 12-е место — это один из лучших результатов среди всех регионов страны. Омская область сохранила 25-ю строчку, Красноярский край опустился на одну позицию до 24-го места, а Алтайский край потерял сразу пять позиций, оказавшись на 55-м месте.

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Новосибирцы отказались от годовых абонементов в фитнес

В первой декаде 2026 года число клиентов новосибирских фитнес-центров сократилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а в апреле падение посещаемости усилилось ещё на 3,8%. Снижение спроса, которое начало фиксироваться ещё во второй половине 2025 года, постепенно приводит к падению прибыли клубов. Эти данные приводит Национальное фитнес-сообщество.

Летний период в фитнес-индустрии традиционно считается сезоном спада. Однако, как рассказала Infopro54 вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта Новосибирской области Екатерина Панферова, дело не только в сезонности.

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Экс-депутат горсовета Новосибирска Джулай не смог оспорить долги за вывоз мусора

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный процесс, инициированный бывшим региональным оператором по вывозу мусора, завершился увеличением финансовых претензий к известному новосибирскому бизнесмену и экс-депутату горсовета Алексею Джулаю. Седьмой арбитражный апелляционный суд, заседания которого проходят в Томске, повторно изучил обстоятельства дела о банкротстве компании «Экология-Новосибирск» и ее требованиях к бенефициару строительного холдинга «Дискус». В результате сумма взыскания выросла более чем на 20 миллионов рублей по сравнению с первоначальным решением.

Основанием для судебных разбирательств послужила финансовая задолженность управляющей компании «Достойный сервис», которая входила в структуру холдинга Джулая. Речь шла о неоплаченных услугах по транспортировке твердых коммунальных отходов. Инициатором иска еще три года назад выступил конкурсный управляющий, который пытался вернуть деньги через главного владельца УК.

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Спрос на букеты невесты в 2026 году вырос почти на 60% в Новосибирске

Последний месяц лета на Руси традиционно считался периодом свадеб. Еще в Древнем Риме верили, что брачные союзы, заключенные в августе, благословлены солнцем. Это значит, что семейная жизнь будет крепкой, а любовь и страсть между супругами не угаснут на протяжении всей жизни. Зная об этих традициях, многие новосибирские молодожены стремятся заключить брак именно в этом месяце.

Свадебные торжества требуют значительных затрат. Общий чек на проведение праздника повышается с каждым годом. Аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow в ответ на запрос infopro54 подсчитали, что только традиционный букет невесты новосибирским молодоженам в среднем обойдется в 4 400 рублей.

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