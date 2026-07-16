В медресе в Новосибирске официально разрешили проводить обряды

Городские власти привели в соответствие с действующим законодательством разрешенные виды использования для земельного участка, на котором уже несколько лет ведется строительство медресе. Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска.

Речь идет о территории площадью более 13 тысяч квадратных метров в Кировском районе, неподалеку от административного здания по адресу улица Мира, 54. Согласно документу, местной мусульманской религиозной организации «Соборная Мечеть» теперь официально разрешено использовать этот участок для объектов религиозного назначения, включая совершение обрядов и ведение образовательной деятельности. Это важный юридический шаг для объекта, строительство которого ведется с 2017 года.

В проекте постановления уточняется, что в возводимом здании можно будет не только совершать религиозные обряды, но и вести образовательную и благотворительную деятельность. Это подразумевает размещение воскресных школ, семинарий и домов для священнослужителей. Как поясняется в документе, это такие виды, как «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» и «религиозное управление и образование».

Само здание медресе уже частично возведено. Его общая площадь превысит 6,3 тысячи квадратных метров. Разрешение на строительство продлено до декабря 2026 года. Ожидается, что новый комплекс станет первым медресе в Сибири и важным духовным и образовательным центром для мусульманской общины города, дополнив собой уже действующую Соборную мечеть имени Кунта-Хаджи Кишиева, открытую в 2014 году.

Параллельно с этим «Соборная Мечеть» инициировала общественные обсуждения по увеличению этажности строящегося здания. Религиозная организация обратилась в мэрию с заявлением о разрешении на отклонение от предельных параметров — в документации заложено четыре этажа, тогда как объект уже вырос до семи.

Ранее редакция сообщала, что мэрия согласовала мусульманам использование участка и мечети в центре Новосибирска.