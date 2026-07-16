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Бизнес Власть Недвижимость

В медресе в Новосибирске официально разрешили проводить обряды

Автор: Оксана Мочалова

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В мэрии уточнили виды разрешенной деятельности для земельного участка

Городские власти привели в соответствие с действующим законодательством разрешенные виды использования для земельного участка, на котором уже несколько лет ведется строительство медресе. Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска.

Речь идет о территории площадью более 13 тысяч квадратных метров в Кировском районе, неподалеку от административного здания по адресу улица Мира, 54. Согласно документу, местной мусульманской религиозной организации «Соборная Мечеть» теперь официально разрешено использовать этот участок для объектов религиозного назначения, включая совершение обрядов и ведение образовательной деятельности. Это важный юридический шаг для объекта, строительство которого ведется с 2017 года.

В проекте постановления уточняется, что в возводимом здании можно будет не только совершать религиозные обряды, но и вести образовательную и благотворительную деятельность. Это подразумевает размещение воскресных школ, семинарий и домов для священнослужителей. Как поясняется в документе, это такие виды, как «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» и «религиозное управление и образование».

Само здание медресе уже частично возведено. Его общая площадь превысит 6,3 тысячи квадратных метров. Разрешение на строительство продлено до декабря 2026 года. Ожидается, что новый комплекс станет первым медресе в Сибири и важным духовным и образовательным центром для мусульманской общины города, дополнив собой уже действующую Соборную мечеть имени Кунта-Хаджи Кишиева, открытую в 2014 году.

Параллельно с этим «Соборная Мечеть» инициировала общественные обсуждения по увеличению этажности строящегося здания. Религиозная организация обратилась в мэрию с заявлением о разрешении на отклонение от предельных параметров — в документации заложено четыре этажа, тогда как объект уже вырос до семи.

Ранее редакция сообщала, что мэрия согласовала мусульманам использование участка и мечети в центре Новосибирска.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Бизнес Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : Соборная Мечеть недвижимость медресе

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Мэрия Новосибирска утвердила проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Обской, Закавказской и Бердского переулка. Участок площадью 1,79 гектара будет комплексно развит: здесь планируется снести 19 объектов и построить современный жилой квартал. Предельный срок реализации проекта — 2033 год.

Согласно постановлению, под снос пойдут частные жилые дома по улице Закавказской и Бердскому переулку, а также многоквартирные дома, признанные аварийными, — на Обской,78 и 94, и в Бердском переулке,5. Расселение последнего на момент принятия решения уже завершено. Для остальных объектов снос будет осуществляться при условии обеспечения жилищных и имущественных прав собственников.

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Новосибирская область за год потеряла почти 10 тысяч гектаров сельхозземель

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В 2025 году площадь сельхозугодий сократилась на 9,5 тыс. гектаров и теперь составляет 11 086,8 тыс. гектаров. При этом общая площадь земельного фонда региона осталась неизменной — 17 775,6 тыс. гектаров, сообщает Управление Росреестра по Новосибирской области.

Основу фонда по-прежнему формируют две крупнейшие категории — земли сельхозназначения (62,4%) и земли лесного фонда (26,1%). Еще около 6% приходится на земли запаса, остальное распределено между населенными пунктами, водным фондом, промышленными объектами и особо охраняемыми территориями.

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Автор: Юлия Данилова

Большую озабоченность страховщиков, работающих с аграриями, вызывает ситуация в Алтайском крае. Из-за жары и отсутствия дождей в регионе возникла угроза засухи. Об этом сообщил президент НСА Корней Биждов.

— Данные космического мониторинга НСА показали: такой риск действительно повышен для ряда районов края. Однако ситуация неоднородна, и ее еще может изменить прогнозируемое выпадение осадков, — заявил эксперт.

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Получат миллион: НСО вошла в число регионов-лидеров по количеству лучших студенческих стартапов

136 начинающих новаторов из Новосибирской области получат финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей каждый. Эта сумма будет направлена на реализацию их бизнес-идей, отобранных в рамках программы «Студенческий стартап», организованной Фондом содействия инновациям и Платформой университетского технологического предпринимательства в 2026 году.

Ирина Мануйлова, заместитель губернатора, подчеркнула, что региональные власти активно поддерживают одаренную молодежь, что полностью соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Этот проект нацелен на создание благоприятных условий для развития талантов и самореализации молодежи. Программа «Студенческий стартап» пользуется значительной популярностью среди студентов, и количество победителей в Новосибирской области стабильно увеличивается.

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Выставка загородной жизни Open Village Сибирь откроется через две недели

Мероприятие станет главным событием лета для тех, кто мечтает о собственном доме, уже строит его или только планирует начать строительство. Выставка пройдет на территории города-спутника FREEDOM VILLAGE и будет открыта со среды по пятницу с 10:00 до 18:00, а в выходные — до 19:00. Выходные дни — понедельник и вторник.

Для посещения необходимо приобрести билет на официальном сайте проекта.

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Самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Самой востребованной у трудовых мигрантов сферой трудоустройства в Новосибирской области сейчас является ремонт транспортных средств и мотоциклов. Об этом рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. На втором месте находится сфера строительства, на третьем — сфера транспортировки.

— Здесь у нас произошли изменения. Ранее на первом месте было строительство,  — констатировала она.

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