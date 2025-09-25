Спикером Заксобрания Новосибирской области восьмого созыва стал Андрей Шимкив

По традиции установочную сессию регионального парламента восьмого созыва открыл старейший избранный депутат, представляющий партию КПРФ — Владимир Яковлев.

На сессии присутствовал 71 депутат из 76.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил депутатов восьмого созыва и поблагодарил за то, что избирательная кампания прошла спокойно и без использования черных технологий.

Глава региона отметил, что годы, в которые работал седьмой созыв, были сложными для страны и области, но исполнительная и законодательная власть достойно отвечали на вызовы, справлялись с возникающими проблемами и увеличили темпы развития Новосибирской области.

— Правительство региона намерено сохранить и укрепить взаимоотношения, которые помогали нам работать в прошедшие годы. За прошедшую пятилетку они вышли на максимально высокий уровень рабочего взаимодействия. За эту пятилетку нам удалось сделать больше, чем за предыдущие периоды, — отметил Травников.

Он заявил, что новая пятилетка, в которой будет работать восьмой созыв регионального парламента, также обещает быть непростой, но принесет новые возможности.

— В связи с этим предлагаю принципиально не менять организационную структуру Законодательного собрания, в том числе в персоналиях органов оргструктуры собрания. Все предложенные сегодня кандидатуры я поддерживаю и прошу поддержать их вашими голосами, чтобы обеспечить эффективную работу восьмого созыва регионального парламента в следующие пять лет, как и в седьмом созыве, — резюмировал Андрей Травников.

Председателем комитета по вопросам статуса депутата и депутатской этики вновь назначен Валерий Ильенко. Он озвучил итоги выборов депутатов по одномандатным округам и партспискам.

— В восьмом созыве регионального парламента сформировано шесть фракций политических партий. Во фракцию «Единой России» вошел 51 депутат, в КПРФ — 10, в ЛДПР, партию «Новые Люди», СРЗП — по 4 депутата, в «Партию пенсионеров» — 2, а также один независимый депутат, — отметил Ильенко.

На пост спикера регионального парламента сенатор Совета Федерации РФ Александр Карелин выдвинул от «Единой России» председателя регионального парламента седьмого созыва Андрея Шимкива.

— Впечатляющий опыт его работы на посту ЗС говорит о результатах его работы. Он с завидным упорством избирается по одномандатному округу, хотя может идти по партиспискам. Предлагаю поддержать его кандидатуру, — обратился к депутатам Карелин.

Председатель избирался открытым голосованием. Альтернатив Андрею Шимкиву не было. Его кандидатуру поддержал 71 депутат.

В ответном слове Шимкив отметил, что для него это шестые выборы в региональный парламент и третьи на пост председателя Заксобрания.

Вице-спикерами избраны Вениамин Пак, Владимир Карпов, Ирина Диденко, Майис Мамедов и Роман Яковлев.